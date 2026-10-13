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Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport
Çeviri:

Şaşırtıcı rakamlar Manchester City hakimiyetinin öteki yüzünü ortaya çıkarıyor: Rakiplerinin hayallerini çaldı mı?

FEATURES
M.City - Paris Saint-Germain
M.City
Paris Saint-Germain
Şampiyonlar Ligi
M.City - Ipswich Town
Ipswich Town
Premier Lig
Fulham - Hull City
Fulham
Hull City
Tottenham Hotspur - Coventry City
Tottenham Hotspur
Coventry City
Brentford - Liverpool
Brentford
Liverpool
Atletico Madrid - M. United
Atletico Madrid
M. United
İngiltere
Fransa
İspanya
Mısır
Fas
Cezayir
Tunus
Ürdün
Suudi Arabistan
Birleşik Arap Emirlikleri

Kupaların ve paranın ötesinde

Manchester City'nin İngiliz futboluna hükmetmesi, yalnızca kupalar, zaferler ve gök mavisi forma giyen yıldızlar üzerinden anlatılan bir sportif başarı öyküsü olmakla kalmadı; aynı zamanda son derece hassas bir soruyu gündeme getiren geniş bir mali tartışmanın da merkezine oturdu: Peki ya kulüp, yerel ve Avrupa kupalarında hâkimiyet kurabilecek bir takım inşa etmesine yardımcı olan o parayı elde edememiş olsaydı?

Futbol dünyasında bir takımın rakipleri karşısındaki üstünlüğünün etkisi, bir maçın kaybedilmesi ya da bir kupanın kaçırılmasıyla sınırlı kalmaz; başka kulüplerin UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkından mahrum kalmasına, büyük mali gelirleri yitirmesine, hatta alt liglere düşmesine kadar uzanabilir. Bunun da yıllarca sürebilecek ekonomik yansımaları olur.

Bu noktadan hareketle "BBC Sport", soruşturmanın kapsadığı dönemde Manchester City'nin yükselişinin olası mali maliyetini hesaplamaya çalıştı; bu hesapta Premier Lig sıralama gelirleri, Avrupa kupalarındaki prim ödemeleri, küme düşme ve yerel kupa finallerinin kaderini belirleyen sonuçlar dikkate alındı.

Raporda yer alan hesaplamalara göre, rakip kulüpler toplamda 844 milyon sterline varan mali kayıplar yaşamış olabilir. Aynı dönemde Manchester City ise başarılarına bağlı para ödülleri, yayın gelirleri ve primlerden yaklaşık 1,17 milyar sterlin topladı.

Ancak bu rakamlar, ödenmesi gereken tazminatlar konusunda nihai bir hüküm anlamına gelmiyor; City'nin üstünlüğü olmasaydı belirli bir kulübün küme düşmekten kurtulacağını ya da Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyeceğini de kanıtlamıyor. Bu, hâlâ büyük hukuki ve sportif anlaşmazlıklarla çevrili bir meselede olası mali etkinin boyutunu tahmin etme çabasından ibaret.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-INTERAFP

    Zirveden uzak bir takımdan İngiltere'ye hükmeden bir güce

    Şeyh Mansur 2008 yılında Manchester City'nin kontrolünü devraldığında, kulüp bugün Avrupa futbolunda sahip olduğu konumdan çok uzaktaydı. Premier Lig'deki geçmişi, geleneksel rakiplerine kıyasla sınırlıydı ve üst sıralarda düzenli bir varlık göstermesi alışılmış bir durum değildi.

    Premier Lig'in kurulmasından önceki son sezon olan 1991-1992'de beşinci sırada yer almasının ardından takımın elde ettiği en iyi derece, 2004-2005 sezonundaki sekizincilikti.

    Ancak Abu Dabi'den gelen yatırımların akışıyla tablo değişmeye başladı; kulüp mali gücünde büyük bir dönüşüm yaşadı ve bu durum transferlerine, sonuçlarına ve sportif hedeflerine yansıdı.

    Raporda aktarılanlara göre, Premier Lig'e bağlı bağımsız bir komisyon, anlaşmazlık konusu olan finansman sistemini «gizlenmiş bir finansman sistemi» olarak tanımladı. Manchester City'nin sponsorluk gelirleri ise 2008-2009 sezonunda Stoke City gibi kulüplerin gelirlerine denk düzeylerden, nihayetinde Manchester United'ın gelirlerini aşan seviyelere yükseldi.

    City, 2009-2010 sezonunu beşinci sırada tamamladı; ardından ilk dört içinde sürekli bir varlık göstererek raporun kapsadığı dönem boyunca bu bölgenin dışına çıkmadı.

