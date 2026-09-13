Aşağıda Sassuolo-Juventus 3-2 maçının oyuncu puanları yer alıyor. Karşılaşma, 2026-27 Serie A sezonunun dördüncü haftasında oynandı.
Çeviri:
Sassuolo-Juventus, CM'nin oyuncu puanları: Zhegrova umutlandırdı, Kolo Muani felaketti, Adzic rüya gibiydi, Matic maestro oldu. Ve Aquilani, Spalletti'yi yendi
Sassuolo
Muric 7: maçın başında Nico Gonzalez’in şutunda üst direğe çarpan top onu kurtardı, ardından Koopmeiners’in sol ayağıyla, Conceicao’nun ise sağ ayağıyla çektiği şutları rahatlıkla çıkardı. İkinci yarının başında Alajbegovic’in sağ ayağıyla vurduğu topu kornere çelmekte başarılıydı, 60. dakikada Bosnalı oyuncuya karşı bunu bir kez daha yaptı, birkaç dakika sonra da Douglas Luiz’e geçit vermedi. Son bölümde Alajbegovic’e yaptığı kurtarış çok büyüktü.
Cinquegrano 6,5: hem Alajbegovic’e yaptığı savunma katkısıyla hem de kanatta ileri çıkışlarıyla kendini gösterdi, Berardi’ye bindirmeler yaptı.
Leysen 6,5: Idzes ile birlikte Kolo Muani’yi marke etme görevini paylaştı ve Fransız oyuncuya hiçbir şey vermedi. Maç boyunca forvetlere karşı isabetliydi, son bölümde Woltemade’ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
Idzes 6,5: markajda isabetliydi, Leysen’e kıyasla hücumda da daha fazla göründü ve duran toplarda kafa vuruşu aradı. (81. dakikadan itibaren Caleta-Car: d)
Doig 6,5: 35. dakikada soldan yaptığı etkili çıkışla dikkat çekti, top dış ağlarda kaldı. Güç ve koşu dolu bir maç çıkardı.
Thorstvedt 6: Adzic’e tercih edildi, oyundan alınana kadar orta sahaya mücadele gücü kattı. (70. dakikadan itibaren Adzic 7,5: son anda eski takımına golünü attı ve Juventus’un ikinci geri dönüşünü dondurdu: bu, uzak direğe falsolu giden 3-2 golüydü. Bir yıl önce Juventus formasıyla Inter’e karşı son dakikada 4-3’lük golü atmıştı. Şimdi Sassuolo’da kiralık oynuyor ve Juventus’a karşı bunu yineledi: onun için bir masal).
Matic 8: orta sahada Douglas Luiz ve Koopmeiners’e karşı tecrübesini ve oyun aklını ortaya koydu. Esposito’nun golüne yaptığı asist tam bir ustalık işiydi; bunu da oyunun kurulumu aşamasındaki başka hamleleriyle tekrarladı.
Lipani 5,5: Thorstvedt ile birlikte, Matic’in oyununu kurmasına imkan tanıyan akciğerlerden biriydi. İkinci yarının başındaki sarı kart, savunma müdahalelerini sınırladı ve Aquilani de kısa süre sonra onu oyundan aldı. (55. dakikadan itibaren Bakola 6,5: transfer açısından Juventus’un takip ettiği bir oyuncu: Bowie’nin golüne yaptığı asist çok değerliydi).
Berardi 6: sağda Juventus savunmasının aklındaki sürekli tehditlerden biriydi, ancak merkeze de kayarak Sassuolo hücum oyununun adeta gerçek bir "oyun kurucusu" gibi oynadı. İlk yarının sonlarına doğru uzaktan çektiği sol ayak şutuyla Vicario’yu yerde kurtarış yapmaya zorladı. İkinci yarının başında bunu tekrarladı ve yine Vicario’ya takıldı. Sık sık Matic ile paslaşma aradı. (70. dakikadan itibaren Dominguez 6: oyuna girdi ve görevini yaptı)
Esposito 7: santrfor olarak oynadı; hem kaleyi yoklama hem de Berardi ile Laurienté için alan açma görevi vardı. Ceza sahası dışından çektiği bir şut Vicario’nun solundan az farkla auta gitti. Dakikalar ilerledikçe ve özellikle ikinci yarıda hücum hattının tamamında dolaşmaya başladı, sonunda da Matic’in değerli asistiyle sağ ayağıyla golü buldu. (70. dakikadan itibaren Bowie 7: bir pozisyonda göründü ama en önemlisi oydu: Bakola’nın asistinde 2-1’i attı.
Laurienté 6,5: hücum hattının solundan başlayarak takım arkadaşları için çok çalıştı, karşı kanada yaptığı birkaç güzel açılış pası vardı. İkinci yarıda Kalulu’yu zor durumda bıraktı.
Teknik direktör Aquilani 7: maçı iyi hazırladı ve daha da iyi bitirdi; yaptığı değişiklikler yerindeydi ve belirleyici oldu. Öğrenci, hocası Spalletti’yi yendi.
Juventus
Vicario 5,5: İlk müdahalesi, yarım saatin hemen öncesinde dizle yaptığı bir çıkış oldu; ardından orta sahanın ilerisinde Berardi’den önce davranarak kafayla da çıktı. Yine Berardi karşısında, ilk yarının sonlarına doğru Sassuolo kaptanının sol ayağıyla çektiği şutu yerde kontrol etti; ikinci yarının başında da 10 numaranın sol ayağından çıkan şutu kornere çelerek bunu tekrarladı. Sassuolo’nun attığı üç golde hata savunmanın ondan daha fazla olsa da, kalesinde üç gol gören bir kaleciye geçer not verilemez.
