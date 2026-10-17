Anfield'daki kariyerine müthiş bir başlangıç yapan Jacquet, taraftar oylamasında Cody Gakpo ve Alexander Isak'ı geride bırakarak Liverpool'un ağustos ve eylül aylarını kapsayan genel Ayın Oyuncusu ödülünü kazandı. Savunma oyuncusu, millî maç arasında Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa A Millî Takımı'nda da ilk kez forma giydi.

Jacquet, AXA Training Centre'da yaptığı açıklamada, “Sadece teşekkür etmek istiyorum. Takım arkadaşlarıma ve bu ödül için taraftarlara teşekkür ederim. Gerçekten çok mutluyum. Taraftarların beni seçmesi özel bir şey. Bu, güzel bir ödül. Umarım daha pek çoğunu kazanırım,” dedi.

Fransa formasıyla ilk maçına da değinen Jacquet, “Bir Fransız olarak benim için bütün ülkenin gözü önünde oynamaktan daha iyisi olabileceğini pek sanmıyorum. Büyülü bir andı,” ifadelerini kullandı.