    Ve burada temel soru ortaya çıkıyor: Manchester City bu güçte bir takım kurma imkânına sahip olmasaydı, diğer kulüpler daha iyi sonuçlar elde edebilir ya da daha yüksek mali getiriler sağlayabilir miydi?

    Kulüp, kendisine atfedilen ihlalleri işlediğini reddetmeyi sürdürüyor ve temyize başvurdu. Buna karşılık mali analiz, raporda ele alınan iddialara ve sonuçlara dayanıyor; ancak bu, tahmin edilen tüm kayıpların hukuken kanıtlandığı veya tazminata hak kazandığı anlamına gelmiyor.


  • Potansiyel kayıplar 844 milyon sterline nasıl ulaştı?

    Rapor, diğer kulüpler üzerindeki olası mali etkiyi, ilgili sezonlarda açıklanan para ödüllerinin değerine dayanarak dört ana başlığa ayırdı. Tahmini kayıpların dağılımı şöyle:

    - 188,2 milyon sterlin: Premier Lig'deki sıralama konumlarına bağlı mali gelir farkları.

    - 349,7 milyon sterlin: Premier Lig'den küme düşmeyle ilişkili olası kayıplar.

    - 217,8 milyon sterlin: UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılımdan kaybedilen olası gelirler.

    - 88,3 milyon sterlin: Yerel kupalar ve UEFA Avrupa Ligi ile ilişkili kayıplar.

    Böylece olası kayıpların toplamı 844 milyon sterline ulaşıyor. Lig sıralaması farklarını hesaplamak için rapor, sezonu Manchester City'nin arkasında tamamlayan her takımın, sıralama tablosunda bir basamak yukarı çıkmaya bağlı mali geliri kaybetmiş olabileceğini varsaydı.

    Küme düşmenin maliyetinin hesaplanmasında ise, küme düşen kulüplere ayrılan mali tazminatların ilk taksiti düşüldükten sonra, kulübün ertesi sezon Premier Lig'de kalması halinde elde edebileceği asgari gelirler esas alındı.

    UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilişkin olarak ise rapor, Manchester City'nin turnuvadan elde ettiği gelirleri, diğer kulüplerin bunun yerine UEFA Avrupa Ligi'ne katıldıklarında aldıkları tutarlarla karşılaştırdı.

    Bununla birlikte bu hesaplamalar, farklı bir senaryoda elde edilebilecek sonuçları öngörmüyor; yalnızca fiili sonuçlardan doğan mali farkları ölçüyor.


  • 1,17 milyar sterlin: Manchester City ne kazandı?

    Buna karşılık Manchester City, raporun kapsadığı dönemde katıldığı turnuvalar ve elde ettiği başarılarla bağlantılı gelirlerden yaklaşık 1,17 milyar sterlin topladı. Bu gelirlerin dağılımı şöyle:

    - Para ödülleri ve yayın gelirlerini kapsayacak şekilde Premier Lig'den 812,3 milyon sterlin.

    - UEFA Şampiyonlar Ligi'nden 363,4 milyon sterlin.

    - FA Cup şampiyonluğundan 900 bin sterlin.

    - Üç kez kazandığı İngiltere Lig Kupası şampiyonluğundan 300 bin sterlin.

    Bu rakamlar, bir kulübün zirvede sürekli var olmaktan elde edebileceği kazancın boyutunu ortaya koyuyor; zira gelirler doğrudan verilen para ödülüyle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda büyük turnuvalara katılım ve bu turnuvalara özgü mali paylaşımlardan yararlanmakla da ilişkili oluyor.

    Ancak rapor, sportif başarılardan doğan olası gelecek kazançları hesaba katmadı; sponsorluk sözleşmelerinin değerinin artması, başarılara bağlı primler ya da takımın seviyesinin yükselmesi sonucunda oyuncuların elde edebileceği ek gelirler gibi.

    Rapor ayrıca, rekabet açısından daha iyi fırsatlara sahip kulüplere transfer olmaları hâlinde oyuncuların kaçırdığı daha yüksek maaş veya performansa bağlı prim fırsatlarından kaynaklanan olası kayıplarını da ele almadı.

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  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-MAN CITYAFP

    Tottenham en büyük zararı gören takım: 119,9 milyon sterlinlik fatura

    Rapordaki tahminlere göre Tottenham Hotspur, Manchester City'nin yükselişine tanık olan dönemde mali açıdan en çok etkilenen kulüplerden biri olarak öne çıkıyor. Takımın eski teknik direktörü Mauricio Pochettino, bu dönemi bir aldatma dönemi olarak nitelendirmiş ve cezaların ne kadar ağır olursa olsun yaşananları düzeltmeye yetmeyeceğini söylemişti.

