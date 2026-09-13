Muric 7: maçın başında Nico Gonzalez’in şutunda üst direğe çarpan top onu kurtardı, ardından Koopmeiners’in sol ayağıyla, Conceicao’nun ise sağ ayağıyla çektiği şutları rahatlıkla çıkardı. İkinci yarının başında Alajbegovic’in sağ ayağıyla vurduğu topu kornere çelmekte başarılıydı, 60. dakikada Bosnalı oyuncuya karşı bunu bir kez daha yaptı, birkaç dakika sonra da Douglas Luiz’e geçit vermedi. Son bölümde Alajbegovic’e yaptığı kurtarış çok büyüktü.





Cinquegrano 6,5: hem Alajbegovic’e yaptığı savunma katkısıyla hem de kanatta ileri çıkışlarıyla kendini gösterdi, Berardi’ye bindirmeler yaptı.





Leysen 6,5: Idzes ile birlikte Kolo Muani’yi marke etme görevini paylaştı ve Fransız oyuncuya hiçbir şey vermedi. Maç boyunca forvetlere karşı isabetliydi, son bölümde Woltemade’ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.





Idzes 6,5: markajda isabetliydi, Leysen’e kıyasla hücumda da daha fazla göründü ve duran toplarda kafa vuruşu aradı. (81. dakikadan itibaren Caleta-Car: d)





Doig 6,5: 35. dakikada soldan yaptığı etkili çıkışla dikkat çekti, top dış ağlarda kaldı. Güç ve koşu dolu bir maç çıkardı.





Thorstvedt 6: Adzic’e tercih edildi, oyundan alınana kadar orta sahaya mücadele gücü kattı. (70. dakikadan itibaren Adzic 7,5: son anda eski takımına golünü attı ve Juventus’un ikinci geri dönüşünü dondurdu: bu, uzak direğe falsolu giden 3-2 golüydü. Bir yıl önce Juventus formasıyla Inter’e karşı son dakikada 4-3’lük golü atmıştı. Şimdi Sassuolo’da kiralık oynuyor ve Juventus’a karşı bunu yineledi: onun için bir masal).





Matic 8: orta sahada Douglas Luiz ve Koopmeiners’e karşı tecrübesini ve oyun aklını ortaya koydu. Esposito’nun golüne yaptığı asist tam bir ustalık işiydi; bunu da oyunun kurulumu aşamasındaki başka hamleleriyle tekrarladı.





Lipani 5,5: Thorstvedt ile birlikte, Matic’in oyununu kurmasına imkan tanıyan akciğerlerden biriydi. İkinci yarının başındaki sarı kart, savunma müdahalelerini sınırladı ve Aquilani de kısa süre sonra onu oyundan aldı. (55. dakikadan itibaren Bakola 6,5: transfer açısından Juventus’un takip ettiği bir oyuncu: Bowie’nin golüne yaptığı asist çok değerliydi).





Berardi 6: sağda Juventus savunmasının aklındaki sürekli tehditlerden biriydi, ancak merkeze de kayarak Sassuolo hücum oyununun adeta gerçek bir "oyun kurucusu" gibi oynadı. İlk yarının sonlarına doğru uzaktan çektiği sol ayak şutuyla Vicario’yu yerde kurtarış yapmaya zorladı. İkinci yarının başında bunu tekrarladı ve yine Vicario’ya takıldı. Sık sık Matic ile paslaşma aradı. (70. dakikadan itibaren Dominguez 6: oyuna girdi ve görevini yaptı)





Esposito 7: santrfor olarak oynadı; hem kaleyi yoklama hem de Berardi ile Laurienté için alan açma görevi vardı. Ceza sahası dışından çektiği bir şut Vicario’nun solundan az farkla auta gitti. Dakikalar ilerledikçe ve özellikle ikinci yarıda hücum hattının tamamında dolaşmaya başladı, sonunda da Matic’in değerli asistiyle sağ ayağıyla golü buldu. (70. dakikadan itibaren Bowie 7: bir pozisyonda göründü ama en önemlisi oydu: Bakola’nın asistinde 2-1’i attı.





Laurienté 6,5: hücum hattının solundan başlayarak takım arkadaşları için çok çalıştı, karşı kanada yaptığı birkaç güzel açılış pası vardı. İkinci yarıda Kalulu’yu zor durumda bıraktı.





Teknik direktör Aquilani 7: maçı iyi hazırladı ve daha da iyi bitirdi; yaptığı değişiklikler yerindeydi ve belirleyici oldu. Öğrenci, hocası Spalletti’yi yendi.







