Aşağıda, Sassuolo-Juventus 3-2 maçının oyuncu puanları yer alıyor. Bu karşılaşma, Serie A 2026-27 sezonunun dördüncü haftasında oynandı.
Çeviri:
Sassuolo-Juventus, CM'nin maç notları: Zhegrova umutlandırdı, Kolo Muani felaketti, Adzic masal gibiydi, Matic usta işi oynadı. Ve Aquilani, Spalletti'yi yendi
Sassuolo
Muric 7: maçın başında Nico Gonzalez’in vuruşunda üst direğe çarpan top onu kurtardı, ardından Koopmeiners’in sol ayağıyla çektiği şutu ve Conceicao’nun sağ ayağıyla denemesini rahatlıkla kurtardı. İkinci yarının başında Alajbegovic’in sağ ayağıyla şutunu kornere çelmeyi başardı, 60. dakikada Bosnalı oyuncuya karşı bunu yineledi, birkaç dakika sonra da Douglas Luiz’e geçit vermedi. Son bölümde Alajbegovic’e yaptığı kurtarış çok büyüktü.
Cinquegrano 6,5: hem Alajbegovic’e karşı savunmada hem de kanatta hücuma çıkışlarda, Berardi’ye bindirmeler yaparak kendini gösterdi.
Leysen 6,5: Idzes ile birlikte Kolo Muani’yi marke etme görevini paylaştı, Fransız oyuncuya hiçbir şey vermediler. Tüm maç boyunca forvetlere karşı yerindeydi, son bölümde Woltemade’ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
Idzes 6,5: markajda yerindeydi, Leysen’e kıyasla hücumda da daha fazla göründü ve duran toplarda kafa vuruşu aradı. (81. dakikadan itibaren Caleta-Car: değerlendirilmedi)
Doig 6,5: 35. dakikada soldan yaptığı etkili çıkışla dikkat çekti, top yan ağlarda kaldı. Güçlü ve tempolu bir maç çıkardı.
Thorstvedt 6: Adzic’e tercih edildi, oyundan çıkana kadar orta sahada mücadele gücüyle katkı verdi. (70. dakikadan itibaren Adzic 7,5: son nefeste, Juventus’un ikinci geri dönüşünü donduran eski takımına attığı golü buldu: bu, uzak köşeye falsolu gelen 3-2 golüydü. Bir yıl önce Juventus formasıyla son dakikada Inter’e karşı 4-3’lük golü atmıştı. Şimdi Sassuolo’da kiralık oynuyor ve Juventus’a karşı bunu yine yaptı: onun için bir masal).
Matic 8: orta sahada Douglas Luiz ve Koopmeiners’e karşı tecrübesini ve oyun aklını ortaya koydu. Esposito’nun golündeki asisti tam bir ustalık işiydi; bunu daha sonra oyunun kurulumu sırasında başka hamlelerle de tekrarladı.
Lipani 5,5: Thorstvedt ile birlikte Matic’in oyununu kurmasına imkan tanıyan akciğerlerden biri oldu. İkinci yarının başında gördüğü sarı kart, top kapma konusundaki müdahalelerini sınırladı ve Aquilani kısa süre sonra onu kenara aldı. (55. dakikadan itibaren Bakola 6,5: transfer açısından Juventus’un takip ettiği bir oyuncu: Bowie’nin golündeki asisti çok değerliydi).
Berardi 6: sağ tarafta Juventus savunmasının aklındaki sürekli bir tehdit oldu, ancak merkeze de kayarak Sassuolo hücumunun adeta gerçek bir oyun kurucusu gibi oynadı. İlk yarının sonlarına doğru uzaktan sol ayağıyla çektiği şutta Vicario’yu yerde kurtarış yapmaya zorladı. İkinci yarının başında da bunu tekrarladı, yine Vicario’ya takıldı. Sık sık Matic ile verkaç aradı. (70. dakikadan itibaren Dominguez 6: oyuna girdi ve görevini yaptı)
Esposito 7: santrfor olarak oynadı; hem kaleyi hedefleme hem de Berardi ile Laurienté için alan açma görevi üstlendi. Ceza sahası dışından attığı bir şut Vicario’nun solundan az farkla auta gitti. Dakikalar ilerledikçe ve özellikle ikinci yarıda hücum hattının her tarafında dolaşmaya başladı, sonunda da Matic’in çok değerli asistiyle sağ ayağıyla golü buldu. (70. dakikadan itibaren Bowie 7: bir pozisyonda kendini gösterdi ama en önemlisi oydu: Bakola’nın asistinde 2-1’i attı.
Laurienté 6,5: hücum hattının solundan başlayarak takım arkadaşları için çok çalıştı, karşı kanada yaptığı birkaç güzel pasla öne çıktı. İkinci yarıda Kalulu’yu zor durumda bıraktı.
Teknik Direktör Aquilani 7: maçı iyi hazırladı, daha da iyi tamamladı; yaptığı değişiklikler yerindeydi ve belirleyici oldu. Öğrenci, usta Spalletti’yi yendi.
Juventus
Vicario 5,5: İlk müdahalesi, yarım saat dolmadan önce dizle yaptığı bir çıkış oluyor; ardından orta sahaya yakın bölgede Berardi’den önce kafa ile de çıkıyor. İlk yarının sonlarına doğru yine Berardi’nin sol ayağıyla çektiği şutu yerde kurtarıyor, ikinci yarının başında da yine 10 numaranın sol ayağından gelen vuruşu kornere çelerek aynı şekilde karşılık veriyor. Sassuolo’nun attığı üç golde hata daha çok savunmanın, ama kalesinde üç gol gören bir kaleciye de geçer not verilemez.
