Arne Slot Ousmane Dembele Hugo Ekitike
Mark Doyle

Çeviri:

Şaşırtıcı kadro seçimleri, Ousmane Dembélé'nin Ballon d'Or ödülünü kazandığı muhteşem performansı ve Liverpool'un Paris Saint-Germain'e karşı Şampiyonlar Ligi'nde aldığı yenilginin kazananları ve kaybedenleri sonrasında Arne Slot'un Anfield'daki görevi sona erdi

Paris Saint-Germain, Salı akşamı Anfield'da Liverpool'u üst üste ikinci sezon Şampiyonlar Ligi'nden eledi. Beklenildiği gibi, Ousmane Dembélé bir kez daha maçı belirleyen isim oldu. İki takımın son 16 turu rövanş maçında tek golü atarak PSG'nin penaltılarla tur atlamasını sağlayan kanat oyuncusu, bir yıldan biraz fazla bir süre sonra Merseyside'a geri döndü ve 2-0'lık galibiyette iki gol atarak, son şampiyonun toplamda 4-0'lık ezici bir galibiyet elde etmesini sağladı.

Fransız milli oyuncunun gecenin ilk golü hem muhteşem hem de hayati öneme sahipti; Liverpool, PSG’ye yoğun baskı uygularken Dembele, topu Giorgio Mamardashvili’nin kalesinin sol alt köşesine gönderdi. Böylece 72. dakikadaki bu güzel golüyle ev sahibi takımın direncini kırdı ve maçın bitimine kısa bir süre kala konuk takımın hızlı bir kontra atağının ardından bir gol daha ekledi.

Ancak Dembele'nin attığı iki gol, ikinci maçın tek önemli konusu değildi. Maç, özellikle Arne Slot'un şok edici kadro seçimi başta olmak üzere pek çok tartışmaya yol açtı. Aşağıda GOAL, Kop tribünü önünde Liverpool ile PSG arasında oynanan bir başka kaotik karşılaşmanın en büyük kazananlarını ve kaybedenlerini sıralıyor...

  Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg

    KAZANAN: Dembélé'nin Ballon d'Or unvanını koruma mücadelesi

    Slot o gece pek isabetli yorumlar yapamadı ama "Dembele'nin golü, geçen sezon neden Ballon d'Or'u kazandığını gösterdi" dediğinde, Liverpool teknik direktörü tam isabet kaydetmişti. Çeyrek final serisinin o ana kadar nispeten etkisiz kalan, kanat oyuncusundan forvete dönüşen oyuncunun sergilediği, saf kalitenin yansıması olan bir andı. Gerçekten de, PSG'nin Paris'teki israfı en azından Dembele kadar sorumluydu ve o da ikinci maçın ilk yarısında muhteşem bir fırsatı üst direğin üzerine attı.

    Ancak, kritik gol tamamen Dembele'ye aitti; kendi yarı sahasında Khvicha Kvaratskhelia ile yaptığı güzel paslaşmayla başlattığı atağı kendisi tamamladı. Golcü kimliğini yeniden keşfeden Dembele'nin maçın son dakikalarında bir gol daha atması hiç de sürpriz olmadı.

    Dembele, bu yıl henüz 2025'teki zirveye ulaşmamış olabilir, ancak Anfield'da sergilediği bir başka belirleyici performansın ardından ve PSG'nin de tam da doğru zamanda en iyi formuna kavuşmasıyla, Ballon d'Or yarışında yeniden mükemmel bir konuma geldi - özellikle de Fransa, bu yazki Dünya Kupası'nın favorilerinden biri olduğu için.

  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    MAĞLUP: Ekitike'nin Dünya Kupası hayali

    Fransa için ne yazık ki, Hugo Ekitike'nin milli takımın Kuzey Amerika'ya yapacağı seyahatte Dembélé'ye eşlik edememe ihtimali artık oldukça yüksek görünüyor. Liverpool'un forveti, bu sezon sergilediği muhteşem performanslarla Didier Deschamps'ın kadrosuna girmeyi başarmıştı; ancak maçın başlamasından yarım saat kadar sonra, Ekitike ileriye doğru atılan bir pası yakalamaya çalışırken yere yığıldı.

