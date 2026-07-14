Sassuolo: Leeds, Muharemovic için son hamlesini yaptı: 40 milyon avroluk transfer; Juventus da payını alabilir

Transfer süreci son günlerde hız kazandı ve son iki sezonda 63 maça çıkıp 4 gol kaydeden bu siyah-yeşil kulübün kasasına tam 40 milyon avro girmesini sağlayacak. Bu hamle, Daniel Farke’nin çalıştırdığı takımın, Muharemovic gibi fiziksel olarak güçlü ve gelecek vaat eden bir stoper arayışında olan İngiliz rakipleri Bournemouth ve Sunderland’ı geride bırakmasını sağladı. Ayrıca, yeniden satışta %50 pay hakkı maddesi nedeniyle Bremer’in olası yedeği olarak Bosnalı milli oyuncuyu geri getirmeyi düşünen Juventus’u da bu transferden vazgeçirmiş oldu.