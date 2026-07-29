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Gianni Infantino GFXGOAL
Thomas Hindle

Çeviri:

"Satılık olan FIFA'nın değil" - Gianni Infantino'nun 20 milyar dolarlık Dünya Kupası güç hamlesi futbolun ruhunu satışa çıkarıyor ve direnmeyi fazla pahalı hale getiriyor

FEATURES
Analysis
Dünya Kupası
World Cup

Gianni Infantino'nun FIFA'nın ticari haklarındaki hisseleri satma hamlesi, profesyonel sporlardan ruhu söküp alan can sıkıcı bir eğilimin parçası.

Bu hafta başında Gianni Infantino biraz öfkelendi.

15 slayttan oluşan bir Instagram paylaşımında, FIFA Başkanı 2026 Dünya Kupası'na yönelik tüm eleştirilere yanıt verdi. Bu, özünde, turnuva öncesindeki her bir şikayete yönelik karşı argümanlarla birlikte, onun başarılarının uzun bir listesiydi. Kuzey Amerika'daki bir Dünya Kupası'nı neredeyse kusursuz şekilde tamamladığını bilen bir FIFA Başkanı'nın zafer turu gibiydi.

Ancak bu aynı zamanda karakterinin biraz dışına çıkması anlamına da geliyordu. Infantino her zaman soğukkanlı, sakin ve kontrollü oldu. Tartışmaz, vaaz verir. Savunmaz, açıklar. Sahnelerde durur, kel kafası, dar takımı, bembeyaz spor ayakkabılarıyla, sonra da TED Talk ve LinkedIn jargonu karışımı söylemine geçer: "İşte sportswashing bana B2B satışlar hakkında ne öğretti" (ya da ona benzer bir şey).

Ancak o paylaşım başka bir şeyi daha ortaya koyuyor gibiydi: ilgi odağından payını almaya hevesli, gücenmiş ve küstah bir başkan. Şimdi Infantino bir adım daha ileri gitti. FIFA'nın büyük organizasyonları için ayrı bir şirket kurup ardından hisseleri özel yatırımcılara "satma" planı, taraftarlar, kulüpler ve futbol federasyonları arasında büyük tepki çekti. Eleştirenlere göre Infantino artık futbolun ruhunun peşine düşmüş durumda.

Yine de Infantino'nun planı, hem adam hem de kurum açısından, kesinlikle hiç sürpriz olmamalı.

Evet, bu bir saldırı. Evet, bu samimi değil. Evet, bu endişe verici. Ancak Infantino'nun planı aynı zamanda yıllardır yavaş yavaş büyüyen daha geniş bir spor eğiliminin de göstergesi. Bu işin ruhu aşağı yukarı çoktan yok oldu. Infantino ve FIFA ise sadece son ölümcül darbeyi indirmeye çalışıyor.

  • gianni infantinogetty

    FIFA harekete geçti

    Önce tablo.

    Bugünlerde FIFA'nın işlerinin çoğunda olduğu gibi, bunun da kökeninde para var. Futbolun yönetim organı, Dünya Kupası'ndan para kazandı, hem de çok. FIFA'nın 2023-26 döngüsü boyunca yaklaşık 15 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor; bu, önceki dört yılın toplamının neredeyse iki katı. Turnuva öncesindeki her şey kârı en üst düzeye çıkarmaya yönelik görünüyordu: bilet satışları, su molaları için reklamlar, yüksek profilli ağırlama anlaşmaları, son derece tartışmalı Kulüpler Dünya Kupası'nın yıpratıcı bir konsept kanıtı olarak düzenlenmesi. Bu spordan elde edilebilecek muazzam bir kâr potansiyeli var. FIFA aptal değil, bunu her zaman biliyordu. Ama artık hamlelerini yapıyor.

    Ve bu eğilim burada da Infantino'nun planıyla sürdü. Salı sabahı ilk olarak, Infantino'nun, futbolun büyük federasyonlarından hiçbirini bilgilendirmeden, FIFA'nın amiral gemisi turnuvalarının yarattığı yüksek gelirlerden büyük kazanç sağlamaya yönelik bir plan ortaya koyduğu bildirildi. Infantino, yayın hakları, sponsorluk, biletleme, lisanslama ve etkinlik operasyonları dahil olmak üzere FIFA'nın ticari ve organizasyon faaliyetlerini tek çatı altında toplayacak FIFA Forward Enterprise (FFE) adlı yeni bir şirket kurmayı planlıyor. Haberlere göre FIFA, FFE'nin değerinin yaklaşık 20 milyar dolar olacağını düşünüyor. Çoğunluk hissesi FIFA'da kalacak, FIFA da futbol yönetimi, turnuvalar, maç takvimi ve tüm düzenleyici ve sportif kararlar üzerindeki tek kontrolü elinde tutacağını söylüyor.

