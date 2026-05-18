Kicker dergisine verdiği röportajda, gelecek sezon da Leipzig'de kalıp kalmayacağı sorusuna kısa ve net bir şekilde "Evet" yanıtını verdi. Diğer kulüplerin ilgisiyle ilgili olarak Fildişili oyuncu şunları söyledi: "Şu anda bu konuyla ilgilenmiyorum. Leipzig'deyim ve burada oynamaktan memnunum." Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkının kararında önemli bir rol oynadığını Diomande inkar edemedi: "Sonunda her zaman istatistikler önemlidir. Benim için harika bir yıldı," dedi.
Çeviri:
Şaşırtıcı karar: Bundesliga'dan 75 milyon avroluk genç oyuncu transfer olmak istemiyor
Diomande, az önce sona eren Bundesliga sezonunun en büyük keşiflerinden biriydi. Leipzig, 19 yaşındaki oyuncuyu İspanya’nın Leganes takımından 20 milyon euro transfer ücreti karşılığında kadrosuna kattı ve kanat oyuncusu, hızı ve bire bir mücadeledeki muazzam yetenekleriyle hemen dikkatleri üzerine çekti. Sezonu, Leipzig formasıyla oynadığı 36 resmi maçta 23 gol ve asistle tamamladı. "Kimsenin tanımadığı bir oyuncu için 20 milyon euro harcamak zaten büyük bir riskti," dedi Diomande.
- Getty Images
Avrupa'nın önde gelen kulüpleri Yan Diomande'yi radarlarına aldı
Gösterdiği güçlü performanslar sayesinde, Avrupa'nın en üst düzey kulüplerinin de Diomande'yi takip ettiği söyleniyor. "As kadro oyuncusuyum; başlangıçta zorluklar yaşadım ama sonra şansımı yakaladım, bunu iyi değerlendirdim ve takım için önemli bir oyuncu oldum," diyerek Diomande, Leipzig'deki ilk sezonuna geri dönüp baktı.
Söylentilere göre, sağ kanatta Mohamed Salah'ın yerini alacak bir oyuncu arayan Liverpool FC de onu takip ediyor. Ayrıca Bayern Münih'in de ona büyük ilgi gösterdiği söyleniyordu, ancak Münih ekibi hücum hattını Newcastle United'dan Anthony Gordon ile güçlendirmek istiyor gibi görünüyor.
- Getty Images
Yan Diomande: Fildişi Sahili formasıyla Dünya Kupası'nda Almanya'ya karşı
Leipzig'de forma giyen ve piyasa değerini 75 milyon avroya çıkaran Diomande'nin sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. Geçen hafta milli takım teknik direktörü Emerson Fae tarafından ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası kadrosuna seçildi. Orada grup aşamasında, diğer takımların yanı sıra Almanya ile de karşılaşacak (20 Haziran, saat 22.00, Toronto'da).
Yan Diomande'nin 25/26 sezonundaki istatistikleri:
Oyunlar: 36 Oynama süresi: 2724 Goller: 13 Asist: 10