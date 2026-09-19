Juventus-Atalanta son yıllarda basit ve sıradan bir maç olmaktan çok uzaktı. Bu yıl karşılaşmanın yükünü daha da artıracak isim ise büyük eski tanıdık Maurizio Sarri olacak; Juventus'ta bir lig şampiyonluğu yaşadı ve bugün Inter'in teknik direktörü.

Basın toplantısında konuşan Sarri, Juventus sayfasının kendisi için geçmişte kapandığını vurgulayarak maçı değerlendirdi ve Raspadori, Kessi ve yalnızca onlar değil, diğer isimlerle ilgili tercihleri konusunda bazı teknik ve taktik açıklamalar yaptı. İşte sözleri.



