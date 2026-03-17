Getty Images Sport
Çeviri:
Şaşırtıcı bir geri dönüş! Bodo/Glimt'in Şampiyonlar Ligi masalı sona ererken, muhteşem bir geri dönüşe imza atan Sporting CP çeyrek finale yükseldi
Alvalade'de tarihi bir Avrupa gecesi
Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyinde, yaklaşık 55.000 nüfuslu bir balıkçı kasabasından çıkan Norveç kulübünün masalsı serüveni resmen sona erdi. Sporting, Salı gecesi turnuvanın uzun tarihindeki en dikkat çekici geri dönüşlerden birine imza attı ve Estadio Jose Alvalade'de şok yaşayan rakibini 5-0'lık skorla paramparça etti. Konuk takım, 8.000 kişi kapasiteli Aspmyra stadyumunda oynanan ilk maçtan 3-0'lık rahat bir avantajla gelmişti. Ancak, maçın başlangıcından itibaren top hakimiyetini ele geçiren ve büyük bir dezavantajın kesinlikle aşılamaz olmadığını kanıtlayan, durmak bilmeyen bir ev sahibi takımla karşılaştılar.
- Getty Images Sport
Aslanlar, Kuzey Kutbu'nun zayıf takımlarına karşı hücumu yönetiyor
Goncalo Inacio ve Pedro Goncalves’in golleriyle ivme kazanan geri dönüş, konuk takımın özgüvenini sarsmıştı. Dönüm noktası, 78. dakikada Luis Javier Suarez’in penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirmesiyle geldi; bu gol, toplam skoru 3-3’e getirerek maçı uzatmalara taşıdı. Daha önce Manchester City, Atletico Madrid ve Inter'i yenerek futbol dünyasını büyüleyen, bu turnuvada oynayan en kuzeydeki takım, birdenbire kendi elenişini izleyen seyirci konumuna düştü. Cesur savunma çabalarına rağmen, durmak bilmeyen hücum dalgalarını durduramadılar.
Araujo ve Nel, belirleyici galibiyeti garantiledi
Uzatmalarda maçın kaderi pamuk ipliğine bağlıyken, Maximiliano Araujo 92. dakikada maçın kahramanı oldu. Uruguaylı sol bek, ileriye çıkarak belirleyici golü attı ve ev sahibi takımı ilk kez toplam skorda öne geçirdi. Bu, sonunda güçlerini tüketen Norveçliler için büyük bir darbe oldu. Zaman dolarken ve konuk takım çaresizce ileriye çıkarken, Rafael Nel uzatma dakikalarında beşinci golü atarak işin tuz biberini yaptı ve toplamda 5-3'lük muhteşem bir galibiyetle turu garantiledi.
- Getty Images Sport
Devler, bu destansı geri dönüşü dikkatle izliyor
Bu destansı geri dönüş, kulübün 1963-64 sezonunda Manchester United'a karşı Kupa Galipleri Kupası çeyrek finalinde sergilediği muhteşem performansı anımsatıyor. Old Trafford'da 4-1'lik ağır bir yenilgiye uğradıktan sonra, Lizbon'da 5-0'lık çarpıcı bir galibiyetle üç gol farkını tersine çevirmiş ve o sezon sonunda kupayı kaldırmayı başarmışlardı. Lizbon ekibi şimdi, bir sonraki turda kiminle karşılaşacağını öğrenmek için Arsenal ile Bayer Leverkusen arasındaki maçın galibini bekliyor. İlk kez turnuvaya katılan takımın yolculuğu burada sona ererken, büyük bir saygı kazanarak ayrılıyor; Portekiz ekibi ise Avrupa'nın elitleri arasına sağlam bir dönüş yapıyor.
Reklam