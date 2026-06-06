Şaşırtıcı isimler! Lennart Karl'ın Dünya Kupası kadrosundan çıkarılmasının ardından Lothar Matthäus "başka birini" kadroya dahil ederdi

FC Bayern Münih'in 18 yaşındaki hücum oyuncusu, DFB milli takımının Cumartesi günü (20.30) ABD ile oynayacağı son hazırlık maçı öncesindeki son antrenmanda, yapılan tetkiklere göre kas demeti yırtığı geçirdi. Bu durum, onun için turnuvanın sona erdiği anlamına geliyor.
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Biraz sürpriz bir şekilde, Alman milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, boşalan pozisyonu RB Leipzig'in genç oyuncusu Ouedraogo (1 A milli maç) ile doldurmaya karar verdi. Karl gibi, 20 yaşındaki oyuncu da hem kanatta hem de ofansif orta sahada görev alabilir.
"Assan Ouedraogo ile, Lenny gibi bizde harika bir başlangıç yapan bir oyuncuyu kadromuza katıyoruz. O da çok yetenekli ve burada cesurca ve rahatça oynaması bekleniyor," diyerek Nagelsmann seçimini açıkladı.
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Matthäus: "Orada kesinlikle başka oyuncular da olurdu"
Matthäus ise milli takım teknik direktörünün kararını tam olarak anlayamıyor; zira Ouedraogo, geçtiğimiz sezonun büyük bir bölümünü diz sakatlığı nedeniyle kaçırmış ve ancak sezonun son haftalarında tam olarak sahalara dönebilmişti.
"Kesinlikle başka oyuncular da vardı. Julian Nagelsmann'a yüzde 100 katılıyorum diyemem. Muhtemelen ben başka birini seçerdim," dedi rekor kıran milli oyuncu RTL/ntv ve sport.de'ye verdiği röportajda.
Matthäus, hücumcu bir oyuncuyu daha kadroya almak yerine, kaptan Joshua Kimmich'in yerinin garantili olduğu ancak gerçek bir yedeğin bulunmadığı, kadro açısından zayıf olan sağ savunma tarafını güçlendirmeyi tercih ederdi.
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Matthäus, Vagnoman ve Baku'yu yedek olarak öneriyor
65 yaşındaki teknik direktör, VfB Stuttgart'tan Josha Vagnoman ve RB Leipzig'den Ridle Baku'nun bu konuda olası adaylar olabileceğini belirtti: "Elbette her şeyi göz önünde bulundurmak gerekir ve Julian Nagelsmann'ın bu konuda zaten bir planı olduğunu düşünüyorum."
Vagnoman, üç yıllık DFB molasının ardından Mart ayı sonunda Gana ile oynanan (2-1) uluslararası maçta forma giymişti; sekiz kez milli forma giymiş olan Baku ise en son Kasım 2025'te Slovakya'ya karşı (6-0) DFB kadrosunda yer almıştı.
Hücumda bile başka seçenekler vardı. Matthäus, Ouedraogo'nun aksine daha klasik kanat oyuncuları olarak kabul edilen 1. FC Köln'den Said El Mala ve VfB Stuttgart'tan Chris Führich'i gündeme getirdi. Matthäus, daha fazla çeşitlilik sağlamak için Ouedraogo yerine "en azından bir kanat oyuncusu" kadroya çağırırdı.