Kalulu 5: Laurienté karşısında dikkatli, ileri çıkma konusunda ise çok istekli değil; bazı paslarda ve Laurienté’yi kontrol etmede hatalı. Adzic’in golünde ortada yok, tıpkı stoperler gibi: hepsi ilerideydi.
Bremer 4,5: Hem Esposito’ya hem de Laurienté’ye karşı fiziğini ve öne çıkma becerisini kullanıyor. Kelly ile birlikte 1-0’lık golde Esposito ve Matic’e karşı kolay geçiliyor. 2-1’lik golde de pozisyonu kusursuz değil, ardından 3-2’de yine ortada yok, çünkü ilerideydi.
Lucumí 5,5: Conceicao’nun hatalı pasıyla kaçan Berardi’yi durdurmakta başarılı. Ardından Esposito’ya müdahalesinde aceleci davranıyor; bu da ona sarı kartı ve devre arasında oyundan alınmasını getiriyor. (46'dan itibaren Kelly 5: Esposito’nun golünde Bremer ile birlikte Sassuolo forvetine geçit veriyor).
Celik 5,5: Onun bölgesinde Sassuolo’nun en zorlu ismi var: Berardi. Celik maçın başında onu iyi karşılıyor, ardından Sassuolo kaptanı daha fazla yer değiştirmeye başlıyor ve Türk oyuncu için onu takip etmek kolay olmuyor. İkinci yarıda Berardi ve Esposito’ya karşı yaptığı güzel top kazanmalarla yükseliyor. Ancak Sassuolo’nun gol pozisyonu onun kanadından gelişiyor.
Douglas Luiz 5,5: Artık Juventus orta sahasında güvenle kontrolü eline almış durumda, ancak pasları neredeyse her zaman en yakınındaki takım arkadaşına basit aktarmalardan ibaret ve hiç risk almıyor. Bazı top kazanımlarıyla değerli, ayrıca Muric’in kurtardığı bir sağ ayak vuruşuyla da şansını deniyor. Doig’e yaptığı faul sonrası sarı kart görüyor.
Koopmeiners 5,5: Douglas Luiz ile oyun kurucu rolünü dönüşümlü üstleniyor, Juventus orta sahasının sol iç bölümünde oynuyor. Dikey paslarda çekingen ve zaman zaman isabetsiz. Yarım saatten kısa süre sonra ceza sahası çizgisi üzerinden sol ayağıyla vurma fırsatı buluyor, ancak şutu zayıf ve tahmin edilebilir. İkinci yarıda belirgin şekilde düşüyor (70'ten itibaren Sarr 5,5: Juventus için unutulması gereken bir maç sonuna dahil oluyor).
Conceicao 6: Maçın başında tedirginlik yaratan bir geri pasla Sassuolo kontratağını başlatıyor ve Berardi’ye bir fırsat veriyor. İlk yarı boyunca yükseliyor, sağ kanatta hızı ve driblingiyle alan buluyor, ancak son pası her zaman isabetli değil. İlk yarının sonlarına doğru sola geçiyor ve oradan sağ ayağıyla deniyor, ama Muric geçit vermiyor. (60'tan itibaren Zhegrova 7,5: Oyuna giriyor ve birkaç kıpırdanış deniyor; bolca coşku, az somutluk. Ama 82. dakikada topu kontrol edip sol ayağıyla düzgün bir vuruşla golü bulduğunda son derece somut. Üstelik bununla da kalmıyor: uzatma anlarında yine sol ayağıyla, ama bu kez güçle vurup 2-2 golünü atıyor).
Nico Gonzalez 6: Maç başlar başlamaz ceza sahası dışından çektiği güzel bir sağ ayak şutuyla direği sıyırıyor. Hem potansiyel olarak hem de fiilen Juventus’un en tehlikeli ismi olduğu hissini sürekli veriyor; deparları hem hücumda hem de savunma katkısında aralıksız. (60'tan itibaren Woltemade 5: 84. dakikada büyük fırsatı yakalıyor, kafa vuruşunu yapıyor ama topu dışarı gönderiyor).
Alajbegović 6: Çok sayıda topla buluşuyor ve ilk 15 dakikada solda yaptığı çift çalımlı şık hareketle rakibinden sıyrılıp topu ceza sahasına gönderiyor, ancak vuruşa hazır bir takım arkadaşı çıkmıyor. Topu ayağına aldığı anda dikine ilerliyor ve Sassuolo savunmacıları için onu durdurmak zorlaşıyor. İkinci yarıya Muric’in kornere çeldiği bir sağ ayak şutuyla başlıyor; aynısını 60. dakikada da deniyor ve sonuç yine değişmiyor. Ardından üçüncü kez şansını deniyor, hem de bencilce; Kolo Muani ile Woltemade’ye pas vermediği için Spalletti’nin tepkisini çekiyor. Sonra bitime birkaç dakika kala, 1-1’den sonra, Muric’in büyük kurtarışıyla karşılaşıyor. (88'den itibaren Oboawvoduo: değerlendirilmedi).
Kolo Muani 4: Tıpkı önceki maçlarda olduğu gibi çok zorlanarak başlıyor; hem doğru yerde bulunmakta hem de top kontrolünde büyük sıkıntı yaşıyor: ilk yarıda adeta hayalet gibi, ikinci yarıda da tablo değişmiyor; tamamen etkisiz.
Teknik direktör Spalletti 5: Öğrencisi Aquilani’ye karşı bu mücadeleyi kaybediyor. Zhegrova hamlesi yerinde, Kolo Muani’de ısrar etmesi ise değil. Son bölümde, 2-2’de, belki de takıma ikinci geri dönüşle yetinmesini söylemeliydi; bunun yerine düşüncesizce galibiyet için yüklenip yenilgiye yakalandı).
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