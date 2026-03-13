Real Madrid, orta saha oyuncularından birini satmayı düşünüyor gibi görünüyor. Radio Marca'da gazeteci Matteo Moretto'nun bildirdiğine göre, Eduardo Camavinga "satılamaz" değil. Fransız milli oyuncu, 50 milyon euroluk transfer ücreti karşılığında kulüpten ayrılabileceği belirtiliyor.
Çeviri:
"Satılık değil!" Real Madrid'in bu yıldızı 50 milyon euroya transfer olabilir mi?
Buna göre, Premier Lig'den bazı kulüpler 23 yaşındaki oyuncuya ilgilerini belirtmişler. Bunlar arasında, Ocak ayında yaz transferi için temasa geçmiş olduğu söylenen Liverpool FC de bulunuyor.
Camavinga'nın seçenekleri her halükarda bol. Mali gücü yüksek Al-Ittihad da, geçmişte sık sık sol bek olarak görev yapan bu çok yönlü defans oyuncusunu kadrosuna katmak için çaba gösteriyor.
Real Madrid, Camavinga'nın yerine Rodri'yi mi alacak?
Camavinga, bu nedenle olası bir yeni transferin kurbanı olabilir. Real Madrid, yaz transferi için Manchester City'den Rodri'yi gündemine almıştır. Rodri de 50 milyon euroya transfer edilebilir.
Her halükarda, Real Madrid'in yaz transfer döneminde orta saha oyuncusu kadrosunu güçlendirmek istediği açık, oysa Camavinga özellikle bu sezon gerekli istikrarı gösteremedi.
Sezon başında ayak bileği sakatlığıyla boğuşan oyuncu, daha sonra ilk 11 ile yedek kulübesi arasında gidip geldi ve maçların yarısından azında ilk 11'de yer aldı.
Camavinga, 2029 yılına kadar Real ile sözleşmesi devam edecek
2021 yılında Stade Rennes'ten 31 milyon euroya İspanya'nın başkentine transfer olan Camavinga'nın sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Ancak spor açısından vazgeçilmez bir oyuncu gibi görünmüyor ve finansal açıdan Real'e orta sahayı güçlendirmek için ihtiyaç duyduğu parayı kazandırabilir - örneğin Rodri ile.
Camavinga, Real Madrid'de: 2025/26 performans verileri
Yarışma Maçlar Goller LaLiga 19 1 Şampiyonlar Ligi 9 1 Copa del Rey 1 0 Süper Kupa 2 0