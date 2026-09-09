Elbette bu sakatlık nedeniyle Volpato, 13 Eylül Pazar günü saat 20.45'te Juventus'a karşı oynanacak maçı kesin olarak kaçıracak; ayrıca 18 Cuma günü saat 20.45'te oynanacak bir sonraki Monza maçında da forma giyemeyecek.

Ardından milli ara gelecek ve dönüş sürecinde ne kadar hızlanıp hızlanamayacağı orada netlik kazanacak. Bir aylık bir arada, 11 Ekim'de saat 18.00'de oynanacak Milan maçına yetişmesi söz konusu olabilir; eğer 5-6 haftalık bir sürece sadık kalınarak daha uzun sürerse, o zaman Como ve Lazio'ya karşı maçlar da belirsizliğini koruyacak.