Sassuolo-Bologna: Nereden izlenir, TV kanalı, canlı yayın, ilk 11'ler

Grosso, cezası biten Pinamonti'yi hücumda Berardi ve Laurientè ile birlikte sahaya sürecek; Roma maçında ilk 11'de yer alan Lipani'nin ardından Matic'in de ilk 11'de yer alması muhtemel. Sol kanatta Ocak ayında takıma katılan Garcia ile Doig arasında kararsızlık var; sağ kanatta ise Coulibaly ve Walukiewicz forma için rekabet edecek. Bologna'da Avrupa Ligi'nin yükünü hafifletmek için kadroda önemli değişiklikler bekleniyor: savunmada Heggem'in merkezde yer alması muhtemel, belki de Lucumi'ye dinlenme fırsatı vermek için; sağda Zortea geri dönerken, solda Miranda (yeni döndü, ancak Roma maçında cezalı olacak) ile Lykogiannis arasında kararsızlık var. Orta sahada Ferguson cezası nedeniyle yok: Moro'ya yer açılacak, Sohm ve hatta Odgaard'ın orta saha oyuncusu olarak kullanılması da değerlendirilebilir, ancak Verona maçında bu hamle pek iyi sonuç vermemişti.Forvette, kupa maçında teknik bir karar nedeniyle kadro dışı kalan Orsolini'nin yeri kesin; Dallinga, Castro'ya dinlenme fırsatı verebilir (ancak bu pozisyonda Odgaard'a da dikkat etmek gerekir) ve sol kanatta Cambiaghi ile Dominguez forma için rekabet ediyor.