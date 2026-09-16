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Savaşa hazır! Pablo, West Ham formasıyla ilk golünü attıktan sonra gözünü Millwall maçına dikti
Pablo, kupadan elenmeye rağmen gol perdesini açtı
Pablo Felipe, salı akşamı West Ham United formasıyla ilk golünü attı ancak bu dönüm noktası, Carabao Cup üçüncü turunda Fulham'a 3-2 mağlup olunmasının gölgesinde kaldı. 22 yaşındaki forvet, 22. maçında dar açıdan yaptığı vuruşla skoru 2-2'ye getirdi, ancak konuk ekipte Oscar Bobb geç dakikalarda galibiyet golünü attı.
Yaz transfer döneminde kadroya katılan Morato, daha önce Rodrigo Muniz'in açılış golüne yanıt vermişti, ancak Cesar Palacios Fulham'ı yeniden öne geçirdi.
West Ham United, üst üste dört EFL Championship galibiyetinin ardından şimdi yeniden lige odaklanmak zorunda.
- Getty Images Sport
Forvet, buruk tatlı dönüm noktasını değerlendirdi
Maçın ardından konuşan Pablo, Doğu Londra kulübü adına gol hasretine son vermesinin ardından karmaşık duygular içinde olduğunu kabul etti. Golle buluştuğu için rahatladığını, ancak turu geçememenin hayal kırıklığını yaşadığını söyledi.
Brezilyalı oyuncu, üst düzey bir rakibe karşı sergilenen performansın takıma büyük özgüven verdiğini vurguladı.
Pablo, "O ilk golü atmak için çok sabırsızlanıyordum ve sonuç alamamış olmamız gerçekten üzücü" dedi. "Başımızı öne eğmeyeceğiz. Bir sonraki maçımızdan daha iyi çıkmak için çalışmaya ve savaşmaya devam etmeliyiz."
West Ham, Millwall karşılaşmasına odaklandı
Bu yenilgi, West Ham'ı cumartesi günü The Den'de Millwall'a karşı oynanacak ve büyük heyecanla beklenen derbi öncesinde kısa bir hazırlık süreciyle baş başa bıraktı. Bu karşılaşma, ezeli Londra kulüplerinin Şubat 2012'den bu yana ilk resmi buluşması olacak; West Ham o maçtan 2-1 galip ayrılmıştı.
Zirvede takipçilerinin dört puan önünde bulunan West Ham, liderliğini korumayı hedefliyor.
Pablo, takımın bu karşılaşmanın taraftarlar açısından taşıdığı önemin tamamen farkında olduğunu doğruladı.
- Sportimage
Forvet, Londra derbisine tamamen odaklandığına söz verdi
Pablo, West Ham'in The Den'e üç puan almak için tamamen hazır şekilde gideceğinde ısrar etti. Ocak ayında kulübe katılan forvet, bu rekabeti ilk kez tadacağı maçta iz bırakmak için sabırsızlanıyor.
West Ham, hemen toparlanıp yükselme yarışını sürdürmeyi hedefliyor.
Pablo, "Millwall ile büyük bir rekabet olduğunu biliyorum" dedi. "%100 odaklanmış olacağız. Bunun önemli bir maç olduğunu biliyoruz, bu yüzden galibiyeti almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."
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