    O anda yanında kimse yoktu - bu, düşmenin nedeninin rakiple çarpışmadan kaynaklanan bir darbe olmaktan öteye gitmediğini gösterir ve bu da asla iyiye işaret değildir - ve sahada acı içinde yatarken, Ekitike'nin Liverpool fizyoterapistine bir şeyin koptuğunu işaret ettiği görüldü.

    Slot, bunun forvetin Aşil tendonu olup olmadığı konusunda akıllıca yorum yapmaktan kaçındı, ancak ilk teşhisin "gerçekten kötü göründüğünü" ve yıkılmış bir halde olan Ekitike'nin çoktan eve gittiğini itiraf etti.

    Bu arada Ibrahima Konate, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde takım arkadaşının tamamen iyileşmesi için dua ettiğini söyledi. Bu duygu, şüphesiz her gerçek futbolsever tarafından paylaşılıyor, çünkü böylesine yetenekli bir gencin ilk Dünya Kupası'nı kaçırması çok üzücü olurdu.

  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    KAZANAN: Muhteşem Marquinhos

    Dembele maçı kazandıran golleri atmış olabilir, ancak Marquinhos şüphesiz maçın kahramanıydı.

    Willian Pacho, Brezilyalı oyuncunun yanında mükemmel bir performans sergiledi ve ikili mücadeleleri arka arkaya kazandı; hem Achraf Hakimi hem de Nuno Mendes tüm akşam boyunca kararlı bir şekilde savunma yaptı; çok eleştirilen Matvey Safonov ise çok önemli kurtarışlar yaptı.

    Ancak, ikinci yarıda ciddi şekilde sarsılan savunmayı bir arada tutan Marquinhos oldu ve bunu, gecenin tartışmasız en önemli anını yaratmasının ardından yaptı.

    30. dakikada Safanov, Milos Kerkez'in yakın mesafeden şutunu refleksle kurtardı ve top ceza sahasındaki Virgil van Dijk'ın önüne düştü. Hollandalı oyuncunun golü kaçırmayacağı kesindi, ancak Marquinhos birdenbire ortaya çıkarak Van Dijk'ı engellemek için mucizevi bir blok yaptı.

    Kaptanın muhteşem müdahalesi, haklı olarak bir gol gibi kutlandı. Liverpool o anda gol atmış olsaydı, maçın ve hatta turun gidişatı tamamen değişirdi.

    Luis Enrique'nin kanat oyuncuları ve orta saha oyuncuları haklı olarak çok övgü alıyor, ancak Marquinhos muhteşem bir savunmacı ve PSG, bir kulüp olarak, ilham verici kaptanları olmasaydı bugün bulunduğu yerde olamazdı.

  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    MAĞLUP: Premier Lig - PSG

    Premier Lig, kendini kulüp futbolundaki en zorlu lig olarak tanıtmayı çok seviyor; ancak İngiltere'nin seçkin takımlarıyla karşılaşmak, Paris Saint-Germain'den neredeyse her zaman en iyi performansını ortaya çıkarıyor gibi görünüyor.

    Luis Enrique'nin takımı, geçen yılın Ocak ayından bu yana EPL takımlarıyla 13 maç oynadı ve son dört maç da dahil olmak üzere bu karşılaşmaların 10'unu kazandı.

    Belki de daha da etkileyici olanı, bu dönemde yaşadıkları tek iki yenilginin (evinde Liverpool'a ve deplasmanda Aston Villa'ya karşı) Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki tura geçmelerini engellememesidir. Aslında, Premier League takımlarına karşı oynadıkları son beş eleme turu maçını da kazanmışlardır.

    Karşıt görüşlüler elbette PSG'nin Fransa'da gerçek bir rekabetle karşı karşıya kalmadığını ve karşılaştıklarında bile, daha zorlu Avrupa maçlarına tam olarak odaklanabilmeleri için iç saha maçlarının uygun bir şekilde ertelendiğini vurgulayacaklardır.

    Ancak PSG, Premier Lig takımları için o kadar büyük bir sorun haline geldi ki, Arsenal muhtemelen bu yılki finalde onlarla karşılaşmamayı umuyor olacak!

