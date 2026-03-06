Getty Images Sport
Çeviri:
Sarina Wiegman, yüksek uçan Lionesses'e İzlanda karşısında 'en üst seviyeye' ulaşmaları için uyarıda bulunarak, 'aşılması zor' konuklara karşı sabırlı olmaları çağrısında bulundu
Wiegman, eleme turlarında konsantrasyon istiyor
İngiltere, Ukrayna'yı 6-1'likezici birskorla mağlup ettikten sonra Cumartesi günkü maça morali yüksek bir şekilde giriyor. Ancak Wiegman, savunma gücüyle tanınan fiziksel olarak güçlü İzlanda takımının oluşturduğu tehditten çekiniyor. Baş antrenör, takımının son dönemdeki gol yağmurunun ardından rehavete kapılmamasını sağlamak konusunda kararlı.
Lionesses, Nottingham'da farklı bir taktiksel zorlukla karşı karşıya kalacak, çünkü konuk takımın derin bir savunma yapması ve ev sahibi takımı zorlaması bekleniyor. Wiegman, zaferin anahtarının, takımının oyun planına sadık kalması ve bireysel çözümleri zorlamak yerine doğru fırsatları beklemesi olduğuna inanıyor.
- Getty Images Sport
Düşük blok baskısını yönetmek
Cuma günü basına konuşan Wiegman, zihinsel dayanıklılığın önemini vurguladı. "Bu çok önemli. Salı günü bunu gösterdik," dedi Wiegman. "Elbette ilk yarıda gol atmak istiyorduk ve bazı fırsatlar da yakaladık, ancak takım daha iyisini yapabileceğini gösterdi."
Hollandalı teknik direktör, takımının panik yapmadan savunma bloklarını aşma becerisini oyuncularının olgunluğuna bağladı. "Plana sadık kaldık ve herkes görevini birlikte yerine getirmeye devam etti. Kendi başımıza bir şeyler yapmaya başlamadık çünkü o anlarda bu bir fayda sağlamaz," diye açıkladı Wiegman. "Sadece sakin kaldık, görevimizi yapmaya devam ettik ve ön tarafta bazı fırsatlar yakaladık. Bu, oyunu yönetmekle de ilgili ve bu da çok fazla deneyimle gelir."
Bu hafta sonu oynanacak maça bakarak, Wiegman İzlanda hakkında "Çok güçlü bir takım" dedi. "Çok disiplinliler, çok fiziksel ve çok direktler, çok hızlılar.
"Onların önceki performanslarını, özellikle İspanya'ya karşı olanları izledik. Topa çok sahip olacağımızı düşünüyoruz ama onların savunmasını aşmak da çok zor olacak... Yarın çok zor bir maç olacağını biliyoruz. Onları yenmek zor ve en üst seviyemizde oynamamız gerekecek."
Russo, gol önünde klinik üstünlük çağrısında bulundu
Hafta ortasında kazanılan galibiyette önemli rol oynayan forvet Alessia Russo, İngiltere'nin ısrarının sonunda her rakibi yıpratacağına inanıyor. Russo, BBC 5 Live'a verdiği demeçte, "Topa hakim olduğumuzu biliyorduk, son üçte acımasız olmak istiyorduk" dedi. "Onlar [Ukrayna] da iyi savunma yaptı, sonra boşluklar açıldı. İkinci yarıda erken gol atmak önemliydi."
Russo, golün zamanlamasının performansın kalitesinden daha az önemli olduğunu vurguladı. "Karşı baskı ile işimizi yapıp fırsatlar yaratmaya devam ettiğimiz sürece, bu bize güven verir. Golün ilk 10 dakikada mı yoksa son 10 dakikada mı geldiği önemli değil. Birkaç saniye içinde maçın gidişatını değiştirebileceğimizi biliyoruz."
- Getty Images Sport
Aslanlar mükemmel eleme rekorunu sürdürmek istiyor
İngiltere, 2027 Kadınlar Dünya Kupası elemelerinde C Grubu'nda bir maçta aldığı üç puanla İspanya'nın önünde gol farkıyla lider durumda. İzlanda'yı yenmesi halinde, 2023 Kadınlar Dünya Kupası finalinde kendilerini yenen dünya şampiyonu La Roja ile oynayacağı merakla beklenen maç öncesinde turnuvaya katılma şansını daha da artıracak.
Reklam