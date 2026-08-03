Tam da bu dakikalarda Sassuolo, önümüzdeki saatlerde resmiyet kazanacak bir transfer için Juventus ile son detayları netleştirdi. Adzic, Juventus lehine satın alma opsiyonu ve geri satın alma hakkı içeren kiralık anlaşmayla Emilia'ya geliyor. Inter'e karşı oynadığı son sezonda 10 maça çıkıp 1 gol attıktan sonra gelişimi için iyi bir fırsat.