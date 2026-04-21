2025 yılında Premier Lig'den düşen "Füchse", Championship'in sondan üçüncü haftasında Hull City ile oynadığı maçta 2-2 (0-1) berabere kalarak küme düşme bölgesinden çıkma şansını kaybetti.
Şaşırtıcı şampiyonluğun üzerinden on yıl geçtikten sonra: Leicester City'nin üçüncü lige düşmesi kesinleşti
Hull adına Liam Millar (18.) ve Oli McBurnie (63.) gol attı. James Jordan (52., penaltı) ve Luke Thomas (54.) ise maçın gidişatını ev sahibi takımın lehine çevirmişti.
Leicester'ın 2016'daki şampiyonluğu, İngiliz futbol tarihinin en büyük sürprizi olarak kabul ediliyor. 2021'de FA Cup'ta Chelsea'yi ve İngiliz Süper Kupası'nda o dönemki şampiyon Manchester City'yi yenerek zaferler geldi. Leicester, 2008'de üçüncü lig olan League One'a düşmüştü, ancak sadece bir yıl sonra geri dönmüştü - bu, altın yılların başlangıcı oldu.
Leicester City: 2008'de üçüncü ligdeydi, 2016'da İngiltere şampiyonu oldu
Son düşüşün işaretleri aylardır ortadaydı. Son 18 lig maçından sadece biri kazanılabildi. Üstelik Leicester, mali kurallara aykırı davranışlar nedeniyle 6 puanlık bir ceza yüküyle sezona başlamıştı.
Taraftarların bir kısmı, uzun süredir kulüp patronu Taylandlı milyarder Khun Aiyawatt 'Top' Srivaddhanaprabha'ya karşı protesto ediyor. Diğerleri ise sportif direktör Jon Rudkin'in kovulmasını talep ediyor ya da oyuncuları eleştiriyor ("Bu formayı giymeye layık değilsiniz!").
Leicester City'nin son beş yıldaki sıralamaları
Sezon
Lig
Sıra
2021/22
Premier Lig
8
2022/23
Premier Lig
18
2023/24
Şampiyonluk
1
2024/25
Premier Lig
18
2025/26 (son iki maç gününden önce)
Şampiyonluk
23