"Satıp yenisini almak" - Eleştirilerin hedefindeki Arne Slot, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlığın ardından "iyi oyuncuların" Liverpool'dan ayrılacağı konusunda taraftarları uyardı

Liverpool'un bir "geçiş" döneminde olduğu yönündeki görüş, özellikle de kulübün sadece 12 ay önce şampiyon olması göz önüne alındığında, herkesi pek memnun etmedi. Amazon Prime'da yorumcu olarak yer alan eski Manchester United kaptanı Wayne Rooney, kulübün Avrupa kupalarından elenmesinin ardından ortaya çıkan bu söylemi hemen eleştirdi.

"Bence yeniden yapılanmadan bahsediyorsunuz... Onlar geçen sezon şampiyon oldular," dedi Rooney. "Geçen sezon ligi kazandılar ve kadroyu iyileştirmek için çok büyük miktarda para harcadılar. Elbette hatalar oldu, ister transferler olsun, ister sakatlanan oyuncular olsun, ama Premier Lig'i kazandıktan sonra yeniden yapılanmadan bahsetmemelisiniz. Gerçekten çok iyi oyuncular kaybettiler, Trent'i kaybettiklerinde taraftarların neden bu kadar üzüldüğünü anlayabilirsiniz."

Reds'in bir sonraki maçı, Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanacak ilk Merseyside derbisi olan Everton maçı. Bu maçı kaybederlerse, takımının gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybetme riski nedeniyle zaten işini kurtarmak için mücadele ettiği bildirilen Slot üzerindeki baskı bir kat daha artacak - bu sonuç, Hollandalı teknik adamın görev süresi için nihayetinde ölümcül olabilir.