    Endişe verici kısım ise bundan sonra ne olacağı. FIFA, FFE'nin toplamda yüzde 20'ye kadar ulaşan azınlık, kontrol sağlamayan hisselerini satarak 4,2 milyar dolara kadar kaynak yaratmayı planlıyor. Plan onaylanırsa, FIFA'nın 211 üye federasyonunun her biri anında 20 milyon dolara kadar fon erişimi sağlayabilecek, buna ek olarak 2027-30 döngüsünde FIFA Forward gelişim fonundan 20 milyon dolar daha alabilecek. Bu, 2038'e kadar değeri 10 milyar doların üzerinde olan bir paketin parçasını oluşturuyor. Özel yatırımcıların, kuşkusuz, FIFA'nın büyük turnuvalarının ticari performansında ve bunların ne zaman oynanacağında doğrudan çıkarı olacak. Ancak FIFA, futbola dair tüm kararların kontrolünü elinde tutacağında ısrar ediyor. Bir de şu var: Haberlere göre futbol federasyonlarının onay vermek için 19 Eylül'e kadar süresi var; aksi halde bir sonraki döngüde değeri yaklaşık 10 milyon dolar olduğu bildirilen daha küçük bir fon paketi alacaklar. Küresel futbolun manzarasını yeniden şekillendirmek için FIFA'nın en az 106 federasyonun desteğine ve ayrıca FIFA Konseyi'nin onayına ihtiyacı var.

    Bunların hepsini anladınız mı? Güzel.

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  • Sepp BlatterIMAGO

    "Satma hakkı FIFA'nın değil"

    Öfke anında patladı. UEFA, FIFA bunu resmen duyurmaya bile fırsat bulamadan, öneriyi kınayan sert ifadeli bir açıklama yayımladı.

    Açıklamada, “Bu, futbolun yönetici kurumlarının asla geçmemesi gereken bir sınırı aşıyor. UEFA bunu son derece ciddiye alıyor. Her ulusal futbol federasyonu da almalı. Her paydaş da almalı: ligler, kulüpler, oyuncular, taraftarlar, hükümetler ve oyunun geleceğini önemseyen herkes. Futbolun ruhu ve yönetimi alınıp satılacak varlıklar değildir; özellikle de bundan kimin mali olarak kazanç sağlayacağına dair sıfır şeffaflık varken. Hiçbirimiz futbolun sahibi değiliz. Futbol, FIFA'nın satabileceği bir şey değil” denildi.

    Bunun ardından, FIFA'nın bu işi mümkün olduğunca hızlı şekilde geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı. FIFA, 1 Ocak 2027'den itibaren tek seferlik 20 milyon dolara kadar bir ödeme ve buna ek olarak 2027-30 döngüsünde FIFA Forward gelişim fonundan 20 milyon dolara kadar kaynak teklif etti. UEFA ise bir başka öfkeli açıklamayla karşılık verdi.

    “UEFA, FIFA'nın planına karşı ciddi ve giderek büyüyen bir muhalefet olduğunu biliyor. FIFA, sporumuzu kendilerini ve arkadaşlarını zenginleştirmek için kullanmayı sürdüremez. Oyunu doğru şekilde büyütebiliriz.”

    Bu noktada, Şampiyonlar Ligi'ni defalarca genişletip ticarileştiren UEFA'nın şimdi iyi taraf gibi görünmesinin komik olduğunu kabul etmekte fayda var. Ancak Süper Lig onların eseri değildi: UEFA buna en başından beri karşı çıktı.

    İngiltere Futbol Federasyonu, Almanya Futbol Federasyonu ve çok sayıda taraftar grubu ya bu hamleyi kınadı ya da ciddi endişelerini dile getirdi. Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter, ahlaki pusulası olan bir insan için pek de parlak bir örnek sayılmayacak biri olarak, sosyal medyada “Hiç kimsenin oyunumuzu satmaya hakkı yok” dedi. Blatter, güvenilirliği ciddi şekilde zedelenmiş bir sözcü olabilir ama en azından futbolu seviyor.

