Sassuolo, Carnevali'nin istifasını kabul etti: "Squinzi ailesine teşekkürler". Aquilani göreve geliyor

Giovanni Carnevali şöyle veda ediyor: "13 yılın ardından, evim olarak gördüğüm bir kulüpten ayrılıyorum. Bana güvenen ve eşsiz bir insani ve mesleki deneyim yaşama fırsatı veren Squinzi ailesine, Veronica ve Marco'ya teşekkür etmek istiyorum. Başkan'a, kulübün tüm bileşenlerine ve taraftarlara bu duygu dolu yıllar için teşekkür ederim. Bu kulübü her zaman bir aile olarak gördüm; geçmişin üzerine kurulduğu, bugünün dayandığı ve geleceğin inşa edileceği önemli değerlere sahip bir aile. Sassuolo, hayatımın ve profesyonel kariyerimin önemli bir parçası olarak kalacak. Herkese tatmin dolu ve yeni başarılarla dolu bir gelecek diliyorum."
Mapei Genel Müdürü ve Sassuolo Başkan Yardımcısı Veronica Squinzi şunları söyledi: "Giovanni Carnevali'ye, ailemiz ve takımımızla geçirdiğimiz bu on üç yıllık işbirliği süresince bize verdiği ve öğrettiği her şey için teşekkür ederiz; kendisine yeni mesleki başarılar diliyoruz. Sassuolo için yeni bir dönem başlıyor, ancak bu dönem, projeye sıkı sıkıya inanan bir yönetim ve her gün bu kulübü sürdürülebilir bir futbol modeli haline getirmeye katkıda bulunan bir grup profesyonelin sağladığı sürekliliğe dayanıyor."