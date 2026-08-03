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Adzic Juventus InterGetty Images

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Sassuolo, Adzic için Juventus ile anlaşmaya vardı: Karadağlı yetenekte Cagliari’ye kesin olarak fark attı

Sassuolo

Vasilije Adzic artık Juventus’a veda etmeye çok yakın: Karadağlı oyuncu, Sassuolo’ya transfer olmaya artık bir adım uzaklıkta.

Son virajda gelen atakla öne geçti: Sassuolo, Karadağlı yetenek Vasilije Adzic'i teknik direktör Alberto Aquilani'nin emrine verdi. Siyah-yeşilli kulüp, 2006 doğumlu oyuncu için adeta bir baskın yaptı ve 24 saat içinde Juventus'la bu transfer üzerinde günlerdir çalışan Cagliari'yi geride bıraktı.

  • DETAYLAR VE FORMÜL

    Tam da bu dakikalarda Sassuolo, önümüzdeki saatlerde resmiyet kazanacak bir transfer için Juventus ile son detayları netleştirdi. Adzic, Juventus lehine satın alma opsiyonu ve geri satın alma hakkı içeren kiralık anlaşmayla Emilia'ya geliyor. Inter'e karşı oynadığı son sezonda 10 maça çıkıp 1 gol attıktan sonra gelişimi için iyi bir fırsat.

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