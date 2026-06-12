Giovanni Carnevali, Sassuolo'dan ayrılıp Juventus'a transfer oldu.
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Sassuolo, Carnevali'nin istifasını kabul etti: "Squinzi ailesine teşekkürler"
RESMİ AÇIKLAMA
U.S. Sassuolo Calcio, Giovanni Carnevali’nin kulübün Genel Müdürü ve Genel Direktörü görevinden istifasını kabul ettiğini duyurur.
Böylece, siyah-yeşil kulübün tarihine derin izler bırakmış bir dönem sona ermiştir. Kulübün başında geçirdiği on üç yıl boyunca Giovanni Carnevali, Sassuolo'nun istikrarlı bir büyüme sürecine eşlik etmiş ve kulübün İtalyan futbolunun en saygın kulüpleri arasında yerini almasına katkıda bulunmuştur. Bu yıllarda kulüp, sportif hırs ile sürdürülebilirliği bir araya getirmeyi başarmış, genç yeteneklerin geliştirilmesi ve yönetimsel ve organizasyonel sağlamlığıyla tanınan bir model oluşturmuştur.
Kulüp ve kulüp yönetimi, Giovanni Carnevali'ye tüm bu yıllar boyunca gösterdiği profesyonellik ve özveri için en içten şükranlarını sunar ve kendisine başarılar diler.
SÖZLER
Giovanni Carnevali şöyle veda ediyor: "13 yılın ardından, evim olarak gördüğüm bir kulüpten ayrılıyorum. Bana güvenen ve eşsiz bir insani ve mesleki deneyim yaşama fırsatı veren Squinzi ailesine, Veronica ve Marco'ya teşekkür etmek istiyorum. Başkan'a, kulübün tüm bileşenlerine ve taraftarlara bu duygu dolu yıllar için teşekkür ederim. Bu kulübü her zaman bir aile olarak gördüm; geçmişin üzerine kurulduğu, bugünün dayandığı ve geleceğin inşa edileceği önemli değerlere sahip bir aile. Sassuolo, hayatımın ve profesyonel kariyerimin önemli bir parçası olarak kalacak. Herkese tatmin dolu ve yeni başarılarla dolu bir gelecek diliyorum."
Mapei Genel Müdürü ve Sassuolo Başkan Yardımcısı Veronica Squinzi şunları söyledi: "Giovanni Carnevali'ye, ailemiz ve takımımızla geçirdiğimiz bu on üç yıllık işbirliği süresince bize verdiği ve öğrettiği her şey için teşekkür ederiz; kendisine yeni mesleki başarılar diliyoruz. Sassuolo için yeni bir dönem başlıyor, ancak bu dönem, projeye sıkı sıkıya inanan bir yönetim ve her gün bu kulübü sürdürülebilir bir futbol modeli haline getirmeye katkıda bulunan bir grup profesyonelin sağladığı sürekliliğe dayanıyor."