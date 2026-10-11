24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
US Sassuolo v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Sassuolo-Milan 1-1: Seyir zevki vermeyen beraberlik, Amorim için kaçan fırsat ve geri adım

AC Milan
Sassuolo
Serie A
Sassuolo - AC Milan

Sassuolo ile Milan, fazla heyecan yaşanmayan ve çok sayıda hataya sahne olan maçta 1-1 berabere kaldı.

Millî takım arasının sona ermesiyle Serie A da Sassuolo ve Milan için yeniden başladı. Ancak Reggio Emilia'daki Mapei Stadium'da saat 18.00'de başlayan maç, herkesin beklediği kadar heyecanlı geçmedi. İkinci yarıda beş dakika içinde yaşananlar skoru 1-1'e getirdi. Bu beraberlik, yenilmezliğini sürdürse de Lecce karşısındaki ikna edici galibiyete kıyasla ciddi bir gerileme yaşayan Ruben Amorim'den çok Alberto Aquilani'yi memnun etti.


İlk yarı gol pozisyonları açısından kısır geçti. Ne yazık ki ilk 45 dakikanın öne çıkan olayları, Gabbia'nın (arka adalesindeki kas sakatlığı nedeniyle sedyeyle çıkmak zorunda kaldı) ve Leysen'in yaşadığı iki kötü sakatlıktı (dizi döndü ve kucakta saha dışına çıkarıldı). Muric, Goncalo Ramos'un az sayıdaki girişimine geçit vermezken Maignan ilk yarıyı kritik bir kurtarış yapmadan tamamladı. 


İkinci yarıda Amorim ve Aquilani'nin oyuncu değişiklikleri maçın kilidini açtı. Önce Milan öne geçti: Rabiot, Modric'in pasında sol ayağıyla sert bir şut çekti ve yakın direğinde hatalı kalan Muric'i mağlup etti. Ancak Milan'ın üstünlüğü yalnızca 5 dakika sürdü çünkü Bowie ve Thorstved'in oyuna girmesi Milan savunmasının dengesini bozdu. Maignan, oyuna yeni giren bu iki oyuncuya karşı iki kez gole izin vermedi ancak köşe vuruşunun ardından Odenthal'in kale sahası içinden çektiği şutta yapabileceği bir şey yoktu. 


Skorun yeniden eşitlenmesiyle tempo düştü. Yine de maçın fazla heyecanlı geçmeyen son bölümünde Muric ve Maignan kalelerini gole kapattı. Sonuçta beraberlik en adil sonuçtu, ancak Mapei Stadium'dan yüzü gülerek ayrılan taraf Milan değil, ev sahibi ekip oldu. Milan, aldığı bir puanla Inter ve Lazio'nun dört puan önüne geçmesine engel olamadı. Üstelik öğleden sonra Como ile berabere kalan Roma'yı da yakalayamadı.


SASSUOLO-MILAN 1-1

GOLLER: 63' Rabiot (M), 68' Odenthal (S)



  • GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR

    71' POZİSYON - Pulisic, Chukwueze'nin savunma arkasına koşusuna pasını gönderiyor ancak bu kez Muric, rakibine şut fırsatı vermeden zamanında müdahale ediyor.


    68' GOL - Yerden kullanılan köşe vuruşunda top Ramos'a çarpıp Odenthal'ın sol ayağına geliyor. Odenthal bekletmeden dönerek vuruyor ve Maignan'ı mağlup ediyor. Bowie'nin pozisyonu için VAR incelemesi yapılıyor.


    66' ÜST ÜSTE İKİ FIRSAT - Milan geriden çıkarken hata yapıyor. Thorstvedt'in pasıyla topla buluşan Bowie, sol ayağıyla köşeye göndermek istediği topu Maignan uzanarak kurtarıyor. Dönen topa hemen vurmayan Laurienté, ceza sahası ortasına orta yapıyor. Thorstvedt'in topuğuyla yaptığı vuruşa güç katamaması üzerine Maignan topu kontrol ediyor.


    63' GOL - Ceza sahasında soldan gelen pası alan Rabiot, sağ ayağıyla sert bir şut çıkararak Muric'i yakın direğinden avlıyor.


    60' Sol çaprazda topla buluşan Goncalo Ramos, ceza sahası çizgisinden içeri kat edip falsolu bir şut çekiyor ancak kaleyi bulamıyor.


