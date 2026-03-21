Sassuolo'dan Berardi sert çıktı: "Scansuolo'dan bahsediyorlar... Bizi ilgilendirmiyor"

Sassuolo kaptanı Domenico Berardi, Serie A'nın 30. haftasında Juventus deplasmanında 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından DAZN'e konuştu: "Her maçta elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnsanlar çok konuşuyor: Scansuolo... ama bizi ilgilendirmiyor. Bazen istediğimiz sonucu alıyoruz, bazen alamıyoruz: bugün başardık ve oynadığımız maçtan memnunuz."
HEDEF 50 PUAN MI?
Berardi daha sonra sezonun sonuna yönelik hedefini şöyle belirledi: "Kesinlikle. Sahaya her çıktığımızda 3 puanı hedefliyoruz, tabii rakipler de var. 50 puana ulaşmak istiyoruz, hatta daha fazlasına. Her halükarda, harika bir sezon geçiriyoruz."
Son olarak, Gennaro Gattuso'nun İtalya takımına bol şanslar: "Kolay iki maç olmayacak, ancak oyuncuların Dünya Kupası'na gitmek için ellerinden geleni yapacaklarına inanıyorum. Mavi forma mı? O her zaman kalbimde ve her zaman elinden gelenin en iyisini yapacaktır."
