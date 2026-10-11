Saat 18.00'de başlayan Sassuolo-Milan maçı, her iki kulübün ligdeki sıralaması açısından da çok şey ifade edebilirdi. Bu nedenle Michael Fourneau yönetimindeki hakem ekibi büyük baskı altındaydı. Maçta 5 sarı kart çıktı; tartışmalı iki karar ise Lissone'deki VAR odasında Santoro ve Meraviglia tarafından onaylandı. Calciomercato, maçın en çok tartışılan tüm pozisyonlarını sizlere aktardı.
Sassuolo-Milan maçının tartışmalı pozisyonları: De Winter ve Ramos pozisyonlarında iki penaltı talebi. Her iki gol için de VAR kontrolü. Laurienté kırmızı kart riskiyle karşı karşıya
TAM GÖREVLENDİRME
FOURNEAU
PALERMO – ROSSI L.
IV: CHIFFI
VAR: SANTORO
AVAR: MERAVIGLIA
91' Pavlovic'e sarı kart
Bowie, Sırp oyuncudan önce topa müdahale ediyor. Sırp oyuncu buna rağmen ayağını uzatıp Bowie'yi yere düşürüyor. Pozisyona yakın olan Fourneau, doğru bir kararla sarı kartını çıkarıyor.
88. dakikada Thorstvedt golü atıyor ancak Fourneau faul düdüğü çalıyor
Berardi'nin kavisli serbest vuruşunda Ramos, Bowie'nin kurallara aykırı perdelemesi nedeniyle ceza sahası çizgisinde yere düşüyor. Top ceza sahasındaki Thorstvedt'e geliyor ve Thorstvedt, Maignan'ı mağlup ediyor. Ancak Fourneau hemen Sassuolo'nun hücum faulü yaptığını belirterek düdüğünü çalıyor.
87' RAMOS'A SARI KART
Portekizli forvet, Fourneau'nun faul kararının ardından sert şekilde itiraz ederek tamamen hayal kırıklığından kaynaklanan bir kart görüyor.
68. dakika: Odenthal'in golünde Bowie'nin pozisyonu şüpheli
Odenthal'ın 1-1'lik golü için VAR incelemesi yapıldı. Maignan'ın önündeki Bowie'nin ofsaytta olduğundan şüpheleniliyor ancak pozisyon henüz incelenmedi. Top Bowie'ye değmiyor, aradaki mesafe kısa ve Maignan topu sürekli görüyor gibi görünüyor. Sonunda golün geçerli sayılmasına karar veriliyor.
Marelli pozisyonu şöyle yorumladı: "Bowie'nin ofsaytta olduğundan emin değiliz. Ancak ofsaytta olsa bile Maignan, Bowie'nin oldukça sağından geçen topu başından sonuna kadar gördü. Ofsayt varsa da bu pasif ofsayt olurdu."
Marelli daha sonra şunu netleştirdi: "Yan kamera görüntülerini inceleme fırsatı bulduk ve Bowie'nin pozisyonu zaten kurallara uygundu."
63' Rabiot'nun golü için VAR incelemesi
Modric'in dikine pasıyla hareketlenen Rabiot, sol ayağıyla sert vurdu ve golde hatası bulunan Muric'i mağlup etti. Fransız oyuncunun pas anındaki pozisyonu VAR'da incelendi ancak pozisyonun kurallara uygun olduğu belirlendi.
MARELLI’NİN YORUMU
Marelli iki pozisyonu şöyle yorumladı: "Laurienté'nin Gila'ya müdahalesi sertti. Bu pozisyonda oyunu devam ettirdiler ancak sarı kart gösterilmeliydi; çünkü hücum oyuncusunun ayak tabanının Gila'ya temasında darbe hızı yoktu. Caleta Car'ın Ramos'u tutması ise sahadaki hakemin takdirine bağlı."
52' LAURIENTÈ KIRMIZI KART GÖRME TEHLİKESİ YAŞIYOR
Laurienté dikine koşu yapıyor ve havada yaptığı topla kontrolle Gila'yı geçiyor, ancak Gila ardından onu durduruyor. Fransız kanat oyuncusunun ikili mücadeledeki müdahalesi son derece tehlikeli; İspanyol savunmacıyı yere seriyor. VAR oyunu durdurup pozisyonu inceliyor, ancak sonunda Laurienté'ye kırmızı kart verilmesi için müdahale etmemeye karar veriyor.
52. dakikada top uzaktayken Caleta Car, Ramos'u tuttu.
Goncalo Ramos, topun uzağında ceza sahasında yere düşerek penaltı bekliyor. Top, sahanın sol tarafındaki Moreira'ya doğru giderken ceza sahasının ortasında rakip stoper, Portekizli forveti tutup yere indiriyor. Hakem ve yardımcıları oyunu devam ettiriyor ancak pozisyon oldukça riskliydi. VAR, başla ilgili bir pozisyon olduğu için bu tür durumlarda müdahale etmiyor.
45+8' De Winter penaltı istiyor
De Winter, kornerden dönen topa müdahale etmek için ceza sahasında pozisyon alıyor ve Van der Brempt ile temasın ardından yere düşüyor. Fourneau, eski Como savunmacısının bacağı ile Milanlı stoperin bacağı arasındaki teması faul olarak değerlendirmiyor. İlk duraklamada oyunun yeniden başlamasını bekleten VAR da pozisyonu kurallara uygun buluyor ya da müdahaleyi gerektirecek bir durum olmadığına karar veriyor. İnceleme tamamlanıyor ve karar değişmiyor.
45+3' De Winter'e sarı kart
Chukwueze topu kaybediyor, Laurienté dikine ilerleme fırsatı buluyor. İki çalımın ardından De Winter, kontra atağı önlemek için onu çekerek düşürmek zorunda kalıyor. Tartışmasız sarı kart.
41' ESTUPINAN sarı kart gördü.
Rabiot'nun kötü top kaybı, Estupinan'ı Berardi'yi faulle durdurmak zorunda bırakıyor. Tutma hareketine sarı kart çıkıyor; bu, maçın ilk sarı kartı.
40. dakika: Moreira sarı kart görme riskiyle karşı karşıya.
Önce Van der Brempt'in sataşmasına maruz kalan Moreira, topla ilgilenmeyip vücuduyla sertçe çarparak rakip beki yere serdi. Yere düşen bek, başını yere çarptı. Fourneau müdahaleyi faul olarak değerlendirmedi ancak risk son derece yüksekti.
31. dakika: Bakola'ya verilmesi gereken sarı kart çıkmadı.
Bakola, Gila’yı durdurmaya çalışırken kramponunun dişleriyle topuğuna basıyor. Net bir faul. Fourneau düdüğünü çalıyor ancak burada da yumuşak davranıp sarı kart göstermiyor. Sarı kartlık bir pozisyondu.
2. dakika: Musah'a gösterilmeyen sarı kart
Yunus Musah'a sarı kart çıkmadı. Milanlı orta saha oyuncusu, Bakola'ya geç ve faullü bir müdahalede bulunarak Sassuolo'nun olası hızlı atağını durdurdu. Fourneau oyuncuyla konuşmayı tercih etti ancak bu pozisyonda sarı kart gösterilmesi gerekiyordu.
Marelli pozisyonu şöyle yorumladı: "Maçın başında olsak da bu müdahale, pervasızlık nedeniyle sarı kartı gerektiriyordu."
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