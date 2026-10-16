Muric hakkında: "Ona yine güvenecek miyim? Şu anda söylemek zor. Ona ve oyuncularıma çok güveniyorum. Hata olabilir, şimdiden bir sonuca varmam - TMW'nin aktardığına göre. Elbette gelişmesi gerekiyor ama suçu kimsenin üzerine yıkmayalım."





Berardi hakkında: "Bu Sassuolo için hâlâ kilit bir isim mi? Evet, şüphesiz. Bizim için takımı sürükleyen ve bu takımın bazı dinamiklerini bilen vazgeçilmez bir oyuncu."











