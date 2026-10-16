Alberto Aquilani, Sassuolo'nun teknik direktörü olarak DAZN mikrofonlarına, Serie A'nın yedinci haftasında cuma günü oynanan maçta Frosinone deplasmanında alınan 4-2'lik yenilginin ardından konuştu: "Belli hatalar yaptığınızda her şey daha zor hâle geliyor. Bu, oyunun bir parçası ama iş özensizliğe dönüştüğünde buna bir son vermek gerekiyor. Çünkü bunlar önlenebilir hatalar ve sonrasında her şey daha da karmaşık hâle geliyor."
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Çeviri:
Sassuolo, Aquilani: "Muric? Şimdiden kesin bir yargıya varmazdım"
Muric hakkında: "Ona yine güvenecek miyim? Şu anda söylemek zor. Ona ve oyuncularıma çok güveniyorum. Hata olabilir, şimdiden bir sonuca varmam - TMW'nin aktardığına göre. Elbette gelişmesi gerekiyor ama suçu kimsenin üzerine yıkmayalım."
Berardi hakkında: "Bu Sassuolo için hâlâ kilit bir isim mi? Evet, şüphesiz. Bizim için takımı sürükleyen ve bu takımın bazı dinamiklerini bilen vazgeçilmez bir oyuncu."
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