    Bu görüş, Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı sekiz sezonun dördünde Tottenham'ın Premier Lig'i UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkı veren sıralamanın bir basamak gerisinde tamamlamasına dayanıyor.

    Söz konusu dört sezonda City, Şampiyonlar Ligi'ndeki katılımlarından 148,2 milyon sterlin elde ederken, Tottenham Avrupa Ligi'nden 29,9 milyon sterlin kazandı. Mali farkın en açık biçimde ortaya çıktığı sezon ise 2014-2015 oldu; Manchester City ligi ikinci sırada tamamlarken Tottenham beşinci oldu.

    Bir sonraki Avrupa sezonunda City, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finaline çıkarak 71,2 milyon sterlin kazandı; Tottenham'ın Avrupa Ligi'nden elde ettiği gelir ise 17,7 milyon sterlini geçmedi. Aradaki fark 53,5 milyon sterline ulaştı.

    Tottenham ayrıca altı kez ligi Manchester City'nin gerisinde tamamladı ve bu sezonlarda sıralamaya bağlı ödüllerdeki toplam fark 6,6 milyon sterlin oldu.

    Bununla birlikte Tottenham'ın City'nin elde ettiği sonuçlarla ilişkisi tamamen olumsuz değildi; 2013-2014 sezonunda Londra kulübü, Manchester City'nin Lig Kupası finalinde Sunderland'i yenmesinden yararlandı ve bu sayede bir sonraki sezon Avrupa Ligi'ne katılarak 5,1 milyon sterlin gelir elde etti.

    Rapor, bu kazançları hesaba katıp farklı turnuvalardaki muhtemel kayıplardan düştükten sonra Tottenham üzerindeki net olumsuz mali etkiyi yaklaşık 119,9 milyon sterlin olarak tahmin etti; böylece kulüp, bu değerlendirmeye göre en çok zarar gören takım oldu.


  • Liverpool v Manchester City - Capital One Cup FinalGetty Images Sport

    Liverpool ve Lig Kupası finali: 37,8 milyon sterlinlik kayıp

    Olası kayıplar yalnızca lig sıralaması ve Avrupa kupalarına katılımla sınırlı kalmadı; bütün bir sezonun geleceğini belirleyebilecek yerel kupa finallerine kadar uzandı. Liverpool ile Manchester City arasındaki 2015-2016 sezonu İngiltere Lig Kupası finali bunun açık bir örneğini sunuyor. Karşılaşma normal süre ve uzatmaların ardından 1-1 eşitlikle tamamlandı, kupayı penaltı atışlarıyla Manchester City kazandı.

    Sonuç, Avrupa kupalarına katılım hesaplarında da etkili oldu; Liverpool sezonu kıtasal müsabakalara katılmaya yeterli bir sırada tamamlayamadığı için Avrupa Ligi katılım bileti ligde daha üst sırada yer alan takıma, yani West Ham United'a geçti. Rapora göre Liverpool o maçı kazanmış olsaydı Avrupa Ligi'nde mücadele etme şansı elde edecek ve bu da ek mali gelirlerin kapısını aralayacaktı.

    Tahmini bir karşılaştırma yapmak için "BBC Sport", Manchester United'ın 2016-2017 sezonunda Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazandığında elde ettiği 37,8 milyon sterlinlik gelire dayandı; bu tutarın 26,6 milyon sterlini televizyon yayın haklarıyla ilişkili "pazar havuzu" payından geliyordu. Bu, Liverpool'un aynı geliri elde edeceği ya da şampiyon olacağı anlamına gelmiyor; ancak Avrupa'da mücadele etmenin olası mali değerini tahmin etmek için bir ölçüt sunuyor.

    Raporun kapsadığı dokuz sezon boyunca lig sıralamalarına bağlı ödül farklarından kaynaklanan 10,6 milyon sterlin de eklendiğinde, Liverpool üzerindeki olası toplam mali etki 52,3 milyon sterline ulaştı.

    İngiltere Federasyon Kupası'nda ise Manchester City, incelenen dönemde kupayı bir kez kazandı; 2010-2011 sezonunda Stoke City'yi yenerek. Rapor, finalle ilişkili mali ödül farkını, ikinci olan takımın genellikle Avrupa Ligi'ne katılma şansı elde ettiği de göz önünde bulundurularak yaklaşık 900 bin sterlin olarak tahmin etti.


