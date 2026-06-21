Savicevic: “Milan, Leao’yu sat. Onu anlamıyorum. Allegri mi? Suç oyuncularında. Cristiano Ronaldo artık bırakmalı”

“Milan kötü mü? Bunu beklemiyordum. Sezonun bir noktasında Şampiyonlar Ligi’ne girmeyi kesin görüyordum, sonra birdenbire kendimi 5. sırada buldum. Bana göre suç daha çok oyuncularda, teknik direktörde değil. Allegri için işlerin böyle sonuçlanmasına üzüldüm: O iyi bir teknik direktör, bunu hak etmemişti.”





“En büyük hata neydi? Leao’yu satmamak. O çocuğu anlamıyorum. Futboldan çok müziğe ilgi duyduğunu söylüyorlar, bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum. Kesin olan bir şey var ki, ben onu gönderirdim. Bence bu herkes için daha iyi olurdu.”





Yönetim konusunda ise şöyle diyor: “Krösche’ye para mı ödeyeceğiz? Hadi ama… O Ancelotti değil ki.”