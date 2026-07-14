Serie A, geçen sezonun yıldızlarından birini kaybediyor ve Juventus, bu transfer görüşmelerinde olası bir taraf olmaktan başka bir cephede ilgiyle izleyen bir konuma geçse de, yine de kazançlı çıkıyor. Sky Sport’un haberine göre, 2003 doğumlu savunma oyuncusu Tarik Muharemovic’in Sassuolo’dan Leeds’e transferi neredeyse kesinleşti. Muharemovic, geçtiğimiz haftalarda önce Alessandro Bastoni’nin ayrılması durumunda Inter ile, ardından da 2021’den 2024’e kadar forma giydiği Juventus ile anılmıştı.
Çeviri:
Sassuolo: Leeds, Muharemovic için son hamlesini yaptı: 40 milyon avroluk transfer; Juventus da payını alabilir
40 MİLYONLUK ANLAŞMA
Transfer süreci son günlerde hız kazandı ve son iki sezonda 63 maça çıkıp 4 gol kaydeden bu siyah-yeşil kulübün kasasına tam 40 milyon avro girmesini sağlayacak. Bu hamle, Daniel Farke’nin çalıştırdığı takımın, Muharemovic gibi fiziksel olarak güçlü ve gelecek vaat eden bir stoper arayışında olan İngiliz rakipleri Bournemouth ve Sunderland’ı geride bırakmasını sağladı. Ayrıca, yeniden satışta %50 pay hakkı maddesi nedeniyle Bremer’in olası yedeği olarak Bosnalı milli oyuncuyu geri getirmeyi düşünen Juventus’u da bu transferden vazgeçirmiş oldu.
JUVE TESELLİ BULUYOR
Brezilyalı oyuncu, bütçe nedenleriyle potansiyel bir feda edilebilir isim olarak kalırken (10 Ağustos’a kadar 58 milyon avroluk serbest kalma maddesi kullanılabilir), Juventus kulübü, Premier Lig’den gelen ve ekonomik açıdan daha güçlü kulüplerin tekliflerine karşılık veremedi. Ancak Sassuolo’dan Leeds’e Muharemovic’in transferinden elde edeceği 20 milyon avroluk gelirle teselli bulacak; bu rakam, transfer piyasasına yeniden yatırım yapmak üzere bütçeyi artırmak açısından yine de değerli birkaynak teşkil ediyor.
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