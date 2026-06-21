Dejan Savicevic ile röportaj. Eskiden Milan’da forma giyen ve şu anda Karadağ Futbol Federasyonu Başkanı olan Savicevic, La Gazzetta dello Sport’a verdiği röportajda Dünya Kupası, İtalyan futbolu ve Rossoneri hakkında konuştu. İşte sözleri.
Çeviri:
Savicevic: “Milan, Leao’yu sat. Onu anlamıyorum. Allegri mi? Suç oyuncularında. Cristiano Ronaldo artık bırakmalı”
“Milan kötü mü? Bunu beklemiyordum. Sezonun bir noktasında Şampiyonlar Ligi’ne girmeyi kesin görüyordum, sonra birdenbire kendimi 5. sırada buldum. Bana göre suç daha çok oyuncularda, teknik direktörde değil. Allegri için işlerin böyle sonuçlanmasına üzüldüm: O iyi bir teknik direktör, bunu hak etmemişti.”
“En büyük hata neydi? Leao’yu satmamak. O çocuğu anlamıyorum. Futboldan çok müziğe ilgi duyduğunu söylüyorlar, bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum. Kesin olan bir şey var ki, ben onu gönderirdim. Bence bu herkes için daha iyi olurdu.”
Yönetim konusunda ise şöyle diyor: “Krösche’ye para mı ödeyeceğiz? Hadi ama… O Ancelotti değil ki.”
“Kimi her zaman seve seve izlerim? Mbappé. Sonuçta bana her zaman en iyisi gibi geliyor. Şunu söylemeliyim ki, Messi’nin bir Dünya Kupası’nda hâlâ bu şekilde oynayabileceğini düşünmemiştim. O haklı çıktı, her ne kadar attığı üç golün ikisi Cezayir’in kalecisi Zidane’ın oğluna ait olsa da. Son günlerde kalecilerin çok fazla hata yaptığını görüyorum, bunun toplardan mı yoksa başka bir şeyden mi kaynaklandığını bilmiyorum.”
“Messi mi, Ronaldo mu? Hadi ama, bunu anlamıyorsan futboldan anlamıyorsun demektir. Messi her zaman %70 yetenek, %30 çalışkanlık olmuştur; Cristiano ise tam tersi. Yaş ilerledikçe fiziksel güç azalır ve sadece yetenek seni ayakta tutabilir. Zaten 4 yıl önce Katar’da da Cristiano iyi bir performans gösterememişti. Bence milli takımdan ayrılmalı ve kulübüne odaklanmalı. Bin gole ulaşabilir ve halkla olan ilişkisini bozmaz. Bu hayatın bir kuralıdır: İnsanlar her zaman yaptığın son şeyi hatırlar, diğerlerini değil.”
İtalya’nın Dünya Kupası’ndan elenmesi hakkında: “Hiçbir şey değişmeyecek. Sorun federasyon başkanı değil, oyuncular ve antrenman yöntemleri. Çocuklar artık top sürmüyor. İki dokunuş yapıp topu kanada atıyorlar. Böyle yaparsan asla gelişemezsin. Üstelik İtalyan futbolunda her şey değişti. Her zaman harika kalecileriniz ve harika savunmacılarınız vardı, ama şimdi onlar nereye kayboldu?”