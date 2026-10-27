Alberto Aquilani, Sassuolo'nun Lazio'ya evinde 6-2 yenildiği maçın ardından basın toplantısında konuştu.





"Bu çok doğru ama top zaman zaman rakipte de oluyor ve o anlarda iyi değiliz. Söylenecek fazla bir şey yok, özür dilememiz gerekiyor. Sert bir şekilde savunma yapma isteğimiz eksik" ifadelerini aktardı TMW.





"Bu zihinsel, taktiksel, bireysel ya da kolektif bir mesele olabilir. İki önemli oyuncumuzu kaybettik ama buraya gelip bunları mazeret olarak öne sürsem kendimi çok küçültmüş olurum. Benden böyle şeyler söylediğimi asla duymayacaksınız."