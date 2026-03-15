Maç sonrası Lazio teknik direktörü Maurizio Sarri, takımının galibiyetiyle ilgili şu yorumda bulundu: "Heyecan verici bir geceydi; Olimpico'yu taraftarlarımızla ve muhteşem bir tezahüratla yeniden görmek harikaydı," dedi DAZN'e. "Takımın taraftarlara mutluluk yaşattığına sevindim. Benim hissettiğim, ilk yarıyı daha büyük bir farkla kapatmamış olmanın sorumluluğu var, sonra da o yoğunluğu maç boyunca sürdüremedik ama altı oyuncumuzun yokluğunda ve yedek kulübesinde çok az değişiklikle bu kolay değildi. Birçok konuda gelişiyoruz, umarım bunlar gelecek için bir temel oluşturur; Serie A'ya geldiğimden beri, birçok nedenden dolayı bu en zor sezon. Takımı da tebrik ettim, çünkü pes etmek için birçok neden varken, çocuklar yüksek seviyede çalışmaya devam ediyorlar."