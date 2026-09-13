Muric 7: maçın başında Nico Gonzalez’in vuruşunda üst direğe çarpan top onu kurtardı, ardından Koopmeiners’in sol ayağıyla çektiği şutu ve Conceicao’nun sağ ayağıyla denemesini rahatlıkla kurtardı. İkinci yarının başında Alajbegovic’in sağ ayağıyla şutunu kornere çelmeyi başardı, 60. dakikada Bosnalı oyuncuya karşı bunu yineledi, birkaç dakika sonra da Douglas Luiz’e geçit vermedi. Son bölümde Alajbegovic’e yaptığı kurtarış çok büyüktü.





Cinquegrano 6,5: hem Alajbegovic’e karşı savunmada hem de kanatta hücuma çıkışlarda, Berardi’ye bindirmeler yaparak kendini gösterdi.





Leysen 6,5: Idzes ile birlikte Kolo Muani’yi marke etme görevini paylaştı, Fransız oyuncuya hiçbir şey vermediler. Tüm maç boyunca forvetlere karşı yerindeydi, son bölümde Woltemade’ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.





Idzes 6,5: markajda yerindeydi, Leysen’e kıyasla hücumda da daha fazla göründü ve duran toplarda kafa vuruşu aradı. (81. dakikadan itibaren Caleta-Car: değerlendirilmedi)





Doig 6,5: 35. dakikada soldan yaptığı etkili çıkışla dikkat çekti, top yan ağlarda kaldı. Güçlü ve tempolu bir maç çıkardı.





Thorstvedt 6: Adzic’e tercih edildi, oyundan çıkana kadar orta sahada mücadele gücüyle katkı verdi. (70. dakikadan itibaren Adzic 7,5: son nefeste, Juventus’un ikinci geri dönüşünü donduran eski takımına attığı golü buldu: bu, uzak köşeye falsolu gelen 3-2 golüydü. Bir yıl önce Juventus formasıyla son dakikada Inter’e karşı 4-3’lük golü atmıştı. Şimdi Sassuolo’da kiralık oynuyor ve Juventus’a karşı bunu yine yaptı: onun için bir masal).





Matic 8: orta sahada Douglas Luiz ve Koopmeiners’e karşı tecrübesini ve oyun aklını ortaya koydu. Esposito’nun golündeki asisti tam bir ustalık işiydi; bunu daha sonra oyunun kurulumu sırasında başka hamlelerle de tekrarladı.





Lipani 5,5: Thorstvedt ile birlikte Matic’in oyununu kurmasına imkan tanıyan akciğerlerden biri oldu. İkinci yarının başında gördüğü sarı kart, top kapma konusundaki müdahalelerini sınırladı ve Aquilani kısa süre sonra onu kenara aldı. (55. dakikadan itibaren Bakola 6,5: transfer açısından Juventus’un takip ettiği bir oyuncu: Bowie’nin golündeki asisti çok değerliydi).





Berardi 6: sağ tarafta Juventus savunmasının aklındaki sürekli bir tehdit oldu, ancak merkeze de kayarak Sassuolo hücumunun adeta gerçek bir oyun kurucusu gibi oynadı. İlk yarının sonlarına doğru uzaktan sol ayağıyla çektiği şutta Vicario’yu yerde kurtarış yapmaya zorladı. İkinci yarının başında da bunu tekrarladı, yine Vicario’ya takıldı. Sık sık Matic ile verkaç aradı. (70. dakikadan itibaren Dominguez 6: oyuna girdi ve görevini yaptı)





Esposito 7: santrfor olarak oynadı; hem kaleyi hedefleme hem de Berardi ile Laurienté için alan açma görevi üstlendi. Ceza sahası dışından attığı bir şut Vicario’nun solundan az farkla auta gitti. Dakikalar ilerledikçe ve özellikle ikinci yarıda hücum hattının her tarafında dolaşmaya başladı, sonunda da Matic’in çok değerli asistiyle sağ ayağıyla golü buldu. (70. dakikadan itibaren Bowie 7: bir pozisyonda kendini gösterdi ama en önemlisi oydu: Bakola’nın asistinde 2-1’i attı.





Laurienté 6,5: hücum hattının solundan başlayarak takım arkadaşları için çok çalıştı, karşı kanada yaptığı birkaç güzel pasla öne çıktı. İkinci yarıda Kalulu’yu zor durumda bıraktı.





Teknik Direktör Aquilani 7: maçı iyi hazırladı, daha da iyi tamamladı; yaptığı değişiklikler yerindeydi ve belirleyici oldu. Öğrenci, usta Spalletti’yi yendi.







