Sassuolo ile Milan, yalnızca orta bölümünde hareketlenen maçta puanları paylaştı. İki harika kurtarışa imza atan Maignan 7 puan aldı. Moreira ve Bowie de iyi performanslarıyla 6,5 puan aldı. Venezia'ya karşı oynanan ikinci hafta maçından bu yana gol atamayan Goncalo Ramos ise hayal kırıklığı yarattı.
Sassuolo-Milan maçının CM oyuncu notları: Rabiot umutlandırdı, Ramos hayal kırıklığı yarattı. Maignan belirleyici oldu, Bakola ne maç çıkardı!
Sassuolo oyuncu puanları
Muric 6: Rabiot'nun golünde ön direği kapatamıyor ancak Chukwueze'nin şutunda yaptığı kritik kurtarışla kendini affettiriyor. Her zamanki gibi kalesinden çıkışlarında çok iyi.
Van der Brempt 5,5: Üzerine gelip sık sık ve nispeten kolay biçimde kendisini geçen Moreira karşısında zorlanıyor. Hücumda fazla etkili değil (78. dakikadan itibaren Cinquegrano: Not verilmedi)
Caleta-Car 6,5: Ramos'u soyunma odasına kadar takip ediyor: tecrübesi ve ustalığıyla doğrudan rakibini sınırlıyor.
Leysen 6: Belçikalı savunmacı maça iyi başlamıştı, maça iyi başlamıştı; özellikle hava toplarında etkiliydi. Ancak Pulisic'le tesadüfi bir çarpışmanın ardından oyuna devam edemedi: sol dizinde burkulma şüphesi var. (İlk yarının 27. dakikasından itibaren Odenthal 7: İki maç, iki gol. Günün kahramanı.)
Doig6,5;: Kendi kanadından hücuma iyi çıkıyor, Chukewueze'yi marke ederken de başarılı. Asker gibi.
Adzic 5,5: Saf, hem de çok saf bir yetenek ama Noel ağacının ışıkları gibi bir yanıp bir sönüyor. En iyi pozisyonunda karşısına yolu kapatan Süpermen gibi bir Maignan çıkıyor. (60. dakikadan itibaren Thorstvedt 6,5: Oyuna girişi belirleyici oluyor; ceza sahasına koşularıyla Milan savunmasını dilim dilim ediyor.)
Matic 6,5: Profesör maçın farklı anlarının nasıl yönetileceğine dair ders niteliğinde bir performans sergiliyor. Hiç top kaybetmiyor. (78. dakikadan itibaren Lipani: Not verilmedi)
Bakola 7: Kanat oyuncularının hizasına açılarak oyuna genişlik katıyor. Kalitesi, çalışma gücü ve doğru zamanlaması var: Aquilani'yle daha da gelişecek. Hem de çok.
Berardi 5: Maçın ilk bölümünde kendisine yakışmayan çok sayıda hata yapıyor. Milan'a karşı bu kez kırmızıyı değil, yalnızca siyahı görüyor.
Esposito 5,5: Maçın başında orta saha oyuncularının ceza sahasına koşuları için alan açarak takım adına çok çalışıyor ancak 9 numaradan çok 10 numara gibi oynamaya başlayınca Milan'ın ceza sahasını boş bırakıyor. İtalya millî takımındaki maçların yorgunluğunu hissediyor ve enerjisi erken tükeniyor. (60. dakikadan itibaren Bowie 6,5: Maignan karşısında golü bulamıyor ama herkese karşı mücadele ederek Sassuolo'nun vites yükseltmesini sağlıyor.)
Laurienté 6: Hızıyla Milan savunmasına zaman zaman sıkıntı yaşatıyor. Tek eksiği: şutlarındaki isabetsizlik.
Teknik direktör Aquilani 6,5: Kompakt ve sahaya iyi yerleşmiş bir takım performansıyla değerli bir puan alıyor.
Milan'ın oyuncu notları
Maignan 7: Adzic ve Bowie karşısında mucizevi kurtarışlara imza attı, uzatma dakikalarında Thorstvedt'in şutunda da hazırdı. Güven verdi.
Gila 6,5: İspanyol oyuncunun performansında mücadele gücü ve oyun zekâsı her zaman var. Sağ bekte de çok iyi bir maç çıkardı.
Gabbia 6: Bu sezon ilk kez ilk 11'de başladığı maçta şanssızlık yaşadı: Busto Arsiziolu stoper, kaleye yönelen Laurientè'ye son anda müdahale etmeye çalışırken bükücü kasında yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı (ilk yarının 20. dakikasından itibaren De Winter)
Pavlovic 5,5: Maçın son bölümünde Bowie karşısında çok zorlandı ve sarı kart gördü. İlk yarıda yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunu köşeye gönderemedi: Çok daha iyisini yapabilirdi.
Estupinan 6: Tek bir pozisyon hatası yaptı; Berardi'yi tutunca önemli bir sarı kart gördü. Konumunu iyi korudu ve ilk yarının sonlarına doğru birkaç ilginç hamle de yaptı. (İkinci yarının 46. dakikasından itibaren Modric 6: O sahadayken Milan'ın oyunu daha mantıklı ve berraktı)
Chukwueze 5,5: Taktik açıdan giderek daha dikkatli oynuyor. Ancak bu yeterli değil; kritik anlarda belirleyici hamleyi yapamıyor. Muric gol atmasına izin vermedi ama Chukwueze de şutunu çekmekte hızlı davranamadı. (84. dakikadan itibaren Hutchinson: Not verilmedi)
Musah 5,5: Çok koştu ama çoğu zaman boşa koştu. Ramnos'a pas vermekte gecikerek bir kontraatağı harcadı. Azami çabayı gösterdi ancak verimi istenen düzeyde değildi. (78. dakikadan itibaren Jashari: Not verilmedi)
Rabiot 6,5: Altı maçtaki üçüncü golü, inişli çıkışlı performansına değer kattı.
Moreira 6,5: Her şeyi yaptı: İlk dakikadan 94. dakikaya kadar hem pozisyon yarattı hem savunma yaptı. Enerjisi, fikirleri ve üst düzey bir kalitesi var. Olumlu bir performans.
Pulisic 5,5: Ceza sahasından çok uzakta oynadı ve ilk yarıda topla az buluştu. Harika bir hareketle Chukwueze'yi Muric'le karşı karşıya bıraktı ama Amerikalı oyuncu için bu, çok azdı. (78. dakikadan itibaren Cisse 6: Falsolu şutuyla Muiric'i şaşırtamadı)
Ramos 5: İlk yarının 44. ve 45. dakikaları arasında kaleye iki şut çekerek hareketlendi: İkincisinde kafa vuruşunu köşeye yönlendirip daha iyisini yapabilirdi. Gol bulamaması ve sürekli ceza sahası dışında oynaması sorun oluşturuyor. Hayal kırıklığı.
Teknik direktör Amorim 6: Maçın başlangıcına iyi hazırlandı ancak son bölümde cesaret ve hücum gücü eksikti. Bu bir puan, beraberinde bazı pişmanlıklar getirdi.
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