Sassuolo, Carnevali'nin istifasını kabul etti: "Squinzi ailesine teşekkürler"

U.S. Sassuolo Calcio, Giovanni Carnevali’nin kulübün Genel Müdürü ve Genel Direktörü görevinden istifasını kabul ettiğini duyurur.





Böylece, siyah-yeşil kulübün tarihine derin izler bırakmış bir dönem sona ermiştir. Kulübün başında geçirdiği on üç yıl boyunca Giovanni Carnevali, Sassuolo'nun istikrarlı bir büyüme sürecine eşlik etmiş ve kulübün İtalyan futbolunun en saygın kulüpleri arasında yerini almasına katkıda bulunmuştur. Bu yıllarda kulüp, sportif hırs ile sürdürülebilirliği bir araya getirmeyi başarmış, genç yeteneklerin geliştirilmesi ve yönetimsel ve organizasyonel sağlamlığıyla tanınan bir model oluşturmuştur.





Kulüp ve kulüp yönetimi, Giovanni Carnevali'ye tüm bu yıllar boyunca gösterdiği profesyonellik ve özveri için en içten şükranlarını sunar ve kendisine başarılar diler.



