Getty Images Sport
Çeviri:
Şaşırtıcı haber! Leverkusen'in yıldızı, FC Bayern Münih'e transfer olmak üzereydi
Eski oyuncu menajeri Lars-Wilhelm Baumgarten'in Bild'in futbol editörü Christian Falk ile yaptığı röportajda doğruladığı üzere, Rolfes Münih'e gitme yolunda "iyi bir aşamada" idi ve görüşmeler çoktan ileri bir aşamaya gelmişti.
O dönemki teknik direktör Jupp Heynckes, eski orta saha oyuncusuna Bayern kadrosunda önemli bir rol vermek istiyordu ve Isar'a transferi için yoğun çaba sarf ettiği söyleniyor.
Rolfes için Leverkusen'deki görevi, Bayern'e transfer olmaktan daha önemli
Ancak transfer sonunda gerçekleşmedi; Baumgarten’a göre, rekor şampiyonun oldukça cazip teklifine karşı çıkan nedenler öncelikle duygusal ve sportif nedenlerdi. Rolfes, Leverkusen’de kendini ideal ortamında çok rahat hissediyordu ve ayrıca kaptanlık görevinden vazgeçmek istemiyordu.
Rolfes, kariyerinin sonuna kadar, yani 2015 yazına kadar toplam on yıl boyunca Werkself'e sadık kaldı ve Leverkusen'de yönetici olarak adını duyurdu; 2022'den beri spor genel müdürü olarak görev yapmaktadır.
Bu görevdeyken, Eylül ayında Allianz Arena'da Bayer'in konuk olduğu bir maç sırasında, FCB taraftarlarının sevgilisi Sven Ulreich ile de tartışmaya girmiş ve Ulreich ona "Wich*er" diye hakaret etmişti.