Şaşırtıcı kadro seçimleri, Ousmane Dembélé'nin Ballon d'Or ödülünü kazandığı muhteşem performansı ve Liverpool'un Paris Saint-Germain'e karşı Şampiyonlar Ligi'nde aldığı yenilginin kazananları ve kaybedenleri sonrasında Arne Slot'un Anfield'daki görevi sona erdi

Eski Liverpool oyuncularından yorumcu olan pek çok kişi, Slot'un görevden alınmasını istemekte isteksiz davranıyor ve Reds'in gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması durumunda ancak o zaman pozisyonunun savunulamaz hale geleceğini savunuyor. Ancak, o noktayı çoktan geçtik.
Gerçekte, Liverpool şimdiye kadar bir değişiklik yapmalıydı - tarihsel olarak kötü sonuçların ardından Kasım ayında değilse bile, Brighton'da yaşanan utanç verici Premier Lig yenilgisinin ardından uluslararası ara sırasında.
Yönetimin harekete geçmemesi, Liverpool'un bu sezon kupa kazanma şansını tamamen yok etti; çünkü o zamandan beri takım, sırasıyla Manchester City ve PSG'ye karşı FA Cup ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde 4-0'lık yenilgiler aldı. Bu kesinlikle yeterli değil; tıpkı Slot'un PSG'ye karşı oynanan iki maçtaki kadro seçimleri gibi.
Paris'te, futbol tarihinin en akılsız beşli savunma değişikliğiyle özetlenen utanç verici olumsuz yaklaşımıyla ilkelerine ve kulübe ihanet etti. Anfield'da ise, Alexander Isak'ı ilk 11'de oynatma kararıyla (ki bu, formda olmayan forvet için son derece haksızdı) ilk yarıyı fiilen boşa harcadı; bir kez daha Mohamed Salah ve Rio Ngumoha'yı yedek kulübesinde bıraktı.
Artık Slot için geri dönüş yok. O, bu kadrodan en iyi verimi alabilecek doğru kişi olmadığı açık ve geçen yaz şampiyonluk kazanacak bir takım için yapılan benzeri görülmemiş yatırımın karşılığında beşinci sıra kabul edilebilir bir sonuç değil.
Maçtan sonra konuşan Slot, takımının eksikliklerinin bir kısmını yine kulübün transfer stratejisine yüklemeye çalıştı, ancak sorumluluk menajere aittir ve sonuç olarak Reds, Şampiyonlar Ligi'nden son elendiklerinden bu yana daha kötüye gitti, daha iyiye değil.
Sırf bu nedenle bile, Salı gecesi Anfield'da Liverpool teknik direktörü olarak geçireceği son Avrupa maçı olmalı. Bu üzücü durumun çok uzun süre devam etmesine izin verildi ve bunu kabul etmek isteseler de istemeseler de herkes bunun farkında.