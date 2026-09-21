'Satılık değil' - Gianni Infantino, tartışmalı FFE teklifinin geri çekilmesinin ardından FIFA'nın reform planlarını açıkladı

FFE durumunun yarattığı gerilime yanıt olarak Infantino, 15 Ekim'deki yaklaşan FIFA Konseyi toplantısı öncesinde kurumsal reform için iki ayrı yol önerdi. İlk teklif, organizasyonun en büyük projelerini nasıl yönettiğine kapsamlı biçimde bakılmasını içeriyor. Infantino, "Öncelikle, Konsey'e FIFA'nın büyük stratejik girişimlere yönelik mevcut yönetişim çerçevesinin bağımsız bir dış incelemeyle değerlendirilmesini isteyip istemediğini soracağım ve olası iyileştirmeler önerilecektir" diye yazdı.

Reform planının ikinci ayağı, Zürih'teki merkezi yönetim ile sporu dünya genelinde yöneten çeşitli bölgesel organlar arasındaki diyaloğun genişletilmesine odaklanıyor. Şöyle dedi: "İkinci olarak, Konsey'in, FIFA'nın karar alma süreçlerinin nasıl daha da güçlendirilebileceği konusunda konfederasyonlar, üye federasyonlar ve ilgili paydaşlarla doğrudan, yapılandırılmış ve süreyle sınırlı bir istişare başlatmasını önereceğim."

Şunları ekledi: "Bu istişare, kurumsal olarak daha erken dahil olunmasına, Başkan, Büro, Konsey ve Kongre'nin ilgili rollerine ve büyük stratejik girişimlerde şeffaflığı, katılımı ve hesap verebilirliği güçlendirmenin pratik yollarına ilişkin somut önerileri davet edecek."



