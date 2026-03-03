Sarina Wiegman'ın son dansı mı? İngiltere teknik direktörünün geleceği belirsizliğini korurken, Lionesses 2027 Kadınlar Dünya Kupası zaferi için mücadeleye başlıyor

Ancak aksini düşünmek için hiçbir neden olmasa da, İngiltere milli takımı geleceğe bakarken bu büyük soru hala havada asılı duruyor. Wiegman'ın sözleşmesi Dünya Kupası'nın sonunda sona eriyor ve Şubat ayında düzenlediği basın toplantısında geleceği hakkında "yeni bir gelişme" olmadığını söyledi.

"Dünya Kupası oldukça uzak bir tarih" diye ekledi. "Daha önce de söylediğim gibi, sürekli görüşüyoruz ve her iki taraf da hala çok mutlu. Şu anda gerçekten bu elemeye odaklanıyoruz. Elemeye katılmak istiyoruz ve bunu yapmanın en iyi yolu Haziran ayında. Bunun için çalışıyoruz ve önce bunu başaralım."

Wiegman, önceki turnuva döngüsünde, 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nın hemen ardından ve 2025 Avrupa Şampiyonası elemelerinin başlamasından kısa bir süre önce, Ocak 2024'te son sözleşme uzatmasını imzalamıştı. Ancak Euro 2025 zaferine sekiz ay kala ve 2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri Salı günü Ukrayna ile başlayacakken, Wiegman'ın bir sonraki turnuvadan sonra da görevine devam edip etmeyeceği belirsiz.

Lionesses tarihinin en başarılı teknik direktörü "son dansına" mı çıkıyor? Yoksa bu, önümüzdeki birkaç ay içinde çözülecek bir formalite mi? Wiegman, 2027'den sonra da İngiltere milli takımının başında olacak mı? Yoksa Futbol Federasyonu (FA), Hollandalı teknik direktörün ayrılmasından sonraki dönemi düşünmeye başlamalı mı?