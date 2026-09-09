Sassuolo cephesinde önemli bir darbe yaşanırken, Alberto Aquilani için de revirden iyi haber gelmedi. Bologna ile 2-2 berabere kalınan maç sırasında hücum kanat oyuncusu Cristian Volpato sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı ve bugün geçirdiği tetkikler, uzun süre sahalardan uzak kalmasının gerekeceğini doğruladı.
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Sassuolo: Volpato’ya kötü haber, orta dereceli yırtık. Ne zaman dönecek ve kaç maç kaçıracak
ORTA DERECELİ SAKATLIK
İtalyan kökenli Avustralyalı kanat oyuncusunun yaşadığı kas sakatlığı ilk andan itibaren ciddi görünmüştü ve bugün yapılan klinik kontroller, sağ bacağındaki fleksör kasta kas yırtığını doğruladı. Üç dereceli bir ölçeğe göre orta düzeyde (ikinci derece) bir yırtık olan bu sakatlık, kaçınılmaz olarak en az bir ay, bir buçuk aylık bir araya yol açacak.
Sassuolo’nun açıklaması
U.S. Sassuolo Calcio, 6 Eylül Pazar günü oynanan Bologna-Sassuolo maçında yaşadığı sakatlığın ardından futbolcu Cristian Volpato'nun, yapılan tetkikler sonrası sağ bacağındaki fleksör kasında orta derecede bir lezyon tespit edildiğini açıkladı. Hücum oyuncusu rehabilitasyon sürecine şimdiden başladı.
Ne zaman dönüyor ve kaç maç kaçırıyor
Elbette bu sakatlık nedeniyle Volpato, 13 Eylül Pazar günü saat 20.45'te Juventus'a karşı oynanacak maçı kesin olarak kaçıracak; ayrıca 18 Cuma günü saat 20.45'te oynanacak bir sonraki Monza maçında da forma giyemeyecek.
Ardından milli ara gelecek ve dönüş sürecinde ne kadar hızlanıp hızlanamayacağı orada netlik kazanacak. Bir aylık bir arada, 11 Ekim'de saat 18.00'de oynanacak Milan maçına yetişmesi söz konusu olabilir; eğer 5-6 haftalık bir sürece sadık kalınarak daha uzun sürerse, o zaman Como ve Lazio'ya karşı maçlar da belirsizliğini koruyacak.
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