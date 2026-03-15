Gustav Isaksen'in attığı gol, Milan'ın liderliğe doğru ilerleyişini durdurdu. Rossoneri, Olimpico'da Lazio'ya 0-1 yenildi. İlk yarının 26. dakikasında Danimarkalı oyuncunun attığı gol, Allegri'nin takımını Inter'den uzaklaştırdı: Dün Nerazzurri, Atalanta ile 1-1 berabere kalmıştı, ancak Milan'ın yenilgisi, Chivu'nun takımının Rossoneri'ye karşı 8 puanlık farkı korumasını sağladı. Milan, Cremonese ve Inter derbisinde aldığı iki galibiyetin ardından mağlup oldu. Bir sonraki maç San Siro'da Torino ile oynanacak, Inter ise Floransa'da Vanoli'nin takımına karşı sahaya çıkacak.
Sarri, Lazio-Milan maçının ardından: "Bu, Serie A'ya geldiğimden beri geçirdiğim en zor sezon"
SARRI'NIN ANALİZİ
Maç sonrası Lazio teknik direktörü Maurizio Sarri, takımının galibiyetiyle ilgili şu yorumda bulundu: "Heyecan verici bir geceydi; Olimpico'yu taraftarlarımızla ve muhteşem bir tezahüratla yeniden görmek harikaydı," dedi DAZN'e. "Takımın taraftarlara mutluluk yaşattığına sevindim. Benim hissettiğim, ilk yarıyı daha büyük bir farkla kapatmamış olmanın sorumluluğu var, sonra da o yoğunluğu maç boyunca sürdüremedik ama altı oyuncumuzun yokluğunda ve yedek kulübesinde çok az değişiklikle bu kolay değildi. Birçok konuda gelişiyoruz, umarım bunlar gelecek için bir temel oluşturur; Serie A'ya geldiğimden beri, birçok nedenden dolayı bu en zor sezon. Takımı da tebrik ettim, çünkü pes etmek için birçok neden varken, çocuklar yüksek seviyede çalışmaya devam ediyorlar."
Taraftarların geri dönüşü hakkında
Sarri, Milan maçında taraftarların stadyuma gelme kararını da değerlendirdi, ancak bunun sadece bir istisna olduğunu belirtti: "Taraftarların açıklamasını okuduğumda,bu katılımlarının tek seferlik olduğuanlaşılıyor. Bu durumun ortaya çıkmasına neden olan pek çok neden olsa da, umarım bu konuda bir yeniden değerlendirme yapılır; ancak bunun mümkün olup olmayacağını bilmiyorum. Taraftarlara sürekli stadyuma gelmeleri için çağrıda bulunmak istemiyorum, çünkü insanların kararlarına saygı duyuyorum ve onların seçimlerine saygı duymama cüretini gösteremem."