Çeviri:
"Satıp yenisini almak" - Eleştirilerin hedefindeki Arne Slot, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlığın ardından "iyi oyuncuların" Liverpool'dan ayrılacağı konusunda taraftarları uyardı
Şampiyonlar Ligi'nden elenme, Anfield'da sorgulamaya yol açtı
PSG'nin Anfield'da 2-0 galip gelmesiyle toplamda 4-0'lık rahat bir zafer elde etmesi üzerine, Reds'in Avrupa hayalleri Salı gecesi sona erdi. Geçen yaz kadroya yapılan 450 milyon sterlinlik dev yatırımın ardından – bu transferlerle Alexander Isak, Florian Wirtz, Jeremie Frimpong ve Milos Kerkez takıma katılmıştı – Reds beklentileri karşılayamadı. Bu başarısızlık, yaz aylarında birçok oyuncunun takımdan ayrılmasına neden olacak gibi görünüyor. Slot, transfer döneminin yeniden açılmasıyla birlikte "büyük bir zorluk" beklediğini belirtti.
Slot, "satıp al" transfer modelini doğruladı
PSG'ye karşı alınan yenilginin ardından konuşan Slot, kulübün bu yaz karşı karşıya olduğu mali gerçekler konusunda açık sözlüydü. Mevcut modelin, yeni yetenekleri kadroya katmak için önemli transfer çıkışlarına ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Slot, Amazon Prime'a verdiği demeçte, "Önümüzdeki haftalarda şimdilik bunun için mücadele etmemiz gerekiyor," dedi. "İyi haber ise Alex (Isak) geri döndü ve sahada süre alabilecek durumda. Kulübün bir geçiş döneminde olduğu çok konuşuldu. Kulüp, beş kadar yetenekli oyuncuyu transfer etmek için para kazanmak amacıyla sekiz ya da on oyuncuyu sattı. Satmak zorundayız ki alabilelim. Bazı oyuncularımızı bedelsiz transferle kaybediyoruz. Bu yaz büyük bir zorluk ama kulüp bu modelin işe yaradığını gösterdi. Birçok kez söylediğim gibi, özellikle bu yaz iyi oyuncular ayrıldıktan sonra yeni oyuncular transfer edebilirsek, gelecek çok parlak görünüyor."
Gündemde olan isimler ayrılmaya hazırlanıyor
Kulüp efsaneleri Mohamed Salah ve Andy Robertson’ın sözleşmeleri sona erdiğinde serbest oyuncu olarak ayrılmaları beklenirken, oyuncu göçü şimdiden başladı. Ancak, yaklaşan yeniden yapılanma sürecinin tek yüksek profilli kurbanları onlar olmayacak gibi görünüyor. Ibrahima Konate’nin de sözleşmesi sona ermek üzereyken, Curtis Jones ve Wataru Endo gibi isimlerin de Merseyside’dan ayrılacağına dair güçlü söylentiler var.
Kulübün ana yıldızları hakkında da spekülasyonlar artıyor. İtalya'daki haberlere göre Alisson Becker, Juventus'un birincil hedefi, Alexis Mac Allister ise sezonun ikinci yarısı boyunca sürekli transfer söylentilerinin konusu oldu. Slot'un sonuç alma baskısı altında olması nedeniyle, hiçbir oyuncu yaklaşan revizyondan tamamen güvende görünmüyor.
Rooney, Liverpool'un 'geçiş dönemi' iddialarını sorguluyor
Liverpool'un bir "geçiş" döneminde olduğu yönündeki görüş, özellikle de kulübün sadece 12 ay önce şampiyon olması göz önüne alındığında, herkesi pek memnun etmedi. Amazon Prime'da yorumcu olarak yer alan eski Manchester United kaptanı Wayne Rooney, kulübün Avrupa kupalarından elenmesinin ardından ortaya çıkan bu söylemi hemen eleştirdi.
"Bence yeniden yapılanmadan bahsediyorsunuz... Onlar geçen sezon şampiyon oldular," dedi Rooney. "Geçen sezon ligi kazandılar ve kadroyu iyileştirmek için çok büyük miktarda para harcadılar. Elbette hatalar oldu, ister transferler olsun, ister sakatlanan oyuncular olsun, ama Premier Lig'i kazandıktan sonra yeniden yapılanmadan bahsetmemelisiniz. Gerçekten çok iyi oyuncular kaybettiler, Trent'i kaybettiklerinde taraftarların neden bu kadar üzüldüğünü anlayabilirsiniz."
Reds'in bir sonraki maçı, Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanacak ilk Merseyside derbisi olan Everton maçı. Bu maçı kaybederlerse, takımının gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybetme riski nedeniyle zaten işini kurtarmak için mücadele ettiği bildirilen Slot üzerindeki baskı bir kat daha artacak - bu sonuç, Hollandalı teknik adamın görev süresi için nihayetinde ölümcül olabilir.