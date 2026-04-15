Şaşırtıcı kadro seçimleri, Ousmane Dembélé'nin Ballon d'Or ödülünü kazandığı muhteşem performansı ve Liverpool'un Paris Saint-Germain'e karşı Şampiyonlar Ligi'nde aldığı yenilginin kazananları ve kaybedenleri sonrasında Arne Slot'un Anfield'daki görevi sona erdi

Slot o gece pek isabetli yorumlar yapamadı ama "Dembele'nin golü, geçen sezon neden Ballon d'Or'u kazandığını gösterdi" dediğinde, Liverpool teknik direktörü tam isabet kaydetmişti. Çeyrek final serisinin o ana kadar nispeten etkisiz kalan, kanat oyuncusundan forvete dönüşen oyuncunun sergilediği, saf kalitenin yansıması olan bir andı. Gerçekten de, PSG'nin Paris'teki israfı en azından Dembele kadar sorumluydu ve o da ikinci maçın ilk yarısında muhteşem bir fırsatı üst direğin üzerine attı.

Ancak, kritik gol tamamen Dembele'ye aitti; kendi yarı sahasında Khvicha Kvaratskhelia ile yaptığı güzel paslaşmayla başlattığı atağı kendisi tamamladı. Golcü kimliğini yeniden keşfeden Dembele'nin maçın son dakikalarında bir gol daha atması hiç de sürpriz olmadı.

Dembele, bu yıl henüz 2025'teki zirveye ulaşmamış olabilir, ancak Anfield'da sergilediği bir başka belirleyici performansın ardından ve PSG'nin de tam da doğru zamanda en iyi formuna kavuşmasıyla, Ballon d'Or yarışında yeniden mükemmel bir konuma geldi - özellikle de Fransa, bu yazki Dünya Kupası'nın favorilerinden biri olduğu için.