Ve böylece Rashford, Manchester United'a geri döndü; işte gerçek ikilem de tam burada başlıyor.

"The Telegraph" gazetesine göre teknik direktör Michael Carrick, Rashford'un iyi bir versiyonunu ortaya çıkarabileceğine hâlâ inanıyor.

Teknik direktör, oyuncuyu yeniden takıma entegre etme kapısını açık tutuyor ve Rashford'un, Barcelona ile parlayan versiyonunun Old Trafford'da da ortaya çıkabileceğini kanıtlaması için bir fırsatı hak ettiğini düşünüyor.

Ayrıca ikili arasındaki ilişki de oyuncunun lehine işliyor; zira Carrick, Rashford'u iyi tanıyor ve İngiltere'den gelen bilgilere göre onunla çalışmaya hazır.

Ancak teknik direktörün isteği ile kulübün stratejisi arasında bir fark var; İngiltere'de raporlar, Old Trafford yönetiminin Rashford için sunulan teklifleri hâlâ dinlediğini vurguluyor.

Manchester United, Rashford'un ayrılığının aynı zamanda ekonomik bir sorunu da çözeceğinin farkında; çünkü forvet, takımdaki en yüksek maaşlardan birini alıyor.

Ancak sorun, Rashford'un maaşını üstlenmeye ve Manchester United'ı memnun edecek bir bedeli ödemeye hazır bir alıcı bulmakta yatıyor. Yaz döneminde 40 milyon sterline yakın bir değerden söz edilmişti.

İşte tam burada, Rashford'un geleceğini belirleyebilecek etken ortaya çıkıyor: transfer piyasasının kendisi.