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Manchester United FC v Everton FC - Premier LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Satış mı, ikinci bir şans mı? Rashford ikilemi Manchester United'ı düşündürüyor

FEATURES
Barcelona
M. United
M. Rashford
Premier Lig
İngiltere

İngiliz yıldız Marcus Rashford, Manchester United'ın henüz sonuçlandırmadığı bir kararın merkezine yeniden oturdu.

"Sport" gazetesi haberinde, Barcelona ile parlaklığını yeniden kazandığı bir sezonun ardından Rashford'un Old Trafford kalesine geri döndüğünü, ancak geleceğinin hâlâ belirsiz olduğunu aktardı.

Rashford, Barcelona'da, Manchester United'daki son döneminde kaybettiği seviyesinin büyük bir bölümünü yeniden kazandı.

İngiliz forvet, 2025-2026 sezonunu tüm kulvarlarda 49 maça çıkarak, bu maçlarda 14 gol atarak ve 11 asist yaparak tamamladı.

Rashford ayrıca teknik direktör Hansi Flick'in ekibinde, Barcelona'nın İspanya Ligi ve İspanya Süper Kupası şampiyonluklarını kazandığı sezonda önemli bir unsur oldu.

Ancak Barcelona bir sonraki adımı atmamaya karar verdi ve 30 milyon euro karşılığında kiralamayı kesin transfere dönüştürme maddesini işletmedi.

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    Manchester United'da şüpheler

    Ve böylece Rashford, Manchester United'a geri döndü; işte gerçek ikilem de tam burada başlıyor.

    "The Telegraph" gazetesine göre teknik direktör Michael Carrick, Rashford'un iyi bir versiyonunu ortaya çıkarabileceğine hâlâ inanıyor.

    Teknik direktör, oyuncuyu yeniden takıma entegre etme kapısını açık tutuyor ve Rashford'un, Barcelona ile parlayan versiyonunun Old Trafford'da da ortaya çıkabileceğini kanıtlaması için bir fırsatı hak ettiğini düşünüyor.

    Ayrıca ikili arasındaki ilişki de oyuncunun lehine işliyor; zira Carrick, Rashford'u iyi tanıyor ve İngiltere'den gelen bilgilere göre onunla çalışmaya hazır.

    Ancak teknik direktörün isteği ile kulübün stratejisi arasında bir fark var; İngiltere'de raporlar, Old Trafford yönetiminin Rashford için sunulan teklifleri hâlâ dinlediğini vurguluyor.

    Manchester United, Rashford'un ayrılığının aynı zamanda ekonomik bir sorunu da çözeceğinin farkında; çünkü forvet, takımdaki en yüksek maaşlardan birini alıyor.

    Ancak sorun, Rashford'un maaşını üstlenmeye ve Manchester United'ı memnun edecek bir bedeli ödemeye hazır bir alıcı bulmakta yatıyor. Yaz döneminde 40 milyon sterline yakın bir değerden söz edilmişti.

    İşte tam burada, Rashford'un geleceğini belirleyebilecek etken ortaya çıkıyor: transfer piyasasının kendisi.

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    Rashford nerede oynayacak?

    Haftalar geçtikçe Manchester United, 14 gol atıp 11 asist yaptığı bir sezonun ardından gelen bir oyuncudan vazgeçmeyi haklı çıkaracak güvenilir bir kanat oyuncusunu şimdiye dek bulmayı başaramadı.

    İngiliz kulübü, kanat mevkilerini doldurmak için birçok alternatifi masaya yatırdı; ancak net bir çözümün bulunmaması, Rashford'un kalma ihtimalini güçlendirebilir.

    Eğer onun mevkisini geliştirebilecek ya da yerini güvenilir bir şekilde doldurabilecek bir oyuncu gelmezse, kulüp neden son dönemde formunu yeniden bulan ve İngiltere Premier Lig atmosferini zaten tanıyan bir hücumcudan vazgeçsin ki?

    Nitekim İngiliz basını, Rashford'un Manchester'da devam etme ihtimalinin zamanla güçlendiğine işaret ediyor.

    Bununla birlikte, İngiliz forvetin geleceği hâlâ belirsiz görünüyor ve Manchester United'daki kariyerine devam edip etmeyeceğini ya da kulüpten ayrılıp ayrılmayacağını belirleyebilecek birçok etken bulunuyor.

    Ve soru hâlâ ortada duruyor: Rashford'un yolu nerede sonlanacak? 

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