Manchester City'nin İngiliz futboluna hükmetmesi, yalnızca kupalar, zaferler ve gök mavisi forma giyen yıldızlar üzerinden anlatılan bir sportif başarı öyküsü olmakla kalmadı; aynı zamanda son derece hassas bir soruyu gündeme getiren geniş bir mali tartışmanın da merkezine oturdu: Peki ya kulüp, yerel ve Avrupa kupalarında hâkimiyet kurabilecek bir takım inşa etmesine yardımcı olan o parayı elde edememiş olsaydı?

Futbol dünyasında bir takımın rakipleri karşısındaki üstünlüğünün etkisi, bir maçın kaybedilmesi ya da bir kupanın kaçırılmasıyla sınırlı kalmaz; başka kulüplerin UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkından mahrum kalmasına, büyük mali gelirleri yitirmesine, hatta alt liglere düşmesine kadar uzanabilir. Bunun da yıllarca sürebilecek ekonomik yansımaları olur.

Bu noktadan hareketle "BBC Sport", soruşturmanın kapsadığı dönemde Manchester City'nin yükselişinin olası mali maliyetini hesaplamaya çalıştı; bu hesapta Premier Lig sıralama gelirleri, Avrupa kupalarındaki prim ödemeleri, küme düşme ve yerel kupa finallerinin kaderini belirleyen sonuçlar dikkate alındı.

Raporda yer alan hesaplamalara göre, rakip kulüpler toplamda 844 milyon sterline varan mali kayıplar yaşamış olabilir. Aynı dönemde Manchester City ise başarılarına bağlı para ödülleri, yayın gelirleri ve primlerden yaklaşık 1,17 milyar sterlin topladı.

Ancak bu rakamlar, ödenmesi gereken tazminatlar konusunda nihai bir hüküm anlamına gelmiyor; City'nin üstünlüğü olmasaydı belirli bir kulübün küme düşmekten kurtulacağını ya da Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyeceğini de kanıtlamıyor. Bu, hâlâ büyük hukuki ve sportif anlaşmazlıklarla çevrili bir meselede olası mali etkinin boyutunu tahmin etme çabasından ibaret.