Tedesco hakkında: "Napoli maçından sonra yaptığımız görüşme bardağı taşıran son damla oldu: Uzun bir yüzleşme yaşandı ve burada ciddi şüpheler ortaya çıktı. Görevine son verilmesi hepimiz için bir yenilgiydi, bu zordu; hele onun gibi iyi bir insan söz konusu olunca daha da zordu. Bazen böyle şeyler olur: Teknik direktör ile takım birbirini tutmazsa sonuç böyle olur. Belli ki birbirleri için doğru eşleşme değillerdi, oyun prensipleri açısından da...".





Kendi geleceği hakkında: "Çoğu zaman çıkan söylentiler çok yanlış oluyor. 2027'de bitecek bir sözleşmem var ama haziranda da söylediğim gibi, ben burada ömür boyu kalmak istiyorum. Bunu da tekrar söylüyorum. Kesinlikle kaçmıyorum; sözleşme yenileme konusuna gelince, genelde bazı şeyler mart ayında değerlendirilir. Bir başka konu daha var: Bazen Bologna, Saputo, Fenucci, Di Vaio ve benim olduğum 4 ayrı yapı gibi anlatılıyor. Oysa tek bir yapı var, onun adı da Bologna. Ortak hareket etme anlayışı hiçbir zaman eksik olmadı, öyle ki Palladino ile 2 yıl önce de görüşmüştük".



