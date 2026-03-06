Sarina Wiegman, yüksek uçan Lionesses'e İzlanda karşısında 'en üst seviyeye' ulaşmaları için uyarıda bulunarak, 'aşılması zor' konuklara karşı sabırlı olmaları çağrısında bulundu

Cuma günü basına konuşan Wiegman, zihinsel dayanıklılığın önemini vurguladı. "Bu çok önemli. Salı günü bunu gösterdik," dedi Wiegman. "Elbette ilk yarıda gol atmak istiyorduk ve bazı fırsatlar da yakaladık, ancak takım daha iyisini yapabileceğini gösterdi."

Hollandalı teknik direktör, takımının panik yapmadan savunma bloklarını aşma becerisini oyuncularının olgunluğuna bağladı. "Plana sadık kaldık ve herkes görevini birlikte yerine getirmeye devam etti. Kendi başımıza bir şeyler yapmaya başlamadık çünkü o anlarda bu bir fayda sağlamaz," diye açıkladı Wiegman. "Sadece sakin kaldık, görevimizi yapmaya devam ettik ve ön tarafta bazı fırsatlar yakaladık. Bu, oyunu yönetmekle de ilgili ve bu da çok fazla deneyimle gelir."

Bu hafta sonu oynanacak maça bakarak, Wiegman İzlanda hakkında "Çok güçlü bir takım" dedi. "Çok disiplinliler, çok fiziksel ve çok direktler, çok hızlılar.

"Onların önceki performanslarını, özellikle İspanya'ya karşı olanları izledik. Topa çok sahip olacağımızı düşünüyoruz ama onların savunmasını aşmak da çok zor olacak... Yarın çok zor bir maç olacağını biliyoruz. Onları yenmek zor ve en üst seviyemizde oynamamız gerekecek."