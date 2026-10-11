71' POZİSYON - Pulisic, Chukwueze'nin savunma arkasına yaptığı koşuya pasını gönderiyor. Ancak bu kez Muric, Chukwueze şutunu çekemeden zamanında müdahale ediyor.





68' GOL - Korner yerden kullanılıyor. Ramos'un dokunduğu top, Odenthal'ın sol ayağına geliyor. Odenthal bekletmeden dönüp vuruyor ve Maignan'ı mağlup ediyor. Bowie'nin pozisyonu için VAR incelemesi yapılıyor.





66' ÜST ÜSTE İKİ POZİSYON - Milan geriden çıkarken hata yapıyor. Thorstvedt'in pasıyla hareketlenen Bowie, sol ayağıyla köşeye vurmaya çalışıyor ancak Maignan uzanıp kurtarıyor. Dönen topa hemen vurmayan Laurienté, ceza sahasının ortasına orta yapıyor. Thorstvedt'in topuk vuruşu güçsüz kalıyor ve Maignan kurtarıyor.





63' GOL - Ceza sahasında sol taraftan gelen topu alan Rabiot, sağ ayağıyla sert vuruyor ve Muric'i yakın direğinden avlıyor.





60' Goncalo Ramos, sol tarafta çaprazda topu alıyor. Ceza sahası çizgisinden içeri kat edip falsolu vuruyor ancak kaleyi bulamıyor.





59' POZİSYON - Gila topu kaybediyor ve Sassuolo hızlı atağa çıkıyor. Adzic topu iyi kullanıp sağdaki Berardi'ye açıyor. Berardi, ceza sahasına derinlemesine koşu yapan Adzic'e pası geri veriyor. Gila bir kez daha hata yapıyor ve Adzic şutunu çekiyor. Maignan müthiş bir kurtarış yapıyor ancak Esposito altıpas içinde boş durumda.





45+7' POZİSYON - Moreira'nın ortası, arka direkte bomboş durumdaki Pavlovic'i buluyor. Stoper kafa vuruşunu köşeye yönlendirmeye çalışıyor ancak Muric yine gole izin vermiyor.





45+4 - Moreira, Estupinan'dan aldığı topla ceza sahasında dar alanda dönüp şutunu çekiyor. Muric bir kez daha dikkatli ve topu rahatça kurtarıyor.





44' POZİSYON - Chukwueze'nin ceza sahasının ortasına kestiği ortada Ramos, Odenthal'ın önünde yükselip kafayı vuruyor. Muric topu kornere çelerek bir kez daha kurtarıyor.





43' POZİSYON - Gila topla hızlanıp bütün sahayı geçiyor ve sağ çaprazda savunma arkasına koşan Goncalo Ramos'a pasını veriyor. Forvet sol ayağına çekip sert vuruyor, Muric yumruklarıyla topu yana uzaklaştırıyor.





32' POZİSYON - Moreira'nın sağdan ön direğe kestiği serbest vuruşta Rabiot koşusunu yapıyor. Muric topa çıkamadan kafayı vuruyor ancak meşin yuvarlak az farkla üstten auta gidiyor.





25' LEYSEN DE SEDYEYLE ÇIKIYOR - Pulisic ile Leysen, Sassuolo ceza sahasının sınırında topa müdahale etmek için karşı karşıya geliyor. Savunmacı acıyla bağırarak hemen duruyor. Sağlık ekibinin müdahalesi Belçikalı stoperin durumunu da düzeltemiyor. Sol dizindeki sorun nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Leysen, sağlık görevlilerinin kollarına girerek sahadan ayrılıyor.





18' GABBIA SEDYEYLE ÇIKIYOR - Gabbia sakatlanıyor ve değiştirilmek zorunda kalıyor. Savunmacı, kaleye yönelen Laurientè'yi durdurmak için uzanarak müdahale etmeye çalışıyor ancak ne topa ne de rakibine dokunabiliyor. Hemen ardından acıyla bağırarak duruyor. Sağlık ekibinin müdahalesiyle ayağa kalkamayan stoper, gözyaşları içinde sedyeyle sahadan çıkmak zorunda kalıyor.





12' Goncalo Ramos sağdan ceza sahasına girip ortaya çeviriyor. Ancak top, Adzic'in son anda yetişip önlediği Diego Moreira'ya ulaşmıyor.





4' Gabbia, ofsayt çizgisinde koşuya başlayan Moreira'ya uzun bir ara pası gönderiyor. Ancak Muric ceza sahasının dışına çıkıp topu kafayla uzaklaştırıyor.





0' Başlama vuruşu saat 18.00'de Reggio Emilia'daki Mapei Stadium'da





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