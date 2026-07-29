Bu hafta başında Gianni Infantino biraz öfkelendi.

15 slayttan oluşan bir Instagram paylaşımında, FIFA Başkanı 2026 Dünya Kupası'na yönelik tüm eleştirilere yanıt verdi. Bu, özünde, turnuva öncesindeki her bir şikayete yönelik karşı argümanlarla birlikte, onun başarılarının uzun bir listesiydi. Kuzey Amerika'daki bir Dünya Kupası'nı neredeyse kusursuz şekilde tamamladığını bilen bir FIFA Başkanı'nın zafer turu gibiydi.

Ancak bu aynı zamanda karakterinin biraz dışına çıkması anlamına da geliyordu. Infantino her zaman soğukkanlı, sakin ve kontrollü oldu. Tartışmaz, vaaz verir. Savunmaz, açıklar. Sahnelerde durur, kel kafası, dar takımı, bembeyaz spor ayakkabılarıyla, sonra da TED Talk ve LinkedIn jargonu karışımı söylemine geçer: "İşte sportswashing bana B2B satışlar hakkında ne öğretti" (ya da ona benzer bir şey).

Ancak o paylaşım başka bir şeyi daha ortaya koyuyor gibiydi: ilgi odağından payını almaya hevesli, gücenmiş ve küstah bir başkan. Şimdi Infantino bir adım daha ileri gitti. FIFA'nın büyük organizasyonları için ayrı bir şirket kurup ardından hisseleri özel yatırımcılara "satma" planı, taraftarlar, kulüpler ve futbol federasyonları arasında büyük tepki çekti. Eleştirenlere göre Infantino artık futbolun ruhunun peşine düşmüş durumda.

Yine de Infantino'nun planı, hem adam hem de kurum açısından, kesinlikle hiç sürpriz olmamalı.

Evet, bu bir saldırı. Evet, bu samimi değil. Evet, bu endişe verici. Ancak Infantino'nun planı aynı zamanda yıllardır yavaş yavaş büyüyen daha geniş bir spor eğiliminin de göstergesi. Bu işin ruhu aşağı yukarı çoktan yok oldu. Infantino ve FIFA ise sadece son ölümcül darbeyi indirmeye çalışıyor.