  • Everton, Chelsea ve Arsenal: Şampiyonlar Ligi farkı yaratıyor

    Olası etki yalnızca Tottenham ve Liverpool ile sınırlı kalmadı; Şampiyonlar Ligi'ne katılma fırsatlarının kaçırılması nedeniyle hesaplamalara başka kulüpler de dahil oldu. En çok zarar gören kulüpler arasında Everton da yer alıyor. Mavi-beyazlılar, 2013-2014 sezonunda bir kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaçırdı; ayrıca dört ayrı sezonda ligi, Avrupa Ligi'ne gitmeyi sağlayan son sıranın bir basamak altında tamamladı.

    Rapor, Şampiyonlar Ligi'ne katılmakla Avrupa Ligi'nde yer almak arasındaki mali farkı yaklaşık 32,6 milyon sterlin olarak hesapladı. Bu hesap, Manchester City'nin elde ettiği 39 milyon sterlinlik gelirin, Everton'ın Avrupa Ligi'nden kazandığı 6,4 milyon sterlinle karşılaştırılmasına dayanıyor.

    Avrupa Ligi'ne dört kez katılamamaktan kaynaklanan olası kayıplar ise 23,2 milyon sterline ulaştı. Lig sıralamasındaki gelir farklarından doğan 10,6 milyon sterlinin de eklenmesiyle, Everton üzerindeki tahmini toplam mali etki 66,4 milyon sterline çıktı ve kulüp, en çok zarar gören takımlar listesinde üçüncü sırada yer aldı.

    Chelsea ise 2017-2018 sezonunu beşinci sırada tamamladı. Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselerek 79,2 milyon sterlin kazandı. Buna karşılık Chelsea, Avrupa Ligi'ni kazandıktan sonra 39,4 milyon sterlin elde etti ve böylece 39,8 milyon sterlinlik bir mali fark oluştu. Arsenal de 2016-2017 sezonunu beşinci sırada bitirdikten sonra Şampiyonlar Ligi'nden uzak kaldı ve rapor, City'nin gelirleriyle karşılaştırıldığında mali farkı yaklaşık 22,1 milyon sterlin olarak tahmin etti.

    Buna karşın bu vakalar arasında gözle görülür biçimde en az etkilenen takım Manchester United oldu. 2015-2016 sezonunda Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunu geçemeyerek 42,6 milyon sterlin kazandı; United ise Avrupa Ligi'ni kazanarak 37,8 milyon sterlin topladı. Böylece aradaki fark yalnızca 4,8 milyon sterlin oldu.


  • Hull City v Everton - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Küme düşme korkusu: Hull City 99 milyon sterlin kaybediyor

    Kayıplar, Premier Lig'den küme düşmek söz konusu olduğunda çok daha acımasız görünüyor; çünkü bunun etkisi tek bir sezonla sınırlı kalmıyor, kulübün gelirlerini, bütçesini ve oyuncularını elinde tutma kapasitesini de vurabiliyor. Küme düşen kulüpler tazminat ödemeleri alsa da, bu tutarlar ışıkların altındaki ligden ayrılmanın sonucunda kaybedilen gelirlerin tamamını mutlaka karşılamıyor.

    Rapor, Manchester City'nin kaçınılmaz biçimde başka bir takımın küme düşmesine yol açtığını varsaymadı; bunun yerine mavili ekibin gücünün ligde kalma yarışındaki hesapları etkilemiş olabileceği olasılığını ele aldı. Değerlendirme, bir sonraki sezon son sırayı alan takımın elde ettiği toplam para ödülüne dayandırıldı; bu tutar, kulübün Premier Lig'de kalması hâlinde elde edebileceği getirilerin asgari sınırı olarak kabul edildi, ardından küme düşme tazminatlarının ilk taksiti bu tutardan düşüldü.

    En çok zarar gören kulüpler listesinde ikinci sırada Hull City yer aldı. Takım, incelenen dönemde iki kez küme düşerek 93,78 milyon sterlin tutarında tahmini bir kayıp yaşadı. Ayrıca dört kez sezonu Manchester City'nin gerisinde tamamlayan ekip, sıralama getirileriyle ilişkili farka 5,2 milyon sterlin daha ekledi ve olası toplam mali etki yaklaşık 99 milyon sterline ulaştı.

    Swansea ise 63,1 milyon sterlinlik kayıpla dördüncü oldu. Bu tutarın 54 milyonu küme düşmeyle, 9,1 milyon sterlini ise Premier Lig'de geçirdiği yedi sezon boyunca oluşan sıralama farklarıyla ilişkili. Newcastle ise 2015-2016 sezonunda on sekizinci sırada yer alarak küme düştü ve 60,4 milyon sterlin tutarında tahmini kayıp yaşadı; bu tutarın 7,9 milyon sterlini sıralama farklarıyla bağlantılı.

