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Giovanni SartoriGetty Images
Gianluca Minchiotti
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Sartori: "Bologna’dan kaçmıyorum". Sportif direktörden Rowe, Tedesco ve Raimondo hakkında gerçekler

Bologna

Bologna teknik direktörü, transfer piyasası ve kendi geleceğiyle ilgili son durumu değerlendirdi

Giovanni Sartori, Bologna teknik direktörü, Gazzetta dello Sport'a konuştu.


Bernardeschi hakkında: "Sözleşme yenileme opsiyonu var, yani...".


Rowe hakkında: "Yaz transfer döneminin bitimine on gün kalana kadar piyasası yoktu. Hiç yoktu. Bizim için o zaman aralığında onu satmak yanlış olurdu, ardından bir şeyler değişti: Bizimle ve takım arkadaşlarıyla tatsız bir durum oluştu; bu süreçte Johnny sürekli olarak gönderilmesini istiyordu. Önemli bir rakam geldiği anda kapıyı açtık".


Raimondo hakkında: "Bologna için bir değer, üstelik satın alma opsiyonu olmadan kiralık gönderildi ve aynı şehirde, Spezia'da iki yıl kalan başka bir forvetle aynı yolu izlemesi doğruydu: O forvetin adı Pio Esposito...".



  • Tedesco hakkında: "Napoli maçından sonra yaptığımız görüşme bardağı taşıran son damla oldu: Uzun bir yüzleşme yaşandı ve burada ciddi şüpheler ortaya çıktı. Görevine son verilmesi hepimiz için bir yenilgiydi, bu zordu; hele onun gibi iyi bir insan söz konusu olunca daha da zordu. Bazen böyle şeyler olur: Teknik direktör ile takım birbirini tutmazsa sonuç böyle olur. Belli ki birbirleri için doğru eşleşme değillerdi, oyun prensipleri açısından da...".


    Kendi geleceği hakkında: "Çoğu zaman çıkan söylentiler çok yanlış oluyor. 2027'de bitecek bir sözleşmem var ama haziranda da söylediğim gibi, ben burada ömür boyu kalmak istiyorum. Bunu da tekrar söylüyorum. Kesinlikle kaçmıyorum; sözleşme yenileme konusuna gelince, genelde bazı şeyler mart ayında değerlendirilir. Bir başka konu daha var: Bazen Bologna, Saputo, Fenucci, Di Vaio ve benim olduğum 4 ayrı yapı gibi anlatılıyor. Oysa tek bir yapı var, onun adı da Bologna. Ortak hareket etme anlayışı hiçbir zaman eksik olmadı, öyle ki Palladino ile 2 yıl önce de görüşmüştük".


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