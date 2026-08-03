"U.S. Sassuolo Calcio, futbolcu Vasilije Adžić'in (orta saha, 2006) sportif haklarını Juventus'tan satın alma ve geri satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadrosuna kattığını duyurur.

Karadağ'ın Nikšić kentinden olan 2006 doğumlu oyuncu, futbola kendi şehrinde Polet Stars formasıyla başladıktan sonra Budućnost'a transfer oldu: mavi-beyazlılarla henüz 16 yaşındayken ilk maçına çıktı ve oyuna girdikten sadece 9 dakika sonra golünü atarak Karadağ birinci ligi tarihinin en genç ikinci golcüsü oldu.

İlk sezonunda 23 kez sahaya çıkan Adžić, ligi ilk sırada tamamlayan takımına 3 gol ve 3 asistlik katkı verdi. Sonraki sezonda ise orta saha oyuncusu ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi: ligde 35 maçta 6 gol ve 3 asist, kazanılan Karadağ Kupası'nda 5 maçta 1 gol, ayrıca Conference League elemelerinde çıktığı iki maçta da 1 asist.

Vasilije'nin performansı, Juventus'u oyuncuyu Ağustos 2024'te transfer etmeye ikna etti ve Torino ekibi onu ilk andan itibaren hem Under 23 takımında hem de A takımda kullandı: Serie A'daki ilk maçına 19 Ekim'de çıktı, kısa süre sonra Champions League'de ve son olarak Coppa Italia'da sahne aldı. Next Gen'de 24/25 sezonunda çıktığı 10 maçta 4 gol atan oyuncu, o andan itibaren kalıcı olarak A takım kadrosuna dahil oldu ve ilk golünü de Juventus'un Karadağlı oyuncunun uzak mesafeden vuruşuyla 4-3 kazandığı Derby d'Italia'nın uzatma dakikalarında attı.

Karadağ'ın alt yaş milli takımlarında U15'ten bu yana forma giyen ve toplam 35 maçta 11 gol atan Vasilije, A Milli Takım'daki ilk maçında da 9 Haziran 2025'te Ermenistan'a karşı golle tanıştı.

Tüm neroverde ailesinden, hoş geldin Vasilije!"