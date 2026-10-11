Saat 18.00'de başlayacak Sassuolo-Milan karşılaşması, iki takımın ligdeki konumu açısından önemli sonuçlar doğurabilir. Amorim'in Milan'ı, Inter ve Lazio'yu takip ederken Roma'yı puan tablosunda yakalayabilir. Sassuolo ise Napoli'yi yakalayıp Avrupa kupaları yarışı için Milan'la arasındaki farkı azaltabilir. Bu nedenle Michael Fourneau'nun yöneteceği hakem ekibi üzerinde büyük baskı olacak. Lissone'deki VAR odasında Santoro ve Meraviglia görev yapacak. Calciomercato, maçın en çok tartışılan pozisyonlarını aktarıyor.
Sassuolo-Milan CANLI HAKEM KARARLARI: Rabiot ve Odenthal'ın golleri için VAR incelemesi. De Winter ve Ramos iki penaltı bekliyor. Laurienté kırmızı kart görme riskiyle karşı karşıya
TAM ATAMA
FOURNEAU
PALERMO – ROSSI L.
IV: CHIFFI
VAR: SANTORO
AVAR: MERAVIGLIA
68. dakika: Odenthal'in golünde Bowie'nin pozisyonu şüpheli.
Odenthal'ın skoru 1-1'e getiren golü için VAR incelemesi yapıldı. Maignan'ın önünde, ofsaytta olabileceği düşünülen ancak pozisyonu henüz kontrol edilmeyen Bowie bulunuyor. Top Bowie'ye değmiyor, aradaki mesafe kısa ve Maignan topu başından sonuna kadar görüyor gibi görünüyor. Sonuçta golün geçerli sayılmasına karar veriliyor.
Marelli pozisyonu şöyle yorumladı: "Bowie'nin pozisyonuna gelince, ofsaytta olduğundan emin değiliz. Ancak ofsaytta olsa bile Maignan, Bowie'nin oldukça sağından geçen topu başından sonuna kadar gördü. Ofsayt varsa da pasif ofsayt olurdu."
Marelli daha sonra şu açıklamayı yaptı: "Yan kamera görüntüsünü inceleme fırsatı bulduk ve Bowie'nin pozisyonu her hâlükârda kurallara uygundu."
63' Rabiot'nun golü için VAR incelemesi
Modric'in dikine pasıyla topla buluşan Rabiot, güçlü bir sol ayak şutuyla golde hatası bulunan Muric'i mağlup etti. Fransız oyuncunun pas anındaki konumu için VAR incelemesi yapıldı ancak ofsayt olmadığı belirlendi ve gol geçerli sayıldı.
MARELLI'NİN YORUMU
Marelli, iki pozisyonu şöyle yorumladı: "Laurienté'nin Gila'ya müdahalesi sertti. Bu pozisyonda oyunu devam ettirdiler; sarı kart da çıkmadı çünkü hücum oyuncusunun ayak tabanı ile Gila arasındaki temasta darbe hızı yoktu. Caleta Car'ın Ramos'u tutması ise sahadaki hakemin değerlendirmesine bağlı."
52' Laurientè kırmızı kart görme tehlikesi yaşıyor
Laurienté dikine hızlanıp havadan gelen topa yaptığı kontrolle Gila'yı geçiyor ancak Gila daha sonra onu durduruyor. Fransız kanat oyuncusu, mücadeledeki çok tehlikeli müdahalesiyle İspanyol savunmacıyı yere seriyor. VAR oyunu durdurup pozisyonu inceliyor ancak sonunda Laurienté'ye kırmızı kart gösterilmesi için müdahale etmemeye karar veriyor.
52. dakika: Caleta Car, top başka yerdeyken Ramos'u tuttu.
Goncalo Ramos, top kendisinden uzaktayken ceza sahasında yere düşüyor ve penaltı istiyor. Top, Moreira'nın bulunduğu sahanın sol tarafına yönelmişti. Ancak ceza sahasının ortasında Sassuolo'nun stoperi, top uzaktayken Portekizli forveti tutup yere düşürüyor. Hakem ve yardımcıları oyunu devam ettiriyor ancak penaltı kararı verilme riski çok yüksekti. VAR, başla ilgili bir pozisyon olduğu için bu tür durumlarda müdahale etmiyor.
45+8. dakikada De Winter penaltı istiyor
De Winter, köşe vuruşundan dönen topta ceza sahasında pozisyon alıyor ve Van der Brempt ile temas ederek yere düşüyor. Fourneau, eski Como oyuncusu olan savunmacının bacağı ile Milan stoperinin bacağı arasındaki teması faul olarak değerlendirmiyor. Oyun ilk durduğunda yeniden başlamasını bekleten VAR da pozisyonu kurallara uygun buluyor ya da müdahale gerektirecek bir durum olmadığına karar veriyor. Kontrol tamamlanıyor ve karar değişmiyor.
45+3' De Winter sarı kart gördü.
Chukwueze topu kaybediyor ve Laurienté hızla ileri çıkma fırsatı buluyor. İki çalımın ardından De Winter, hızlı hücumu önlemek için onu tutarak yere indirmek zorunda kalıyor. Net bir sarı kart.
41' ESTUPINAN sarı kart gördü.
Rabiot'nun kötü top kaybı, Estupinan'ı Berardi'yi faulle durdurmak zorunda bırakıyor. Berardi'yi tutunca sarı kart kaçınılmaz oluyor; bu, maçın ilk sarı kartı.
40' MOREIRA SARI KART GÖRME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA
Önce Van der Brempt tarafından tahrik edilen Moreira, topla ilgilenmeyi bırakıp vücuduyla yaptığı müdahaleyle beki yere seriyor. Van der Brempt düşerken başını yere çarpıyor. Fourneau müdahaleyi faul olarak değerlendirmiyor ancak risk son derece yüksekti.
31' Bakola'ya sarı kart verilmeliydi.
Bakola, Gila'yı durdurmaya çalışırken kramponunun dişleriyle topuğuna basıyor. Açık bir faul; Fourneau düdüğü çalıyor ancak burada da yumuşak bir tutum sergileyip sarı kart göstermiyor. Sarı kart verilmeliydi.
2' Musah'a sarı kart gösterilmedi
Yunus Musah'a sarı kart gösterilmedi. Milanlı orta saha oyuncusu Bakola'ya geç ve faullü bir müdahalede bulunarak Sassuolo'nun olası hızlı hücumunu durdurdu. Fourneau konuşmayı tercih etti ancak kurallara göre bu pozisyonda sarı kart gösterilmeliydi.
Marelli pozisyonu şöyle yorumladı: "Maçın başında olsak da bu pervasız müdahale sarı kartlıktı."
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