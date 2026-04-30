Satışa çıkarılan bir oyuncu geri dönecek mi? FC Bayern München, kiralama konusunda kötü haberler alıyor gibi görünüyor

Buna göre, Türk şampiyonu için söz konusu madde tutarı çok yüksek. Ali Naci Küçük'e göre Galatasaray, Boey'i kalıcı olarak kadrosuna katmak için Münih'e en fazla dört ila beş milyon euro ödeyecek. Ancak Şubat başında yapılan kiralama anlaşmasında belirlenen satın alma opsiyonu, duyumlara göre yaklaşık 15 milyon euro civarında. Bu rakam, sağ bek için halihazırda 500.000 euro kiralama ücreti ödemiş olan Galatasaray için çok fazla.

İstanbul'un önde gelen kulübü satın alma opsiyonunu gerçekten kullanmazsa, Boey yaz aylarında 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bayern'e geri dönecek. Ancak FCB, 2024 yılında 30 milyon euro transfer ücreti karşılığında Galatasaray'dan Alman rekortmenine transfer olan 25 yaşındaki oyuncuyu artık kadro planlarında bulundurmuyor. Galatasaray'da kalma ihtimali ortadan kalkarsa, Bayern Boey için yeni bir alıcı aramak zorunda kalacak. Bild gazetesi, Nisan ortasında Ali Naci Küçük'ün aksine, Türklerin satın alma opsiyonunu kullanacağını bildirmişti.



