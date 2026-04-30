İyi bilgili Türk gazeteci Ali Naci Kücük'ün haberine göre, mevcut durumda Galatasaray, sezon sonuna kadar FCB'den kiralık olarak kadrosunda bulunan Boey'in satın alma opsiyonunu kullanmayı planlamıyor.
Çeviri:
Satışa çıkarılan bir oyuncu geri dönecek mi? FC Bayern München, kiralama konusunda kötü haberler alıyor gibi görünüyor
Buna göre, Türk şampiyonu için söz konusu madde tutarı çok yüksek. Ali Naci Küçük'e göre Galatasaray, Boey'i kalıcı olarak kadrosuna katmak için Münih'e en fazla dört ila beş milyon euro ödeyecek. Ancak Şubat başında yapılan kiralama anlaşmasında belirlenen satın alma opsiyonu, duyumlara göre yaklaşık 15 milyon euro civarında. Bu rakam, sağ bek için halihazırda 500.000 euro kiralama ücreti ödemiş olan Galatasaray için çok fazla.
İstanbul'un önde gelen kulübü satın alma opsiyonunu gerçekten kullanmazsa, Boey yaz aylarında 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bayern'e geri dönecek. Ancak FCB, 2024 yılında 30 milyon euro transfer ücreti karşılığında Galatasaray'dan Alman rekortmenine transfer olan 25 yaşındaki oyuncuyu artık kadro planlarında bulundurmuyor. Galatasaray'da kalma ihtimali ortadan kalkarsa, Bayern Boey için yeni bir alıcı aramak zorunda kalacak. Bild gazetesi, Nisan ortasında Ali Naci Küçük'ün aksine, Türklerin satın alma opsiyonunu kullanacağını bildirmişti.
FC Bayern'de genellikle kenarda kalan Sacha Boey, Galatasaray'da yeniden sahneye çıkmak istiyordu
Boey, Bayern Münih'te hiçbir zaman ilk 11'de yerini sağlamlaştıramamış ve sık sık hayal kırıklığı yaratmıştı.
Bir zamanlar uluslararası alanda adını duyurduğu eski kulübüne kiralanarak Boey, kariyerine yeni bir ivme kazandırmak istedi. Ancak bu, şu ana kadar sadece kısmen başarılı oldu: Boey, son üç ayda defalarca ilk 11'de yer alsa da, önemli maçlarda teknik direktör Okan Buruk sağ bek pozisyonunda çoğunlukla Roland Sallai veya Wilfried Singo'ya güvendi.
Boey, Şampiyonlar Ligi'ndeki dört eleme maçından sadece Juventus Torino (play-off) ve Liverpool FC (son 16 turu) maçlarında ilk 11'de yer aldı. Ayrıca, Nisan başında Trabzonspor'a karşı (1-2) ve geçtiğimiz hafta sonu Fenerbahçe'ye karşı (3-0) oynanan ligin önemli maçlarında 90 dakika boyunca yedek kulübesinde kaldı. Mart başında Beşiktaş'a karşı 1-0 kazanılan maçta da Boey ilk olarak yedek kulübesinden izledi ve son 20 dakikada oyuna girdi.
Sacha Boey: Galatasaray'a dönüşünden bu yana istatistikleri
Maçlar
15
İlk 11
8
Gol
2
Asist
0