Muric 6: Rabiot'nun golünde ön direği kapatamıyor ancak Chukwueze'nin şutunda yaptığı kritik kurtarışla kendini affettiriyor. Her zamanki gibi kalesinden çıkışlarında çok iyi.

Van der Brempt 5,5: Üzerine gelip sık sık ve nispeten kolay biçimde kendisini geçen Moreira karşısında zorlanıyor. Hücumda fazla etkili değil (78. dakikadan itibaren Cinquegrano: Not verilmedi)

Caleta-Car 6,5: Ramos'u soyunma odasına kadar takip ediyor: tecrübesi ve ustalığıyla doğrudan rakibini sınırlıyor.

Leysen 6: Belçikalı savunmacı maça iyi başlamıştı, maça iyi başlamıştı; özellikle hava toplarında etkiliydi. Ancak Pulisic'le tesadüfi bir çarpışmanın ardından oyuna devam edemedi: sol dizinde burkulma şüphesi var. (İlk yarının 27. dakikasından itibaren Odenthal 7: İki maç, iki gol. Günün kahramanı.)

Doig6,5;: Kendi kanadından hücuma iyi çıkıyor, Chukewueze'yi marke ederken de başarılı. Asker gibi.

Adzic 5,5: Saf, hem de çok saf bir yetenek ama Noel ağacının ışıkları gibi bir yanıp bir sönüyor. En iyi pozisyonunda karşısına yolu kapatan Süpermen gibi bir Maignan çıkıyor. (60. dakikadan itibaren Thorstvedt 6,5: Oyuna girişi belirleyici oluyor; ceza sahasına koşularıyla Milan savunmasını dilim dilim ediyor.)

Matic 6,5: Profesör maçın farklı anlarının nasıl yönetileceğine dair ders niteliğinde bir performans sergiliyor. Hiç top kaybetmiyor. (78. dakikadan itibaren Lipani: Not verilmedi)

Bakola 7: Kanat oyuncularının hizasına açılarak oyuna genişlik katıyor. Kalitesi, çalışma gücü ve doğru zamanlaması var: Aquilani'yle daha da gelişecek. Hem de çok.

Berardi 5: Maçın ilk bölümünde kendisine yakışmayan çok sayıda hata yapıyor. Milan'a karşı bu kez kırmızıyı değil, yalnızca siyahı görüyor.

Esposito 5,5: Maçın başında orta saha oyuncularının ceza sahasına koşuları için alan açarak takım adına çok çalışıyor ancak 9 numaradan çok 10 numara gibi oynamaya başlayınca Milan'ın ceza sahasını boş bırakıyor. İtalya millî takımındaki maçların yorgunluğunu hissediyor ve enerjisi erken tükeniyor. (60. dakikadan itibaren Bowie 6,5: Maignan karşısında golü bulamıyor ama herkese karşı mücadele ederek Sassuolo'nun vites yükseltmesini sağlıyor.)

Laurienté 6: Hızıyla Milan savunmasına zaman zaman sıkıntı yaşatıyor. Tek eksiği: şutlarındaki isabetsizlik.





Teknik direktör Aquilani 6,5: Kompakt ve sahaya iyi yerleşmiş bir takım performansıyla değerli bir puan alıyor.