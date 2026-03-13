Roma ile berabere kaldıkları Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçından 72 saatten az bir süre sonra, Bologna ligde Sassuolo deplasmanında sahneye geri dönüyor: Bu, sekizinci sıra için de önem taşıyan bir Emilia derbisi; Rossoblù, sıralamada Neroverdi’nin 1 puan önünde yer alıyor. Italiano'nun dikkati, kadro seçimleri açısından özellikle kupa rövanş maçına yönelecek olsa da, Grosso'nun adamları pazartesi günü Lazio deplasmanında son dakikada aldıkları yenilginin intikamını almak istiyor.Bu sayfa bağlı kuruluş bağlantıları içerir. Bu bağlantılar üzerinden abonelik satın aldığınızda, biz komisyon alırız
Sassuolo-Bologna: Nereden izlenir, TV kanalı, canlı yayın, ilk 11'ler
SASSUOLO-BOLOGNA MAÇINDA MUHTEMEL KADROLAR
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Muharemovic, Izdes, Garcia; Thorstvedt, Matic, Konè; Berardi, Pinamonti, Laurientè. Teknik Direktör: Grosso
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Odgaard, Moro, Sohm; Orsolini, Dallinga, Cambiaghi. Teknik direktör: Italiano
KADROLARLA İLGİLİ SON GELİŞMELER
Grosso, cezası biten Pinamonti'yi hücumda Berardi ve Laurientè ile birlikte sahaya sürecek; Roma maçında ilk 11'de yer alan Lipani'nin ardından Matic'in de ilk 11'de yer alması muhtemel. Sol kanatta Ocak ayında takıma katılan Garcia ile Doig arasında kararsızlık var; sağ kanatta ise Coulibaly ve Walukiewicz forma için rekabet edecek. Bologna'da Avrupa Ligi'nin yükünü hafifletmek için kadroda önemli değişiklikler bekleniyor: savunmada Heggem'in merkezde yer alması muhtemel, belki de Lucumi'ye dinlenme fırsatı vermek için; sağda Zortea geri dönerken, solda Miranda (yeni döndü, ancak Roma maçında cezalı olacak) ile Lykogiannis arasında kararsızlık var. Orta sahada Ferguson cezası nedeniyle yok: Moro'ya yer açılacak, Sohm ve hatta Odgaard'ın orta saha oyuncusu olarak kullanılması da değerlendirilebilir, ancak Verona maçında bu hamle pek iyi sonuç vermemişti.Forvette, kupa maçında teknik bir karar nedeniyle kadro dışı kalan Orsolini'nin yeri kesin; Dallinga, Castro'ya dinlenme fırsatı verebilir (ancak bu pozisyonda Odgaard'a da dikkat etmek gerekir) ve sol kanatta Cambiaghi ile Dominguez forma için rekabet ediyor.
