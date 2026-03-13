"Satılık değil!" Real Madrid'in bu yıldızı 50 milyon euroya transfer olabilir mi?

Buna göre, Premier Lig'den bazı kulüpler 23 yaşındaki oyuncuya ilgilerini belirtmişler. Bunlar arasında, Ocak ayında yaz transferi için temasa geçmiş olduğu söylenen Liverpool FC de bulunuyor.

Camavinga'nın seçenekleri her halükarda bol. Mali gücü yüksek Al-Ittihad da, geçmişte sık sık sol bek olarak görev yapan bu çok yönlü defans oyuncusunu kadrosuna katmak için çaba gösteriyor.