Millî takım arasının sona ermesiyle Serie A da Sassuolo ve Milan için yeniden başladı. Ancak Reggio Emilia'daki Mapei Stadium'da saat 18.00'de başlayan maç, herkesin beklediği kadar heyecanlı geçmedi. İkinci yarıda beş dakika içinde yaşananlar skoru 1-1'e getirdi. Bu beraberlik, yenilmezliğini sürdürse de Lecce karşısındaki ikna edici galibiyete kıyasla ciddi bir gerileme yaşayan Ruben Amorim'den çok Alberto Aquilani'yi memnun etti.





İlk yarı gol pozisyonları açısından kısır geçti. Ne yazık ki ilk 45 dakikanın öne çıkan olayları, Gabbia'nın (arka adalesindeki kas sakatlığı nedeniyle sedyeyle çıkmak zorunda kaldı) ve Leysen'in yaşadığı iki kötü sakatlıktı (dizi döndü ve kucakta saha dışına çıkarıldı). Muric, Goncalo Ramos'un az sayıdaki girişimine geçit vermezken Maignan ilk yarıyı kritik bir kurtarış yapmadan tamamladı.





İkinci yarıda Amorim ve Aquilani'nin oyuncu değişiklikleri maçın kilidini açtı. Önce Milan öne geçti: Rabiot, Modric'in pasında sol ayağıyla sert bir şut çekti ve yakın direğinde hatalı kalan Muric'i mağlup etti. Ancak Milan'ın üstünlüğü yalnızca 5 dakika sürdü çünkü Bowie ve Thorstved'in oyuna girmesi Milan savunmasının dengesini bozdu. Maignan, oyuna yeni giren bu iki oyuncuya karşı iki kez gole izin vermedi ancak köşe vuruşunun ardından Odenthal'in kale sahası içinden çektiği şutta yapabileceği bir şey yoktu.





Skorun yeniden eşitlenmesiyle tempo düştü. Yine de maçın fazla heyecanlı geçmeyen son bölümünde Muric ve Maignan kalelerini gole kapattı. Sonuçta beraberlik en adil sonuçtu, ancak Mapei Stadium'dan yüzü gülerek ayrılan taraf Milan değil, ev sahibi ekip oldu. Milan, aldığı bir puanla Inter ve Lazio'nun dört puan önüne geçmesine engel olamadı. Üstelik öğleden sonra Como ile berabere kalan Roma'yı da yakalayamadı.





SASSUOLO-MILAN 1-1

GOLLER: 63' Rabiot (M), 68' Odenthal (S)







