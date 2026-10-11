Millî takım arası sona ererken Serie A, Sassuolo ve Milan için de yeniden başlıyor. İki takım, Reggio Emilia'daki Mapei Stadium'da saat 18.00'den itibaren karşı karşıya gelecek.

Beş hafta sonunda 11 puanı bulunan Milan, Como'da 0-0 berabere kalan Roma'nın yalnızca üç puan gerisinde. Milan, Parma'yı yenerek 16 puana yükselen Inter'e de ayak uydurmak zorunda. Aquilani'nin Sassuolo'su ise kazanırsa Napoli'ye ayak uyduracak, geçici olarak Juventus'u puan olarak yakalayacak ve Milan'la arasındaki farkı bir puana indirecek.







