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Como 1907 v US Sassuolo - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Sassuolo'da Aquilani: "Özür dilememiz gerekiyor. Sert ve tavizsiz savunma yapma isteği eksik."

Sassuolo - Lazio
Sassuolo
Lazio
Serie A

Teknik direktör, Lazio karşısındaki ağır yenilginin ardından konuşuyor

Alberto Aquilani, Sassuolo'nun Lazio'ya evinde 6-2 yenildiği maçın ardından basın toplantısında konuştu.


"Bu çok doğru ama top zaman zaman rakipte de oluyor ve o anlarda iyi değiliz. Söylenecek fazla bir şey yok, özür dilememiz gerekiyor. Sert bir şekilde savunma yapma isteğimiz eksik" ifadelerini aktardı TMW.


"Bu zihinsel, taktiksel, bireysel ya da kolektif bir mesele olabilir. İki önemli oyuncumuzu kaybettik ama buraya gelip bunları mazeret olarak öne sürsem kendimi çok küçültmüş olurum. Benden böyle şeyler söylediğimi asla duymayacaksınız."

  • "Savunma önünde yeterli direnç yok, tehlikeyi sezemiyoruz. Top bizdeyken nasıl olsa tehlikeliyiz diye düşünüyoruz ve bu bir zaaf".


    "Matic 39 yaşında ve bazen onun sahada olmayacağını hesaba katmak gerekiyor. Bugün bir sorunu vardı ama zaman zaman başka birinin de oynaması gerektiğini düşünmeliyiz. Lipani ve Bakola'nın potansiyeli var ancak gelişmeleri gerekiyor".

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