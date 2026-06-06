Şaşırtıcı isimler! Lennart Karl'ın Dünya Kupası kadrosundan çıkarılmasının ardından Lothar Matthäus "başka birini" kadroya dahil ederdi

Biraz sürpriz bir şekilde, Alman milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, boşalan pozisyonu RB Leipzig'in genç oyuncusu Ouedraogo (1 A milli maç) ile doldurmaya karar verdi. Karl gibi, 20 yaşındaki oyuncu da hem kanatta hem de ofansif orta sahada görev alabilir.

"Assan Ouedraogo ile, Lenny gibi bizde harika bir başlangıç yapan bir oyuncuyu kadromuza katıyoruz. O da çok yetenekli ve burada cesurca ve rahatça oynaması bekleniyor," diyerek Nagelsmann seçimini açıkladı.