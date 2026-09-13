Sassuolo, Adzic: “Aquilani bana büyük güven veriyor. Juventus hakkında yanıt veremem”

Vasilije Adzic, Sassuolo'nun Juventus karşısında 3-2'lik galibiyet golünü atan isim olarak maçın ardından DAZN'e konuştu.





"Duygular garip, kale önünde iki kez hata yaptım ama üçüncüsünde hata yapamazdım çünkü bu benim en önemli özelliklerimden biri. Unutulmaz duygular yaşıyorum, geçen yıl Juventus'a karşı ilk golümü atmıştım, bu kez de benim Juve'me karşı gol attım. Takım adına ve takımın olağanüstü performansı adına mutluyum."





Aquilani hakkında: "Bir ay önce geldim, kendimi çok iyi hissettim çünkü hocam bana büyük güven veriyor ve bu da genç bir oyuncu için en önemli şey", diye aktardı TuttoJuve.com.