    59' POZİSYON - Gila topu kaybedince Sassuolo kontratağa çıkıyor. Topu iyi taşıyan Adzic, sağdaki Berardi'ye pas veriyor. Berardi, ceza sahasına derinlemesine koşu yapan Adzic'e topu geri gönderiyor. Gila bir kez daha hata yapıyor ve Adzic'in Maignan'a doğru çektiği şutu kaleci müthiş bir kurtarışla çıkarıyor. Oysa Esposito altıpas içinde bomboştu.


    45+7' POZİSYON - Moreira'nın ortası, arka direkte bomboş olan Pavlovic'i buluyor. Stoper kafa vuruşunda topu köşeye göndermeye çalışıyor ancak Muric yine gole izin vermiyor.


    45+4 - Estupinan'ın pasını ceza sahasında alan Moreira, dar alanda dönüp şutunu çekiyor. Muric yine dikkatli ve topu rahatça kurtarıyor.


    44' POZİSYON - Chukwueze'nin ceza sahası ortasına gönderdiği kesme ortada Ramos, Odenthal'ın önünde yükselip kafayı vuruyor. Muric topu kornere çelerek bir kez daha gole engel oluyor.


    43' POZİSYON - Gila topu sürerek sahayı boydan boya geçiyor ve sağ çapraza koşu yapan Goncalo Ramos'a derinlemesine pas veriyor. Forvet sol ayağına çekip sert vuruyor, Muric topu yumruklayarak kenara gönderiyor.


    32' POZİSYON - Moreira'nın sağdan ön direğe doğru kavisli kullandığı serbest vuruş, Rabiot'nun koşusuyla buluşuyor. Rabiot, Muric topa çıkmadan önce kafayı vuruyor ancak meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gidiyor.


    25' LEYSEN DE SEDYEYLE ÇIKIYOR - Pulisic ile Leysen, Sassuolo ceza sahası çizgisinde top için mücadeleye giriyor ve savunmacı acıyla bağırarak hemen duruyor. Sağlık ekibinin müdahalesi Belçikalı stoperin durumunu da düzeltemiyor. Sol dizindeki sorun nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Leysen, sağlık görevlilerinin kollarına girerek sahayı terk ediyor.


    18' GABBIA SEDYEYLE ÇIKIYOR - Gabbia sakatlanıyor ve oyundan alınmak zorunda kalıyor. Savunmacı, kaleye yönelen Laurienté'yi durdurmak için uzanarak müdahale etmeye çalışıyor ancak ne topa ne de rakibine dokunabiliyor; hemen ardından acıyla bağırarak duruyor. Sağlık ekibinin müdahalesi onu ayağa kaldıramıyor ve stoper gözyaşları içinde sedyeyle sahadan çıkarılıyor.


    12' Goncalo Ramos sağdan ceza sahasına girip ortaya çeviriyor ancak Diego Moreira'ya ulaşacak topa Adzic son anda araya girerek müdahale ediyor.


    4' Gabbia, ofsayt çizgisinde hareketlenen Moreira'ya uzun bir derinlemesine pas gönderiyor ancak Muric ceza sahasının dışına çıkıp topu kafayla uzaklaştırıyor.


    0' Reggio Emilia'daki Mapei Stadium'da başlama vuruşu saat 18.00'de.


    TÜM BİLGİLER, İSTATİSTİKLER VE DAKİKA DAKİKA MAÇ ANLATIMI BURADA

  • Sassuolo-Milan: Maçın künyesi

    Sassuolo-Milan 1-1


    Goller: 63' Rabiot (M) 68' Odenthal (S)


    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt (79' Cinquegrano), Caleta-Car, Leysen (27' Odenthal), Doig; Bakola, Matic (79' Lipani), Adzic (61' Thorstvedt); Berardi, Esposito (61' Bowie), Lauriente.

    Yedekler: Satalino, Turati, Cande, Walukiewicz, Volpato, Ghion, Skjellerup, Dominguez, Obrador, Sulemana.

    Teknik direktör: Aquilani.


    MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, Gabbia (17' De Winter), Pavlovic, Estupinan (46' Modric); Musah (79' Jashari), Rabiot; Chukwueze (85' Hutchinson), Pulisic (79' Cisse), Moreira; Ramos.

    Yedekler: Bouyer, Torriani, Loftus Cheek, Diawara, Modric, Hutchinson, Tomori, Comotto, Bartesaghi, Terracciano F., Camardo.

    Teknik direktör: Amorim.


    Hakem: Fourneau

    Sarı kartlar: Estupinan (M), De Winter (M), Ramos (M), Pavlovic (M), Thorstvedt (S)

    Kırmızı kartlar: -

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Ligi Europa
Salzburg crest
Salzburg
SAL
AC Milan crest
AC Milan
MIL
Serie A
Frosinone crest
Frosinone
FRC
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS