Sarina Wiegman, İzlanda galibiyetine rağmen önlerinde tehlike olduğunu belirtiyor; İngiltere teknik direktörü ise Dünya Kupası elemelerinde "kolay maç olmayacağını" vurguluyor

İngiltere, Dünya Kupası eleme grubunun zirvesinde İspanya'nın üç puan önünde yer alsa da Wiegman hiç de rahat değil. Reykjavik'te İzlanda'ya karşı 1-0'lık zorlu bir galibiyetin ardından Hollandalı teknik direktör, kutlamaları hemen frenleyerek uluslararası futbolda hata payının giderek azaldığını vurguladı.

Maçın bitiminden sonra ITV'ye konuşan Wiegman, kadın futbolunun mevcut durumu hakkında net konuştu. Wiegman, "En önemli şey 12 puana sahip olmamız, bu gerçekten çok iyi," dedi. "Artık kolay maç yok. Hiçbir şeyi hafife almıyoruz. Şu anda çok iyi bir konumdayız ve İspanya'nın ne kadar iyi olduğunu da biliyoruz, bir de Ukrayna maçı var. Bu yüzden şimdilik 6 puandan memnun olacağız. Oyuncular kulüplerine dönecek, kulüpleri için çok önemli maçlar oynayacak ve sonra Haziran'da tekrar sahaya çıkacağız.”