    Listede ayrıca 43,8 milyon sterlinlik kayıpla Norwich, 39,6 milyonla Wigan, 31,1 milyonla Burnley, 26,4 milyonla Bolton ve 25,1 milyon sterlinle Birmingham yer aldı. Bu rakamlar, küme düşmeyle bağlantılı mali risklerin boyutunu yansıtıyor; ancak Manchester City'nin sonuçları değişmiş olsaydı bu kulüplerden herhangi birinin ligde kalmayı garantileyeceğini kanıtlamıyor.


  • Her sezon katlanan paralar ve soru işareti yaratan rakamlar

    Her sezon biriken paralar ve soru işareti yaratan rakamlar. Premier Lig'in gelir paylaşımı, şampiyona bağımsız ve sabit bir prim ayırmak yerine, ödemelerin bir bölümünü her takımın sezon sonundaki sıralamasına bağlayan bir sisteme dayanıyor. Sistem "temel tutar ve katları" ilkesi üzerine kurulu; 20. sıradaki takım temel tutarı alıyor, 19. sıradaki takım bunun iki katını, 18. sıradaki takım ise üç katını alıyor ve artış takımların sıralamasına göre devam ediyor.

    Dolayısıyla Manchester City ile mavili ekibin şampiyon olduğu bir sezonda ikinci sırayı tamamlayan takım arasındaki mali fark, özellikle bu açıdan, tek bir temel tutarla sınırlı kalıyor. Ancak bu tutarın değeri, televizyon yayın sözleşmelerinin büyümesiyle gözle görülür biçimde arttı; 2010-2011 sezonunda bir sıranın değeri 755.881 sterlin iken, 2016-2017 sezonunda 1,94 milyon sterline ulaştı.

    Raporda yer alan tahminlere göre Everton, Liverpool ve Stoke City, sıralama farklarından en çok etkilenen kulüpler arasında yer aldı; zira inceleme kapsamındaki dokuz sezonu Manchester City'nin gerisindeki sıralarda tamamladılar ve her biri için toplam farkın yaklaşık 10,7 milyon sterlin olduğu tahmin ediliyor. Sıralama farklarının tahmini değeri West Bromwich Albion ve West Ham United için 9,9 milyon sterlin, Swansea için ise 9,1 milyon sterlin olarak hesaplandı.

    Buna karşılık, Premier Lig'de yalnızca bir sezon geçiren kulüpler daha düşük farklar kaydetti; bunlar arasında Blackpool yaklaşık 756.756 sterlin, Portsmouth 800.424 sterlin ve Huddersfield Town 1,93 milyon sterlin ile yer aldı.

    "BBC Sport" raporunda yer alan hesaplamalar, puan durumu tablolarında ya da kupa törenlerinin fotoğraflarında her zaman görünmeyen bir mali boyutu ortaya koyuyor. Bir kulübün hükmedici bir takım kurmadaki başarısı, rakiplerinin bütçelerine, kıta organizasyonlarına katılma şanslarına ve Premier Lig'de kalma kapasitelerine yansıyabiliyor. Ancak zararların tahmin edilmesi, bunlara ilişkin hukuki sorumluluğun kanıtlanması anlamına gelmiyor; ayrıca mali farklar tek başına, farklı bir senaryoda belirli bir takımın daha üst bir sırada yer alacağını ya da küme düşmekten kurtulacağını kanıtlamaya yetmiyor.

    Rakamlar, kulübün ihlalleri reddetmeye devam etmesi ve hukuki duruşunu sürdürmesi gölgesinde, Manchester City'nin yükselişinin İngiliz futbolunun diğer kulüpleri üzerindeki olası etkisini ölçme girişimi olarak kalıyor. Hesaplamalar City'nin raporun ele aldığı gelirlerden yaklaşık 1,17 milyar sterlin topladığını gösterirken, tahminler rakiplerinin omuzlarına 844 milyon sterlinlik olası zarar yüklüyor.

    Böylece mesele kupaların ve sonuçların sınırlarını aşarak modern futbolda para ile adil rekabet arasındaki ilişkiye dair daha büyük bir soruyu gündeme getiriyor: Dev yatırımlar diğer kulüplerin kaderini ne ölçüde değiştirebilir ve mali farklar rekabetin geleceğini belirlemede belirleyici bir unsur hâline geldiğinde bu dönüşümün maliyetini kim üstlenir?