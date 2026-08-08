İngiliz yıldız Marcus Rashford, Manchester United'ın henüz sonuçlandırmadığı bir kararın merkezine yeniden oturdu.
"Sport" gazetesi haberinde, Barcelona ile parlaklığını yeniden kazandığı bir sezonun ardından Rashford'un Old Trafford kalesine geri döndüğünü, ancak geleceğinin hâlâ belirsiz olduğunu aktardı.
Rashford, Barcelona'da, Manchester United'daki son döneminde kaybettiği seviyesinin büyük bir bölümünü yeniden kazandı.
İngiliz forvet, 2025-2026 sezonunu tüm kulvarlarda 49 maça çıkarak, bu maçlarda 14 gol atarak ve 11 asist yaparak tamamladı.
Rashford ayrıca teknik direktör Hansi Flick'in ekibinde, Barcelona'nın İspanya Ligi ve İspanya Süper Kupası şampiyonluklarını kazandığı sezonda önemli bir unsur oldu.
Ancak Barcelona bir sonraki adımı atmamaya karar verdi ve 30 milyon euro karşılığında kiralamayı kesin transfere dönüştürme maddesini işletmedi.