Çeviri:
Sarina Wiegman, İzlanda galibiyetine rağmen önlerinde tehlike olduğunu belirtiyor; İngiltere teknik direktörü ise Dünya Kupası elemelerinde "kolay maç olmayacağını" vurguluyor
Wiegman, eleme turunu kesinmiş gibi görmüyor
İngiltere, Dünya Kupası eleme grubunun zirvesinde İspanya'nın üç puan önünde yer alsa da Wiegman hiç de rahat değil. Reykjavik'te İzlanda'ya karşı 1-0'lık zorlu bir galibiyetin ardından Hollandalı teknik direktör, kutlamaları hemen frenleyerek uluslararası futbolda hata payının giderek azaldığını vurguladı.
Maçın bitiminden sonra ITV'ye konuşan Wiegman, kadın futbolunun mevcut durumu hakkında net konuştu. Wiegman, "En önemli şey 12 puana sahip olmamız, bu gerçekten çok iyi," dedi. "Artık kolay maç yok. Hiçbir şeyi hafife almıyoruz. Şu anda çok iyi bir konumdayız ve İspanya'nın ne kadar iyi olduğunu da biliyoruz, bir de Ukrayna maçı var. Bu yüzden şimdilik 6 puandan memnun olacağız. Oyuncular kulüplerine dönecek, kulüpleri için çok önemli maçlar oynayacak ve sonra Haziran'da tekrar sahaya çıkacağız.”
Russo, dönüm noktası niteliğindeki maçta tarihi bir gol attı
İzlanda maçındaki belirleyici an, 21. dakikada attığı kusursuz golle takımına 3 puanı kazandıran Alessia Russo'ya aitti. Bu gece hem oyuncu hem de ülke için tarihi bir geceydi; İngiltere 500. resmi maçını kutlarken, Russo da Lionesses formasıyla attığı 30. uluslararası golünü kutluyordu.
Galibiyete rağmen, Avrupa şampiyonları için rahat bir akşam olmaktan uzaktı. Maça hakim bir başlangıç yapan İngiltere, ev sahibi takımın ikinci yarıda gösterdiği direniş karşısında büyük baskı altında kaldı. Russo, grubun tek doğrudan eleme hakkını elde etmek ve riskli bir play-off senaryosundan kaçınmak için takımın elinden gelenin en iyisini yapması gerektiğini kabul etti.
Hampton'ın kahramanca performansı, kalesini gole kapatmasını sağladı
Russo bir tarafta gol gücünü ortaya koyarken, diğer tarafta Chelsea kalecisi Hannah Hampton yıldızlaşmıştı. İzlanda beraberlik golü için baskı yaparken Hampton bir dizi hayati kurtarışa imza attı. Takım arkadaşları, onun müdahalesi olmasaydı galibiyetin kolayca kaybedilebileceğini kabul ederek performansını övgüyle karşıladı.
Russo, kalecinin zafere katkısını hemen vurguladı. Russo, ITV'ye "O muhteşemdi" dedi. "Az önce sahada önemli anlardan bahsettim. O bizi oyunda tuttu ve üç ya da dört kez ortaya çıkarak kalesini gole kapatıp üç puanı korumamızı sağladı. Bu çok önemliydi ve bazen böyle öne çıkan birine ihtiyaç duyarsınız."
İspanya derbisi öncesinde gözler ödülde
Aslanlar, Haziran ayında kendilerini bekleyen zorlu iki maç öncesinde milli takım görevlerine ara verecek. İngiltere, grubun birinciliğini belirleyecek gibi görünen bir maçta son Dünya Kupası şampiyonu İspanya ile karşılaşacak; ardından Ukrayna ile bir maç oynayacak. Wiegman, Brezilya'daki turnuva yaklaştıkça yoğunluğun daha da artacağının farkında.
Russo gibi oyuncular için ise odak noktası, ufukta büyük bir riskin beklediği iç sahadaki sorumluluklara geri dönüyor. Arsenal'in forveti, Şampiyonlar Ligi yarı finalinin ilk ayağında Lyon'u ağırlayacak olan Gunners'ın hücum hattını yönetecek. Wiegman, yıldızlarının kulüp görevlerinden formda ve hazır bir şekilde dönmelerini umuyor; çünkü bu maçın, eleme kampanyasının şimdiye kadarki en zorlu sınavı olacağını öngörüyor.