Pablo, West Ham'in The Den'e üç puan almak için tamamen hazır şekilde gideceğinde ısrar etti. Ocak ayında kulübe katılan forvet, bu rekabeti ilk kez tadacağı maçta iz bırakmak için sabırsızlanıyor.

West Ham, hemen toparlanıp yükselme yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Pablo, "Millwall ile büyük bir rekabet olduğunu biliyorum" dedi. "%100 odaklanmış olacağız. Bunun önemli bir maç olduğunu biliyoruz, bu yüzden galibiyeti almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."