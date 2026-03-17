Sporting Clube de Portugal v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Şaşırtıcı bir geri dönüş! Bodo/Glimt'in Şampiyonlar Ligi masalı sona ererken, muhteşem bir geri dönüşe imza atan Sporting CP çeyrek finale yükseldi

Bodo/Glimt'in Şampiyonlar Ligi'ndeki inanılmaz serüveni dramatik bir sonla nokta koydu. Norveç'te üç gollük çarpıcı bir avantaj elde eden bu Kuzey Kutbu'nun sürpriz takımı, Lizbon'da Sporting CP karşısında adeta paramparça oldu. Portekizli dev, uzatmaların ardından nefes kesici bir 5-0 galibiyet elde ederek büyük farkı tersine çevirdi ve çeyrek finallere tarihi bir şekilde yükseldi.

  • Alvalade'de tarihi bir Avrupa gecesi

    Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyinde, yaklaşık 55.000 nüfuslu bir balıkçı kasabasından çıkan Norveç kulübünün masalsı serüveni resmen sona erdi. Sporting, Salı gecesi turnuvanın uzun tarihindeki en dikkat çekici geri dönüşlerden birine imza attı ve Estadio Jose Alvalade'de şok yaşayan rakibini 5-0'lık skorla paramparça etti. Konuk takım, 8.000 kişi kapasiteli Aspmyra stadyumunda oynanan ilk maçtan 3-0'lık rahat bir avantajla gelmişti. Ancak, maçın başlangıcından itibaren top hakimiyetini ele geçiren ve büyük bir dezavantajın kesinlikle aşılamaz olmadığını kanıtlayan, durmak bilmeyen bir ev sahibi takımla karşılaştılar.

    • Reklam
    Aslanlar, Kuzey Kutbu'nun zayıf takımlarına karşı hücumu yönetiyor

    Goncalo Inacio ve Pedro Goncalves’in golleriyle ivme kazanan geri dönüş, konuk takımın özgüvenini sarsmıştı. Dönüm noktası, 78. dakikada Luis Javier Suarez’in penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirmesiyle geldi; bu gol, toplam skoru 3-3’e getirerek maçı uzatmalara taşıdı. Daha önce Manchester City, Atletico Madrid ve Inter'i yenerek futbol dünyasını büyüleyen, bu turnuvada oynayan en kuzeydeki takım, birdenbire kendi elenişini izleyen seyirci konumuna düştü. Cesur savunma çabalarına rağmen, durmak bilmeyen hücum dalgalarını durduramadılar.

  • Araujo ve Nel, belirleyici galibiyeti garantiledi

    Uzatmalarda maçın kaderi pamuk ipliğine bağlıyken, Maximiliano Araujo 92. dakikada maçın kahramanı oldu. Uruguaylı sol bek, ileriye çıkarak belirleyici golü attı ve ev sahibi takımı ilk kez toplam skorda öne geçirdi. Bu, sonunda güçlerini tüketen Norveçliler için büyük bir darbe oldu. Zaman dolarken ve konuk takım çaresizce ileriye çıkarken, Rafael Nel uzatma dakikalarında beşinci golü atarak işin tuz biberini yaptı ve toplamda 5-3'lük muhteşem bir galibiyetle turu garantiledi.

    Devler, bu destansı geri dönüşü dikkatle izliyor

    Bu destansı geri dönüş, kulübün 1963-64 sezonunda Manchester United'a karşı Kupa Galipleri Kupası çeyrek finalinde sergilediği muhteşem performansı anımsatıyor. Old Trafford'da 4-1'lik ağır bir yenilgiye uğradıktan sonra, Lizbon'da 5-0'lık çarpıcı bir galibiyetle üç gol farkını tersine çevirmiş ve o sezon sonunda kupayı kaldırmayı başarmışlardı. Lizbon ekibi şimdi, bir sonraki turda kiminle karşılaşacağını öğrenmek için Arsenal ile Bayer Leverkusen arasındaki maçın galibini bekliyor. İlk kez turnuvaya katılan takımın yolculuğu burada sona ererken, büyük bir saygı kazanarak ayrılıyor; Portekiz ekibi ise Avrupa'nın elitleri arasına sağlam bir dönüş yapıyor.

