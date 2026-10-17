Branislav Racko
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Savaşa hazır! Liverpool'un yıldızı Jacquet, Brentford karşısında zorlu bir mücadeleye dikkat çekti: Fransız oyuncu rakibini yenmeye hazır
Jacquet'ten Liverpool'a Brentford karşısında zorlu mücadele uyarısı
Liverpool stoperi Jeremy Jacquet, takımını cumartesi günü Brentford deplasmanında karşılaşacağı fiziksel mücadeleye hazır olmaya çağırdı. Andoni Iraola’nın ekibi, son maçında Manchester City’ye yenildikten sonra Premier League’de yeniden çıkış yakalamak amacıyla Gtech Community Stadium’a gidecek.
21 yaşındaki oyuncu, yazın Stade Rennais’den transfer olduğundan bu yana Liverpool’un 2026-27 sezonundaki altı lig maçının tamamına ilk 11’de başladı.
Hafta içinde LASK karşısında aldığı Şampiyonlar Ligi galibiyetiyle toparlanan Liverpool’un aynı performansı ligde de sergilemesi gerektiğini vurgulayan Jacquet, bunun tüm takımın sorumluluğu olduğunu belirtti.
- Getty Images Sport
Savunma oyuncusu, Iraola'nın uyarısını ve ikili mücadelelerin yoğunluğunu açıkladı
Jacquet, teknik direktör Iraola'nın maçın taktik açıdan neler gerektireceğini takıma şimdiden açıkça anlattığını söyledi. Jacquet, “Teknik direktör bize sahanın her yerinde mücadele etmemiz gerekeceğini söyledi,” dedi. “Ancak zamanımız biraz kısıtlı olsa da antrenmanlarda sıkı çalıştık. Hazır olacağız.”
“Avusturya'da yaşadığımız gerilemeden nasıl toparlanabileceğimizi zaten gösterdiğimizi düşünüyorum. Şimdi ise bu kez Premier League'de yeniden kazanmaya başlamak önemli.”
İngiliz futbolunun fiziksel yönüne uyum sağlamaktan da söz eden Jacquet, şöyle devam etti: “Bence en büyük fark, ikili mücadelelerin yoğunluğu. 90 dakika boyunca başa çıkmanız gereken daha fazla bire bir mücadele var.”
Taraftar ödülü ve Zidane'ın övgüsü rüya gibi başlangıcı taçlandırıyor
Anfield'daki kariyerine müthiş bir başlangıç yapan Jacquet, taraftar oylamasında Cody Gakpo ve Alexander Isak'ı geride bırakarak Liverpool'un ağustos ve eylül aylarını kapsayan genel Ayın Oyuncusu ödülünü kazandı. Savunma oyuncusu, millî maç arasında Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa A Millî Takımı'nda da ilk kez forma giydi.
Jacquet, AXA Training Centre'da yaptığı açıklamada, “Sadece teşekkür etmek istiyorum. Takım arkadaşlarıma ve bu ödül için taraftarlara teşekkür ederim. Gerçekten çok mutluyum. Taraftarların beni seçmesi özel bir şey. Bu, güzel bir ödül. Umarım daha pek çoğunu kazanırım,” dedi.
Fransa formasıyla ilk maçına da değinen Jacquet, “Bir Fransız olarak benim için bütün ülkenin gözü önünde oynamaktan daha iyisi olabileceğini pek sanmıyorum. Büyülü bir andı,” ifadelerini kullandı.
- AFP
Liverpool, Gtech Community Stadyumu'nda ulusal arenada ivme yakalamayı hedefliyor
Eylül ayında Premier League'de üst üste üç maçta gol yemeyen Jacquet, Thomas Frank'in takımına karşı da yüksek performansını sürdürmeyi hedefliyor.
Jacquet, "Umarım bu iyi formumu sürdürebilirim," dedi. "Sezonun henüz başında olsak da şu ana kadar işler yolunda gitti. Performansımı yüksek seviyede tutmak için çok çalışacağım."
Brentford deplasmanında alınacak bir galibiyet, Liverpool'a ülke içindeki ve Avrupa'daki zorlu maçlar öncesinde önemli bir ivme kazandıracak.
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