    Yine de, belki de şaşırtıcı olmayacak şekilde, başka yerlerden gelen tepkiler biraz karışık oldu. Çekya Futbol Federasyonu Başkanı David Trunda bu fikre kamuoyu önünde destek verdi, ancak federasyonun pozisyonunu ağustosa kadar resmen görüşmesi beklenmiyor. Dikkat çekici biçimde U.S. Soccer'ın da üyesi olduğu CONCACAF, şeffaflık eksikliği konusunda endişe dile getirdi ve FIFA'yı “iyi yönetişim” uygulamaya çağırdı. Ancak planı doğrudan kınamadı. Asya Futbol Konfederasyonu da benzer bir ton benimsedi.

  • InfantinoGetty Images

    Yaklaşan fırtına

    Yine de bu bir süredir alttan alta kaynıyordu.

    Avrupa Süper Ligi, daha küçük ölçekte de olsa, buna oldukça iyi bir örnek. 2021'de İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulüp, 15 daimi üyeyi içerecek ve en önde gelen kulüplerin daha düzenli şekilde birbirine karşı oynayacağı 20 takımlı bir ayrılıkçı organizasyon kurma planlarını açıkladı. Çıkarları büyük ölçüde ticariydi; üst düzey maçları hafta hafta sunabilmeleri halinde, kuşkusuz masada dev yayın hakları gelirleri olacaktı. FFE'nin parasını yöneten JPMorgan, projeye finansör olarak hizmet verdi ve organizasyonu başlatmak için 3,25 milyar € taahhüt etti. Lig, taraftarlardan, liglerden ve futbol federasyonlarından gelen kitlesel protestoların ardından rafa kaldırıldı. Geriye dönüp bakıldığında bunun daha ciddiye alınması gereken bir uyarı işareti olduğu anlaşılıyor.

    Infantino bunu daha önce de denedi. 2018'de, Japonya'nın SoftBank'i tarafından desteklenen ve genişletilmiş erkekler Kulüpler Dünya Kupası da dahil olmak üzere yeni organizasyonları finanse etmeyi amaçlayan 25 milyar dolarlık bir teklifi savundu. UEFA direndi, ancak zemin hazırlanmıştı. Infantino sonunda turnuvasını aldı; tek ev sahibi ABD oldu, ancak yayın anlaşması başlangıçta amaçlandığı gibi gerçekleşmedi. FIFA, Apple TV+ ile 1 milyar dolarlık olduğu bildirilen bir anlaşma için görüşmeler yaptı, ancak müzakereler çöktü; Fox Sports ve NBC'nin ise teklif vermeyi reddettiği bildirildi. Sonunda DAZN yaklaşık aynı meblağı ödedi. Ardından dikkat çeken bir başka 1 milyar dolarlık anlaşma geldi: Suudi Arabistan'ın devlet varlık fonunun iştiraki olan SURJ Sports Investment, DAZN'in yaklaşık yüzde 10'unu satın aldı. Elbette 2034 Dünya Kupası'na Suudi Arabistan ev sahipliği yapacak.

    Bir de Infantino'nun Başkan Donald Trump ile dikkat çekici derecede yakın ilişkisi var. Barışı teşvik etme yönündeki sözde çabaları nedeniyle 2026 Dünya Kupası kura çekiminde Trump'a FIFA'nın yeni Barış Ödülü'nü takdim etmeden önce Trump'ın yemin törenine katıldı. Trump'ın da buna karşılık Infantino'yu, evet bu doğru, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri adaylarından biri olarak önerdiği bildirildi. Bu arka plan düşünüldüğünde, Trump'ın damadı Jared Kushner'ın kardeşi Joshua Kushner'ın liderlik ettiği Thrive Eternal'ın, FFE için önerilen yatırımcı grubuna öncülük etmesi dikkat çekici.


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  • Adam SilverGetty Images

    Daha geniş bir eğilimin parçası

    Tüm bunlar, hafif tabirle, biraz mide bulandırıcı. Ama gerçek şu ki bu, sporda daha büyük bir eğilimin yalnızca parçası.

    NBA, 2025'te Avrupa'da bir lig ihtimalini değerlendirdiğini duyurdu ve şimdi bunu 2027 sonbaharında başlatmayı planlıyor. Haziran ayının sonunda lige katılmak için 20'den fazla grup teklif sundu. Bazıları, büyük pazarlarda, 1 milyar doların üzerine çıktı; bu da İngiltere Premier Lig'indeki kulüplerin yarısının değerlemesinden daha yüksek. Haberlere göre NBA Europe, en iyi oyuncularının bir kısmını düzenli olarak ABD'ye gönderen ve zaten üst düzey bir basketbol organizasyonu olan EuroLeague'e doğrudan rakip olacak. NBA'in, ligin ilk 10 yılında Avrupa basketbol ekosistemine yaklaşık 10 milyar dolar dağıtmayı planladığı bildiriliyor. FIBA projeye destek verdi.

