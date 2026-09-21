Getty Images Sport
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'Satılık değil' - Gianni Infantino, tartışmalı FFE teklifinin geri çekilmesinin ardından FIFA'nın reform planlarını açıkladı
Infantino, FIFA'nın bağımsızlığı konusunda geri adım atmıyor
Infantino, eleştirmenlerine meydan okuyan bir mesaj göndererek "FIFA'nın demokratik süreçleri, bağımsızlığı ve sportif otoritesi hiçbir zaman satılık olmadı" dedi. Dünya futbolunun yönetim organının başkanı, bu açıklamayı FIFA Konseyi üyelerine ve 211 üye federasyonun tamamının başkanlarına gönderilen resmî bir mektupta yaptı.
Bu hamle, Infantino'nun oyun genelinde ciddi tepkiye yol açan ve rafa kaldırılan FIFA Forward Enterprise (FFE) teklifinin yarattığı etkileri geride bırakmaya çalıştığı bir dönemde geldi. "Bunlar satılık değil ve asla da olmayacak" diye ekleyen Infantino, kuruluşun spor üzerindeki kontrolünden dış yatırıma karşı taviz vermeyeceği yönündeki duruşunu pekiştirdi.
- Getty Images Sport
Infantino, FIFA’nın rafa kaldırılan FFE teklifine açıklık getirdi
Kısa süre önce medyaya sızdırılan tartışmalı FFE planı, FIFA'nın önde gelen turnuvalarının yönetilme biçiminde önemli bir değişimi içeriyordu. Önerilen düzenleme kapsamında bir Amerikan yatırım fonu, erkekler ve kadınlar Dünya Kupalarıyla birlikte diğer büyük FIFA organizasyonlarında da pay sahibi olacaktı.
Ancak iç ve dış baskıların ardından proje resmen rafa kaldırıldı. Infantino, son yazışmasında girişimin hiçbir zaman sportif otoriteyi devretmeyi amaçlamadığını netleştirdi, ancak planın erken sızdırılmasının üye ülkeler arasında yaygın alarm ve yanlış anlamalara yol açtığını kabul etti.
Yönetişim reformu için yeni bir yol haritası
FFE durumunun yarattığı gerilime yanıt olarak Infantino, 15 Ekim'deki yaklaşan FIFA Konseyi toplantısı öncesinde kurumsal reform için iki ayrı yol önerdi. İlk teklif, organizasyonun en büyük projelerini nasıl yönettiğine kapsamlı biçimde bakılmasını içeriyor. Infantino, "Öncelikle, Konsey'e FIFA'nın büyük stratejik girişimlere yönelik mevcut yönetişim çerçevesinin bağımsız bir dış incelemeyle değerlendirilmesini isteyip istemediğini soracağım ve olası iyileştirmeler önerilecektir" diye yazdı.
Reform planının ikinci ayağı, Zürih'teki merkezi yönetim ile sporu dünya genelinde yöneten çeşitli bölgesel organlar arasındaki diyaloğun genişletilmesine odaklanıyor. Şöyle dedi: "İkinci olarak, Konsey'in, FIFA'nın karar alma süreçlerinin nasıl daha da güçlendirilebileceği konusunda konfederasyonlar, üye federasyonlar ve ilgili paydaşlarla doğrudan, yapılandırılmış ve süreyle sınırlı bir istişare başlatmasını önereceğim."
Şunları ekledi: "Bu istişare, kurumsal olarak daha erken dahil olunmasına, Başkan, Büro, Konsey ve Kongre'nin ilgili rollerine ve büyük stratejik girişimlerde şeffaflığı, katılımı ve hesap verebilirliği güçlendirmenin pratik yollarına ilişkin somut önerileri davet edecek."
- Getty
FFE tartışmasından ders çıkarmak
FFE projesinin çöküşüne doğrudan değinen Infantino, fikrin ortaya atılma sürecinde hatalar olduğunu kabul etti. Teklifin, resmi kurumsal süreç tamamlanmadan kamuoyuna yansıdığını ve bunun, kararlar henüz alınmamış olmasına rağmen "kararların çoktan alındığı yönünde bir izlenim" yarattığını belirtti.
Başkana göre proje, her zaman FIFA Konseyi'nin onayına bağlı olan bir öneriden ibaretti. Ancak planın geri çekilmesi, bu yeni reform fikirleri için bir katalizör işlevi gördü. Infantino, "bu deneyim basit bir noktayı güçlendirdi: değerli bir hedef, güven veren bir süreçle desteklenmelidir" ifadelerini kullandı.
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