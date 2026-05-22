Şaşırtıcı düşüş! BVB'nin bir yıldızı, haklı olarak Dünya Kupası'nı kaçırdı

Burada kastedilen Karim Adeyemi’ydi; bilindiği üzere, onun için “silah” kelimesi bir süredir farklı bir anlam da taşıyor. Ricken'in de belirttiği gibi, "bir turnuvada her zaman işine yarayabilecek olağanüstü bir nitelik" olan 24 yaşındaki oyuncunun hızından, milli takım teknik direktörü artık vazgeçiyor. Çünkü Nagelsmann, Adeyemi yerine Maximilian Beier ve Jamie Leweling'i tercih etti ve bu iki oyuncu da aynı hızı sergiliyor.

Bu aday gösterilmeme durumu hiçbir şekilde sürpriz değildi. Hatta BVB teknik direktörü Niko Kovac bile Adeyemi'nin yeteneklerine giderek daha az güveniyordu ki bu durum sadece Nisan ayında geçirdiği kas yırtılmasıyla ilgili değildi.

On bir kez milli forma giymiş olan oyuncunun 2026 yılında yaşadığı düşüş gerçekten çarpıcı. Hem de tam da Dünya Kupası'na katılmak için özellikle önemli olan dönemde. Çünkü Adeyemi'nin ilk yarıda güçlü bir performans sergilediği ve dokuz gol katkısıyla (altı gol, üç asist) Dortmund'un hücumda en istikrarlı oyuncusu olduğu gerçeği, bugün pek çok kişinin artık pek de farkında olmadığı bir şey.