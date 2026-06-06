Şaşırtıcı bir transfer haberi ortaya çıkarken, Bayern Münih Liverpool'un kanat oyuncusu için 'transfer olasılığını değerlendiriyor'

Liverpool'un bu genç oyuncuyu elinden çıkarmak istememesinin nedeni, Mohamed Salah'ın ayrılışı ve Federico Chiesa'nın da ayrılması beklendiği için kanat seçeneklerini güçlendirme konusundaki acil ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Luis Diaz'ın daha önce Bavyera'ya transferini telafi etmek için Ngumoha'nın gelişimine güvenmiş olan Kırmızılar, yeni teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde geleceğe bakarken, bir yandan da RB Leipzig'den Yan Diomande'yi hedefliyor. Buna karşılık, Bayern'in sol kanat için uzun vadeli bir planlamaya ihtiyacı var çünkü Serge Gnabry ve Harry Kane'in her ikisi de şu anda 30'lu yaşlarında olması nedeniyle dünya çapındaki forvet hattı giderek yaşlanıyor.