Odenthal'ın 1-1'lik golü için VAR incelemesi yapıldı. Maignan'ın önündeki Bowie'nin ofsaytta olduğundan şüpheleniliyor ancak pozisyon henüz incelenmedi. Top Bowie'ye değmiyor, aradaki mesafe kısa ve Maignan topu sürekli görüyor gibi görünüyor. Sonunda golün geçerli sayılmasına karar veriliyor.





Marelli pozisyonu şöyle yorumladı: "Bowie'nin ofsaytta olduğundan emin değiliz. Ancak ofsaytta olsa bile Maignan, Bowie'nin oldukça sağından geçen topu başından sonuna kadar gördü. Ofsayt varsa da bu pasif ofsayt olurdu."





Marelli daha sonra şunu netleştirdi: "Yan kamera görüntülerini inceleme fırsatı bulduk ve Bowie'nin pozisyonu zaten kurallara uygundu."