Senegal artık Afrika Şampiyonu değil. 2026 yılının başında kazanılan Afrika Kupası zaferi kaçınılmaz olarak birbiri ardına tartışmalara yol açmıştı ve şimdi, tarihe geçecek bir kararla Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), sahada Mané ve takım arkadaşlarının kazandığı unvanı ellerinden alıp, o tartışmalı finalde uzatmalarda mağlup olan Fas'a vermeyi tercih etti.
Çeviri:
Şaşırtıcı gelişme: Senegal'den Afrika Kupası elinden alındı, Fas 2026 şampiyonu oldu!
UZATMA DAKİKALARINDA NELER OLDU
Senegal'in uzatmalarda 1-0 kazandığı bu final maçı, galibiyete ulaşma şekli nedeniyle tartışmalara yol açtı.
Maçın son dakikalarında, Senegal takımı önce verilmeyen bir penaltı için itirazda bulundu, ardından da çok benzer bir temas nedeniyle Fas lehine penaltı kararı veren VAR müdahalesi üzerine öfkeye kapıldı.
Senegal, Mané hariç, protesto amacıyla 20 dakikadan fazla süreyle sahayı terk etti ve ardından kaptanının ikna etmesiyle, söz konusu penaltıyı kullanmak üzere sahaya geri dönmeye karar verdi. Penaltı noktasının başına geçen Brahim Diaz, çalım atmaya çalıştı ancak Mendy topu kurtardı ve maçı uzatmalara taşıdı.
Uzatmalarda Mané'nin attığı gol, Teranga Aslanları'na kupayı kazandırdı ve takım, Fas'ta 1-0'lık skorla galip geldi.
CAF'IN KARARI
Ancak CAF Temyiz Komisyonu bugün maçı yeniden ele alarak, maçın sonunda Fas Futbol Federasyonu tarafından sunulan itiraz hakkında bir karar verdi. Komisyon, maçın uzatmaların ardından Senegal lehine 1-0 sonuçlanmadığını, aksine Fas lehine 3-0 sonuçlandığını ve Senegal'in hükmen mağlup sayıldığını teyit etti.
İşte açıklama: "Senegal milli takımı, 2025 Fas Afrika Kupası (CAF) finalini hükmen kaybetti ve maçın sonucu Fas Kraliyet Futbol Federasyonu lehine 3-0 olarak kaydedildi."
GEREKÇE: "82. ve 84. MADDELER İHLAL EDİLMİŞTİR"
CAF'ın açıklamasına göre, Senegal milli takımı Afrika Kupası yönetmeliğinin 82. ve 84. maddelerini ihlal etti. Özellikle 82. madde şunu öngörmektedir: "Bir takım maçtan çekilmeyi reddederse veya hakemin izni olmadan maç bitmeden sahayı terk ederse, maç hükmen mağlup sayılır."