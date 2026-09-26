Giovanni Sartori, Bologna teknik direktörü, Gazzetta dello Sport'a konuştu.
Bernardeschi hakkında: "Sözleşme yenileme opsiyonu var, yani...".
Rowe hakkında: "Yaz transfer döneminin bitimine on gün kalana kadar piyasası yoktu. Hiç yoktu. Bizim için o zaman aralığında onu satmak yanlış olurdu, ardından bir şeyler değişti: Bizimle ve takım arkadaşlarıyla tatsız bir durum oluştu; bu süreçte Johnny sürekli olarak gönderilmesini istiyordu. Önemli bir rakam geldiği anda kapıyı açtık".
Raimondo hakkında: "Bologna için bir değer, üstelik satın alma opsiyonu olmadan kiralık gönderildi ve aynı şehirde, Spezia'da iki yıl kalan başka bir forvetle aynı yolu izlemesi doğruydu: O forvetin adı Pio Esposito...".