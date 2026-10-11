Odenthal'ın skoru 1-1'e getiren golü için VAR incelemesi yapıldı. Maignan'ın önünde, ofsaytta olabileceği düşünülen ancak pozisyonu henüz kontrol edilmeyen Bowie bulunuyor. Top Bowie'ye değmiyor, aradaki mesafe kısa ve Maignan topu başından sonuna kadar görüyor gibi görünüyor. Sonuçta golün geçerli sayılmasına karar veriliyor.





Marelli pozisyonu şöyle yorumladı: "Bowie'nin pozisyonuna gelince, ofsaytta olduğundan emin değiliz. Ancak ofsaytta olsa bile Maignan, Bowie'nin oldukça sağından geçen topu başından sonuna kadar gördü. Ofsayt varsa da pasif ofsayt olurdu."





Marelli daha sonra şu açıklamayı yaptı: "Yan kamera görüntüsünü inceleme fırsatı bulduk ve Bowie'nin pozisyonu her hâlükârda kurallara uygundu."