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-AUGSBURGAFP

    KAZANAN: Xabi Alonso savunuyor

    Jürgen Klopp, 2023-24 sezonunun sonunda görevinden ayrılma kararını açıkladıktan sonra, Anfield’ın başına geçmesi için en çok adı geçen isim Xabi Alonso’ydu. Ancak, sevilen eski Liverpool orta saha oyuncusu, Almanya’da yenilgisiz bir şekilde çifte kupayı kazandıktan sonra Bayer Leverkusen’i Şampiyonlar Ligi’ne taşımayı tercih etti ve geçen yaz bir başka eski kulübü olan Real Madrid’e geri döndü.

    Şaşırtıcı bir şekilde (ancak Los Blancos'un yönetim tarzı göz önüne alındığında belki de şaşırtıcı olmayan bir şekilde), Alonso, Vinicius Junior gibi şımarık süperstarların kaprislerine boyun eğmeyi reddettiği için, Florentino Perez tarafından iddialı yeni projenin başlamasından sadece altı ay sonra kovuldu. O zamandan beri, Liverpool taraftarları arasında zor günler geçiren Slot'un yerine hala sevilen Alonso'nun getirilmesi yönünde artan bir talep var.

    Bu talepler Salı gecesinden sonra daha da yoğunlaşacak, çünkü maçı izleyip Alonso'nun ev sahibi takımın oyuncularından, özellikle de eski Leverkusen ikilisi Jeremie Frimpong ve Florian Wirtz'den daha fazlasını alabileceğini düşünmemek imkansızdı.

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-PSGAFP

    MAĞLUP: Slot'un hayatta kalma umutları

    Eski Liverpool oyuncularından yorumcu olan pek çok kişi, Slot'un görevden alınmasını istemekte isteksiz davranıyor ve Reds'in gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması durumunda ancak o zaman pozisyonunun savunulamaz hale geleceğini savunuyor. Ancak, o noktayı çoktan geçtik.

    Gerçekte, Liverpool şimdiye kadar bir değişiklik yapmalıydı - tarihsel olarak kötü sonuçların ardından Kasım ayında değilse bile, Brighton'da yaşanan utanç verici Premier Lig yenilgisinin ardından uluslararası ara sırasında.

    Yönetimin harekete geçmemesi, Liverpool'un bu sezon kupa kazanma şansını tamamen yok etti; çünkü o zamandan beri takım, sırasıyla Manchester City ve PSG'ye karşı FA Cup ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde 4-0'lık yenilgiler aldı. Bu kesinlikle yeterli değil; tıpkı Slot'un PSG'ye karşı oynanan iki maçtaki kadro seçimleri gibi.

    Paris'te, futbol tarihinin en akılsız beşli savunma değişikliğiyle özetlenen utanç verici olumsuz yaklaşımıyla ilkelerine ve kulübe ihanet etti. Anfield'da ise, Alexander Isak'ı ilk 11'de oynatma kararıyla (ki bu, formda olmayan forvet için son derece haksızdı) ilk yarıyı fiilen boşa harcadı; bir kez daha Mohamed Salah ve Rio Ngumoha'yı yedek kulübesinde bıraktı.

    Artık Slot için geri dönüş yok. O, bu kadrodan en iyi verimi alabilecek doğru kişi olmadığı açık ve geçen yaz şampiyonluk kazanacak bir takım için yapılan benzeri görülmemiş yatırımın karşılığında beşinci sıra kabul edilebilir bir sonuç değil.

    Maçtan sonra konuşan Slot, takımının eksikliklerinin bir kısmını yine kulübün transfer stratejisine yüklemeye çalıştı, ancak sorumluluk menajere aittir ve sonuç olarak Reds, Şampiyonlar Ligi'nden son elendiklerinden bu yana daha kötüye gitti, daha iyiye değil.

    Sırf bu nedenle bile, Salı gecesi Anfield'da Liverpool teknik direktörü olarak geçireceği son Avrupa maçı olmalı. Bu üzücü durumun çok uzun süre devam etmesine izin verildi ve bunu kabul etmek isteseler de istemeseler de herkes bunun farkında.