    NFL'in International Series'i Londra'nın ötesine genişledi ve 2026'da yedi ülkedeki yedi şehirde dokuz maç planlandı. Ticari tarafta ise NFL'in Global Markets Program'ı, takımların "marka bilinirliği oluşturmak" için tek tek ülkelerde pazarlama hakları konusunda müzakere etmesine izin veriyor. 32 takımın tamamı programa katılıyor ve haklar 22 uluslararası pazara yayılmış durumda.

    ABD'de üniversite futbolu düzeni bile değişiyor. Özel sermaye artık NCAA sporlarına da girmiş durumda. Utah Üniversitesi geçen aralık ayında Otro Capital ile ortaklık kurarak, atletizm programıyla bağlantılı ticari operasyonları yönetmek için kâr amaçlı bir şirket oluşturdu. Kontrol Utah'ta kalırken, Otro azınlık hissesi elinde tutuyor. Big 12, RedBird Capital ve Weatherford Capital ile okullara her biri için 30 milyon dolara kadar isteğe bağlı kredi hattı sunan bir anlaşma yaptı. Dikkat çekici biçimde RedBird, 2031'de yayın haklarını yeniden müzakere etmek zorunda kalacak konferans için işe yarayabilecek şekilde Paramount'a da yatırım yapıyor.

    Takım elbiseli güçlü adamlar yıllardır perde arkasında ipleri çekiyor. Infantino da sadece onlardan biri.

  • Gianni InfantinoGetty Images

    Neden direniş beyhude kalacak

    Yine de burada belki de en moral bozucu olan kısım, futbolun her zaman kurumsal açgözlülüğün ötesine geçen spor olması gerektiğiydi.

    Süper Lig'e karşı mücadele, kolektif örgütlenmenin dış yatırımın önünü kesmeye yardımcı olabileceğine dair iyi bir kavram kanıtı niteliğindeydi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin genişlemesi, Kulüpler Dünya Kupası'nın başarısı ve 48 takımlı erkekler Dünya Kupası'na yönelik genel övgü kuşkusuz gelenekçilere vurulan darbelerdi, ancak sporun saflığına dair bir şey her zaman ayakta kaldı. Hatta yurt içi fikstürlerin uluslararası sahada oynanmasının gündeme gelmesi bile belli türden bir umut verdi.

    Ancak bunlar en üst düzeyde yaşandığında, yükselen dalgaya karşı nasıl bir geri itiş olabileceğini görmek zorlaşıyor. Buradaki en büyük karşı çıkan taraf UEFA ve kesinlikle bir miktar güce sahip. Daha önce organizasyonları boykot etmekle başarıyla tehdit ettiler. Ayrıca Avrupa'nın küresel futbolun gerçek merkezi olduğu gerçeği de varlığını koruyor.

    Haberlere göre bir başka boykotu değerlendiriyorlar ve acil bir toplantı ihtimali de masada. Ancak hesabı yaptığınızda, muhalefetin toplamı tutmayabilir. FIFA'nın 211 üye federasyonunun Kongre'de bir oyu var. 2026 Dünya Kupası'na katılmayan 163 ülkeden kaçı, 40 milyon dolara kadar finansman ihtimalini reddeder? Curaçao, Cape Verde ve Özbekistan gibi ilk kez katılma hakkı kazananlar bile bu parayı, 2026'nın tek seferlik bir başarıdan fazlası olmasını sağlamak açısından kritik görebilir. Önerilen finansman kuşkusuz bu çabaları güçlendirecektir.

    Bu nedenle UEFA'dan "biraz omurgalı olmasını" istemek ancak bir yere kadar işe yarıyor. En zengin federasyonlar hayır diyebilir. Hatta boykot tehdidinde bile bulunabilirler. Ancak daha pek çoğu, aynı çizgiyi izleyemeyecek kadar fazla kazanç elde edebilir. En uğursuz kısım da bu: plan ahlaken yanlış hissettirebilir, ancak onu reddetmek mali açıdan imkansız olabilir. Infantino'nun tartışmayı kazanmasına gerek yok. Sadece hayır demeyi fazla pahalı hale getirmesi gerekiyor.