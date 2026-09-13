24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
US Sassuolo v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Sassuolo, Adzic: “Aquilani bana büyük güven veriyor. Juventus hakkında yanıt veremem”

Sassuolo
V. Adzic

Sassuolo’nun Karadağlı oyuncusu, Juventus’a attığı golün ardından konuştu

Vasilije Adzic, Sassuolo'nun Juventus karşısında 3-2'lik galibiyet golünü atan isim olarak maçın ardından DAZN'e konuştu.


"Duygular garip, kale önünde iki kez hata yaptım ama üçüncüsünde hata yapamazdım çünkü bu benim en önemli özelliklerimden biri. Unutulmaz duygular yaşıyorum, geçen yıl Juventus'a karşı ilk golümü atmıştım, bu kez de benim Juve'me karşı gol attım. Takım adına ve takımın olağanüstü performansı adına mutluyum."


Aquilani hakkında: "Bir ay önce geldim, kendimi çok iyi hissettim çünkü hocam bana büyük güven veriyor ve bu da genç bir oyuncu için en önemli şey", diye aktardı TuttoJuve.com.


  • Ardından şöyle devam etti: "Bence çok sayıda genç oyuncunun olduğu bir takıma geldiğinizde uyum süreciniz daha kolay oluyor, bizim de çok sayıda güçlü genç oyuncumuz var ve her gün adım adım gelişmemiz gerekiyor".


    Juventus hakkında: "Bu soruya cevap veremem ve bunun için özür dilerim. Çok sayıda genç oyuncusu olan ve gelişmek isteyen bir takıma geldim, benim yaşımda düzenli olarak oynamak önemli. Büyük işler yapabiliriz, çünkü çok iyi özelliklere sahibiz".

    • Reklam

    BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Serie A
Monza crest
Monza
MON
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS