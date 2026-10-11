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CM Grafica Goncalo Ramos Milan nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Sassuolo-Milan CANLI, resmî ilk 11'ler: Estupinan ve Esposito sahada, Modric ve Thorstvedt yok

AC Milan
Sassuolo
Serie A
Sassuolo - AC Milan

Serie A 2026/2027 sezonunun 6. haftasındaki Sassuolo-Milan maçını takip edin.

Millî takım arası sona ererken Serie A, Sassuolo ve Milan için de yeniden başlıyor. İki takım, Reggio Emilia'daki Mapei Stadium'da saat 18.00'den itibaren karşı karşıya gelecek.

Beş hafta sonunda 11 puanı bulunan Milan, Como'da 0-0 berabere kalan Roma'nın yalnızca üç puan gerisinde. Milan, Parma'yı yenerek 16 puana yükselen Inter'e de ayak uydurmak zorunda. Aquilani'nin Sassuolo'su ise kazanırsa Napoli'ye ayak uyduracak, geçici olarak Juventus'u puan olarak yakalayacak ve Milan'la arasındaki farkı bir puana indirecek.



  • Sassuolo-Milan: Muhtemel 11'ler ve maç künyesi

    Sassuolo-Milan


    Gol atanlar: -


    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt, Caleta-Car, Leysen, Doig; Bakola, Matic, Adzic; Berardi, Esposito, Lauriente.

    Yedekler: Satalino, Turati, Cande, Walukiewicz, Volpato, Ghion, Bowie, Skjellerup, Dominguez, Odenthal, Obrador, Lipani, Thorstvedt, Cinquegrano, Sulemana.

    Teknik direktör: Aquilani.


    MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, Gabbia, Pavlovic, Estupinan; Musah, Rabiot; Chukwueze, Pulisic, Moreira; Ramos.

    Yedekler: Bouyer, Torriani, De Winter, Loftus Cheek, Diawara, Modric, Hutchinson, Tomori, Comotto, Jashari, Bartesaghi, Terracciano F., Cisse, Camardo.

    Teknik direktör: Amorim.


    Hakem: Fourneau

    Sarı kart görenler: -

    Kırmızı kart görenler: -

  • Goller ve önemli anlar

    0' Reggio Emilia'daki Mapei Stadyumu'nda maç saat 18.00'de başlayacak


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