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Şaşırtıcı bir transfer haberi ortaya çıkarken, Bayern Münih Liverpool'un kanat oyuncusu için 'transfer olasılığını değerlendiriyor'
Bavyeralılar, Anfield'ın genç yeteneğini hedefliyor
The Athletic'in haberine göre, Bayern, hücum hattını güçlendirmek için çeşitli adayları değerlendirirken, Liverpool'un kanat oyuncusu Ngumoha'yı kadrosuna katma olasılığını araştırıyor. Bundesliga devi, bu yaz hücumun sol kanadı için en önemli hedefi olarak bu çok beğenilen 17 yaşındaki oyuncuyu belirledi. Kompany ve yönetim kurulu bu transferi ön plana çıkarsa da, kulüp henüz resmi görüşmeler başlatmak üzere Liverpool ile resmi bir temasa geçmedi.
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Anfield yönetimi ayrılık söylentilerini yalanladı
Genç kanat oyuncusunun Merseyside'dan ayrılacağı yönündeki spekülasyonlar, tüm turnuvalarda toplam 29 maça çıktığı bu dönüm noktası niteliğindeki sezonun ardından büyük ölçüde azaldı. Akademi mezunu oyuncu, Kırmızılar için zorlu geçen bir sezonda nadir görülen bir umut ışığı olarak öne çıktı ve sol kanatta muazzam bir potansiyel sergiledi. Yurtiçindeki olağanüstü performansı ve A takım kadrosundaki hızlı gelişimi, ona şimdiden önemli bir itibar kazandırmış ve bu durum, Kuzey Amerika'da A Milli Takım ile antrenman yapma fırsatı gibi prestijli bir davetle sonuçlanmıştı.
Piyasa hareketleri stratejik yeniden yapılanma sürecine bağlı
Liverpool'un bu genç oyuncuyu elinden çıkarmak istememesinin nedeni, Mohamed Salah'ın ayrılışı ve Federico Chiesa'nın da ayrılması beklendiği için kanat seçeneklerini güçlendirme konusundaki acil ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Luis Diaz'ın daha önce Bavyera'ya transferini telafi etmek için Ngumoha'nın gelişimine güvenmiş olan Kırmızılar, yeni teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde geleceğe bakarken, bir yandan da RB Leipzig'den Yan Diomande'yi hedefliyor. Buna karşılık, Bayern'in sol kanat için uzun vadeli bir planlamaya ihtiyacı var çünkü Serge Gnabry ve Harry Kane'in her ikisi de şu anda 30'lu yaşlarında olması nedeniyle dünya çapındaki forvet hattı giderek yaşlanıyor.
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Iraola entegrasyonu ufukta
Ngumoha, turnuva kadrosunda yer almadığı için İngiltere A Milli Takımı ile Florida'da geçirdiği değerli antrenman dönemini tamamladıktan sonra İngiltere'ye dönecek. Genç oyuncu, Iraola yönetiminde kritik bir sezon öncesi hazırlık dönemi geçirecek ve sol kanatta düzenli olarak ilk 11'de yer alması bekleniyor. Bu arada Bayern, yaz transfer dönemi kapanmadan önce Liverpool'un kararlılığını sınıp sınımayacağına karar verirken, Ngumoha'nın durumunu yakından takip edecek.