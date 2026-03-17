Senegal'in uzatmalarda 1-0 kazandığı bu final maçı, galibiyete ulaşma şekli nedeniyle tartışmalara yol açtı.

Maçın son dakikalarında, Senegal takımı önce verilmeyen bir penaltı için itirazda bulundu, ardından da çok benzer bir temas nedeniyle Fas lehine penaltı kararı veren VAR müdahalesi üzerine öfkeye kapıldı.

Senegal, Mané hariç, protesto amacıyla 20 dakikadan fazla süreyle sahayı terk etti ve ardından kaptanının ikna etmesiyle, söz konusu penaltıyı kullanmak üzere sahaya geri dönmeye karar verdi. Penaltı noktasının başına geçen Brahim Diaz, çalım atmaya çalıştı ancak Mendy topu kurtardı ve maçı uzatmalara taşıdı.

Uzatmalarda Mané'nin attığı gol, Teranga Aslanları'na kupayı kazandırdı ve takım, Fas'ta 1-0'lık skorla galip geldi.