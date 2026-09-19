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Emanuele Tramacere
Çeviri:

Sarri: "Juventus'ta tuhaf ve zor bir deneyimdi ama o sayfa kapandı. Çok fazla teknik direktör gönderilmesi mi var? Suç gazetelerle yöneticilerde"

Atalanta
Juventus
Serie A
M. Sarri
Juventus - Atalanta

Saha içi tercihleri, Juventus geçmişi, Spalletti ile ilişkisi ve taraftarlar. Inter teknik direktörünün Juventus-Atalanta maçı öncesi basın toplantısı.

Juventus-Atalanta son yıllarda basit ve sıradan bir maç olmaktan çok uzaktı. Bu yıl karşılaşmanın yükünü daha da artıracak isim ise büyük eski tanıdık Maurizio Sarri olacak; Juventus'ta bir lig şampiyonluğu yaşadı ve bugün Inter'in teknik direktörü.

Basın toplantısında konuşan Sarri, Juventus sayfasının kendisi için geçmişte kapandığını vurgulayarak maçı değerlendirdi ve Raspadori, Kessi ve yalnızca onlar değil, diğer isimlerle ilgili tercihleri konusunda bazı teknik ve taktik açıklamalar yaptı. İşte sözleri.


  • Savunmada sorunlar

    "Savunma" çok hoşlandığım bir kelime değil: son maça kadar savunma fazı çok geride ve fazla pasif oynandı, bu oldukça açıktı. Son maçta farklı sinyaller vardı: iyi okumalar yoktu ama en azından takımın ağırlık merkezi ve baskı hattı çok daha yüksekti. Kossounou ile ilgili yönetilecek bir durum yok ve Kristensen oynuyor"

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  • JUVE DEFTERİ KAPANDI

    "Juventus'taki sezonun anısında baskın olan ne? Ne gurur ne de pişmanlık. Tuhaf, zor bir deneyimdi; senin de çok iyi bildiğin gibi, bunun futbol dışı nedenleri de vardı. Herkesin garanti gördüğü ama kesinlikle öyle olmayan bir galibiyetle sona erdi. Ama sonra her şey orada bitti, bu yüzden benim için kapanmış bir sayfa."

  • Çok fazla görevden alma mı?

    "Serie A'da ilk zorlukta çok fazla aceleci teknik direktör kovulması mı oluyor? Bana sen ne düşündüğünü söyle, yorumu yapan sensin, ben değilim: ben maçları yaparım. Eğer bu tür bir zihniyet oluştuysa, ben burada iki büyük sorumluluk görüyorum: siz (gazeteciler notu) ve yönetimler. Başka tür bir sorumluluk görmüyorum. Klopp'un bir röportajı var, orada bir teknik direktörle belli bir çalışma süresi geçmeden hiçbir şeyin görülemeyeceğini söylüyor: bırakın ilk ayı"

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  • Spalletti

    "Yarının maçını zor görüyorum ama Spalletti için değil; sahaya çıkanlar için. Biz antrenörler ne yazık ki sahaya çıkan oyuncularla çok bağlantılıyız: elimizde joystick yok ve her şeyi kontrol altında tutmuyoruz, bunu yapmak imkansız, ayrıca doğru da olmazdı. Hepimiz o anda elimizde bulunan oyuncu tipine ve belirli isimlerle oynayabileceğimiz futbol türüne bağlıyız. Onunla iyi bir ilişkim var, özellikle Empoli'de olduğum yıllardan dolayı: sanırım Rusya'dan dönmüştü ve bir dönem onu haftada en az bir ya da iki kez görüyordum. İlişkimiz iyi, sonra sahada ise tabii ki yarın herkes kendi takımını düşünecek"

  • Raspadori kulübede

    "Giacomo son iki ayda bazı zorluklar yaşayan bir futbolcu ama son maçta da görüldüğü gibi iyi bir performans sergiledi ve ben onu gelişim gösteren bir oyuncu olarak görüyorum. Napoli döneminde de maçlara yedek kulübesinden girerek çok etki ettiğini hatırlıyorum"

  • Gaetano ile Kessie birlikte mi?

    "Gaetano ile Kessié kesinlikle birlikte oynayabilir. Hem Gaetano hem de Kessié sahanın farklı bölgelerinde oynama kapasitesine sahip, ancak buna rağmen Gaetano'nun geleceğini daha çok oyun kurucu olarak görüyorum".

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