Kalulu 5: Laurienté karşısında dikkatliydi ve hücuma çıkma konusunda çok istekli değildi; bazı paslarda ve Laurienté’yi kontrol etmede isabetsiz kaldı. Adzic’in golünde o da yoktu, stoperler de yoktu: hepsi ilerideydi.
Bremer 4,5: Gerek Esposito’ya gerek Laurienté’ye karşı fiziğini ve öne çıkma becerisini kullandı. Kelly ile birlikte 1-0’lık goldeki pozisyonda Esposito ve Matic tarafından oyundan düşürüldü. 2-1’lik golde de pozisyonu kusursuz değildi, ardından 3-2’de yine ortada yoktu, çünkü ilerideydi.
Lucumí 5,5: Conceicao’nun hatalı pasıyla hareketlenen Berardi’yi durdurmakta başarılıydı. Ardından Esposito’ya yaptığı aceleci müdahale ona sarı kartı ve devre arasında gelen değişikliği getirdi. (46. dakikadan itibaren Kelly 5: Esposito’nun golünde Bremer’le birlikte Sassuolo forvetine geçit verdi).
Celik 5,5: Onun bölgesinde Sassuolo’nun en zor rakibi vardı: Berardi. Celik maçın başında onu iyi karşıladı, ardından Sassuolo kaptanı daha fazla alan değiştirmeye başladı ve Türk oyuncu için onu takip etmek kolay olmadı. İkinci yarıda Berardi ve Esposito’ya karşı yaptığı güzel top kazanmalarla yükseldi. Ancak Sassuolo’nun gol pozisyonu onun kanadından gelişti.
Douglas Luiz 5,5: Artık Juventus orta sahasının kontrolünü güvenle eline almış durumda, ancak pasları neredeyse her zaman en yakındaki takım arkadaşına basit aktarmalardan ibaret, hiç risk almıyor. Bazı top kazanmalarla değerliydi, ayrıca Muric’in kurtardığı bir sağ ayak vuruşuyla da şansını denedi. Doig’e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
Koopmeiners 5,5: Douglas Luiz ile oyun kurucu rolünü dönüşümlü üstlendi, Juventus orta sahasının sol iç bölgesinde oynadı. Dikey paslarda çekingen ve zaman zaman isabetsizdi. Yarım saatin biraz sonrasında ceza sahası çizgisi üzerinden sol ayağını konuşturma fırsatı buldu, ancak şutu zayıf ve tahmin edilebilirdi. İkinci yarıda belirgin şekilde düştü (70. dakikadan itibaren Sarr 5,5: Juventus adına unutulması gereken bir maç sonuna dahil oldu).
Conceicao 6: Maçın başında tedirginlik yaratan bir geri pas verdi, bu da Sassuolo kontratağını başlattı ve Berardi’ye bir fırsat sundu. İlk yarı boyunca büyüdü ve sağda hızıyla ve driplingleriyle alan buldu, ancak son pası her zaman isabetli olmadı. İlk yarının sonlarına doğru sola geçti ve oradan sağ ayağıyla denedi, Muric gole izin vermedi. (60. dakikadan itibaren Zhegrova 7,5: Oyuna girdi ve birkaç etkili çıkış denedi; bolca enerji vardı ama az somutluk. Ancak 82. dakikada topu kontrol edip sol ayağıyla yaptığı net vuruşla golü bulduğunda son derece somuttu. Ama burada bitmedi: uzatma dakikalarında yine sol ayağıyla, bu kez güç kullanarak 2-2 golünü attı).
Nico Gonzalez 6: Henüz başlar başlamaz ceza sahası çizgisinden yaptığı güzel bir sağ ayak vuruşuyla üst direği sıyırdı. Gerek potansiyel olarak gerek fiilen Juventus’un en tehlikeli oyuncusu olduğu hissini hep verdi ve koşuları hem hücumda hem savunma yardımında durmaksızındı. (60. dakikadan itibaren Woltemade 5: 84. dakikada büyük fırsatı yakaladı, kafayı vurdu ama topu dışarı gönderdi).
Alajbegović 6: Çok sayıda topla buluştu ve ilk 15 dakikada solda yaptığı çifte çalımla klasını gösterip topu ceza sahasına gönderdi, ancak vuruşa hazır bir takım arkadaşı bulamadı. Topu ayağına alır almaz dikine ilerledi ve Sassuolo savunmacıları için onu durdurmak zor oldu. İkinci yarıya Muric’in kornere çeldiği bir sağ ayak vuruşuyla başladı; aynısını 60. dakikada da denedi ve sonuç değişmedi. Ardından üçüncü kez denedi, hem de bencilce; Kolo Muani ile Woltemade’ye pas vermeyince Spalletti’nin tepkisini çekti. Sonra, bitime birkaç dakika kala, 1-1’den sonra Muric’in büyük kurtarışıyla karşılaştı. (88. dakikadan itibaren Oboawvoduo: değerlendirilmedi).
Kolo Muani 4: Önceki maçlarda olduğu gibi çok zorlanarak başladı; hem doğru yerde bulunmakta hem de top kontrolünde büyük sıkıntı yaşadı: ilk yarıda adeta hayalet gibiydi, ikinci yarıda da tablo değişmedi; tamamen etkisizdi.
Teknik direktör Spalletti 5: Öğrencisi Aquilani’ye karşı bu düelloyu kaybetti. Zhegrova hamlesi yerindeydi, Kolo Muani ısrarı ise daha az. Final bölümünde, 2-2’de, belki de takıma gerçekleştirdiği ikinci geri dönüşle yetinmesini söylemesi gerekiyordu; bunun yerine düşüncesizce galibiyet arayışına girip yenilgi aldı).
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