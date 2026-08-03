Son virajda gelen atakla öne geçti: Sassuolo, Karadağlı yetenek Vasilije Adzic'i teknik direktör Alberto Aquilani'nin emrine verdi. Siyah-yeşilli kulüp, 2006 doğumlu oyuncu için adeta bir baskın yaptı ve 24 saat içinde Juventus'la bu transfer üzerinde günlerdir çalışan Cagliari'yi geride bıraktı.
Getty Images
Çeviri:
Sassuolo, Adzic için Juventus ile anlaşmaya vardı: Karadağlı yetenekte Cagliari’ye kesin olarak fark attı
DETAYLAR VE FORMÜL
Tam da bu dakikalarda Sassuolo, önümüzdeki saatlerde resmiyet kazanacak bir transfer için Juventus ile son detayları netleştirdi. Adzic, Juventus lehine satın alma opsiyonu ve geri satın alma hakkı içeren kiralık anlaşmayla Emilia'ya geliyor. Inter'e karşı oynadığı son sezonda 10 maça çıkıp 1 gol attıktan sonra gelişimi için iyi bir fırsat.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun