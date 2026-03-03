Goal.com
Ameé Ruszkai

Çeviri:

Sarina Wiegman'ın son dansı mı? İngiltere teknik direktörünün geleceği belirsizliğini korurken, Lionesses 2027 Kadınlar Dünya Kupası zaferi için mücadeleye başlıyor

Geçen ay, Lionesses'in teknik direktörü Sarina Wiegman'a, sözleşme durumunun 2027 Kadınlar Dünya Kupası öncesinde İngiltere için bir dikkat dağınıklığı yaratıp yaratmayacağı sorulduğunda, oldukça iddialı bir cevap verdi. "Hiçbir şekilde dikkat dağınıklığı yok" diye yanıtladı. "Herkes bu elemeye gerçekten odaklanmış durumda. Takımımda veya kadromda bununla ilgilenen kimseyi duymadım."

Ancak aksini düşünmek için hiçbir neden olmasa da, İngiltere milli takımı geleceğe bakarken bu büyük soru hala havada asılı duruyor. Wiegman'ın sözleşmesi Dünya Kupası'nın sonunda sona eriyor ve Şubat ayında düzenlediği basın toplantısında geleceği hakkında "yeni bir gelişme" olmadığını söyledi.

"Dünya Kupası oldukça uzak bir tarih" diye ekledi. "Daha önce de söylediğim gibi, sürekli görüşüyoruz ve her iki taraf da hala çok mutlu. Şu anda gerçekten bu elemeye odaklanıyoruz. Elemeye katılmak istiyoruz ve bunu yapmanın en iyi yolu Haziran ayında. Bunun için çalışıyoruz ve önce bunu başaralım."

Wiegman, önceki turnuva döngüsünde, 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nın hemen ardından ve 2025 Avrupa Şampiyonası elemelerinin başlamasından kısa bir süre önce, Ocak 2024'te son sözleşme uzatmasını imzalamıştı. Ancak Euro 2025 zaferine sekiz ay kala ve 2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri Salı günü Ukrayna ile başlayacakken, Wiegman'ın bir sonraki turnuvadan sonra da görevine devam edip etmeyeceği belirsiz.

Lionesses tarihinin en başarılı teknik direktörü "son dansına" mı çıkıyor? Yoksa bu, önümüzdeki birkaç ay içinde çözülecek bir formalite mi? Wiegman, 2027'den sonra da İngiltere milli takımının başında olacak mı? Yoksa Futbol Federasyonu (FA), Hollandalı teknik direktörün ayrılmasından sonraki dönemi düşünmeye başlamalı mı?

  • Sarina Wiegman Euro 2025 trophyGetty Images

    Kesin başarı

    Wiegman olmadan Lionesses'i düşünmek zor. Eylül 2021'de bu takımı devraldığından beri, görevinde tartışmasız bir başarı elde etti ve İngiltere'nin erkek takımı 1966'da Dünya Kupası'nı kazandığından beri yaşamadığı olağanüstü zaferler elde etti.

    İlk büyük turnuvası olan 2022 Avrupa Şampiyonası'nda, Lionesses'in Wembley Stadyumu'nda Almanya'yı uzatmalarda yenerek ilk büyük kupasını kazandığı maçta rekorları kırdı. Bu yaz, İngiltere'de kadın futbolunu değiştiren bir yaz oldu ve bu turnuvanın mirası bugün hala devam ediyor.

    Yine de Wiegman ve Lionesses, bu inanılmaz zorlu başarıyı daha da büyük başarılarla takip etmeyi başardı. Bir yıl sonra İngiltere, ilk kez Kadınlar Dünya Kupası finaline ulaştı ve ardından 2025'te Avrupa şampiyonluğunu korudu.

    • Reklam
  • Aggie Beever-Jones Sarina Wiegman England Women 2024Getty Images

    Sonuçların ötesinde ilerleme

    Wiegman'ın bu görevde başarılı olduğunu gösteren sadece sahadaki anlar değildir. Hollandalı teknik adam, İngiliz futbolunun gelecek nesil yeteneklerini takıma entegre etmekte de harika bir iş çıkardı. Genç milli takım antrenörleriyle mükemmel bir işbirliği içinde çalışarak genç oyuncuları A milli takıma kazandırdı.

    Bu, ortak bir çabadır. 23 yaş altı takım, Wiegman'ın gelişiyle aynı zamanda yeniden kuruldu. Bu, FA'nın harika bir kararıydı ve 20 yaş altı takım ile Lionesses arasındaki boşluğu doldurmak için önemli bir ortam oluşturdu. Wiegman'ın görev süresi boyunca 12'den fazla oyuncu 23 yaş altı takımda forma giydikten sonra A milli takıma yükseldi.

    Hollandalı teknik direktör ile bu yolda olan herkes arasındaki iletişim mükemmel ve bu da farklı yaş grupları arasında oyuncuların transferi konusunda doğru kararların alınmasını sağladı. Lionesses'ten U23 takımına geri dönen oyuncuların bu hayal kırıklığını düzenli olarak iyi karşıladıkları ve bunu olumlu bir şekilde yönlendirdikleri de dikkat çekicidir. Bu, ancak iyi iletişim ve önümüzdeki yolun net bir şekilde çizilmesi ile başarılabilir.

  • Sarina Wiegman 2025Getty Images

    Yeni bir meydan okuma mı?

    Her şeyi göz önünde bulundurursak, FA kesinlikle Wiegman'ın ayrılmasını istemeyecektir. Öyleyse neden ayrılmayı seçebilir?

    Wiegman bu görevi beş yıldan fazla bir süredir yürütüyor ve her gününden keyif almadığını gösteren hiçbir işaret olmasa da, bu spor dalında yeni bir meydan okuma ihtimali her zaman ilgi çekici olacaktır. Hollandalı teknik direktörün ilgisini çeken farklı bir fırsat çıkarsa, ister başka bir yerde teknik direktörlük yapmak ister tamamen farklı bir görev üstlenmek olsun, kimse ona kızmaz.

    Dünya çapında Wiegman'ın durumunu takip eden birçok kişi de vardır. Bu teknik direktör, son üç Avrupa Şampiyonası'nın hepsini kazanmış ve son iki Dünya Kupası finaline ulaşmıştır.

    İngiltere'ye taşınmadan önce Hollanda'da yaptığı şey, Oranje'yi kendi evinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda eşi görülmemiş bir zafere taşıyarak ülkedeki kadın futboluna bakışı değiştiren dönüştürücü bir hamleydi. Lionesses gibi, Hollandalılar da artık kadın futbolunun en güçlü takımlarından biri ve bunun büyük bir kısmı Wiegman'ın başarısı sayesinde.

    Böylece iki ülkeyi bir üst seviyeye taşıdı; üçüncü bir ülkede de aynısını yapabilir mi?

  • Sarina Wiegman World Cup trophy 2023Getty Images

    Mükemmel son mu?

    Neredeyse mükemmel bir 'son dans' için de hazırlıklar tamamlanmış durumda. 2023'te Wiegman'ın İngiltere takımı, Dünya Kupası finalinde İspanya'ya 1-0 yenilerek şampiyonluğu kaçırdı. Bu, Hollanda takımının ABD ile çekişmeli bir final maçını kaybetmesinden dört yıl sonraydı. Lionesses'in başında geçireceği son turnuvada, Wiegman'ın tamamlaması gereken önemli bir işi var.

    Eğer gelecek yaz bu İngiltere takımını Brezilya'ya götürür ve onları zafere ulaştırırsa, ülkeye ilk Kadınlar Dünya Kupası şampiyonluğunu ve 1966'dan bu yana en büyük sahnede ilk büyük zaferini kazandırırsa, bu ayrılmak için mükemmel bir zaman olmaz mı?

  • FBL-WOMEN-ENG-BRA-FRIENDLYAFP

    Daha fazlasını başarmak

    Ancak Wiegman'ın bu görevde başarabileceği şeyler bununla sınırlı değil. İngiltere Brezilya'da şampiyon olursa, motivasyonunu yitirip hedeflerinden vazgeçecek gibi görünmüyor.

    Ayrıca, ulaşılması en zor hedeflerden biri olan ve sonuç olarak da en tatmin edici hedeflerden biri olan Olimpiyatlar da var. Olimpiyatlarda erkekler futbolu U23 turnuvası iken, kadınlar turnuvası senior takımlar içindir ve bu nedenle Dünya Kupası ile neredeyse aynı düzeyde kabul edilir. Aslında, özellikle Avrupa'dan katılmak ne kadar zor olduğu ve sadece futbol değil, birçok spor dalının kutlandığı bir etkinlik olduğu düşünüldüğünde, bazıları için en büyük turnuva budur.

    Büyük Britanya takımını Olimpiyat zaferine taşımak, Wiegman'ı kesinlikle heyecanlandıracak bir şey olacaktır. 2027 Kadınlar Uluslar Ligi, UEFA takımı için 2028 Oyunları'na katılım hakkı kazandıracak, ancak Uluslar Ligi, İngiltere'nin henüz kazanamadığı bir başka turnuva ve tüm hedefleri gerçekleştirmek isteyenler için önemli bir turnuva. Bu turnuvada iyi bir performans sergileyen Wiegman, İngiltere'nin 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanması halinde Büyük Britanya takımını yönetecek ve başka bir özel başarıya imza atma şansı yakalayabilir.

    Bu sadece kupaları ve turnuvaları tamamlamakla ilgili değil. İnanılmaz bir İspanya takımı, Emma Hayes'in heyecan verici ABD takımı ve daha fazlasının yer aldığı bir ortamda, tüm rakipleri alt etmek ve bu mücadelelerde zirveye çıkmanın heyecanı da var.

  • England v Australia - Women's International FriendlyGetty Images Sport

    Belirsiz sonuç

    Şu anda bunun nasıl sonuçlanacağını tahmin etmek zor. Bu görevi ne kadar süredir yürüttüğü ve neler başardığı göz önüne alındığında, Wiegman'ın yeni bir mücadeleye atılmak istemesi şaşırtıcı olmaz. Öte yandan, son beş yılda inşa ettiği başarılar ve İngiltere milli takımının önünde uzanan heyecan verici gelecek göz önüne alındığında, Wiegman'ın kalmak istemesi de şaşırtıcı olmaz. Sonuçta, bu görevi açıkça seviyor.

    İyimserler, Wiegman'ın geçen ay yaptığı açıklamaların sözleşmesinin uzatılacağının habercisi olduğunu umuyor.

    "Şu anda gerçekten bu elemeye odaklanıyoruz. Elemeye katılmak istiyoruz ve bunu yapmanın en iyi yolu Haziran ayında. Bunun için çalışıyoruz ve önce bunu başaralım" dedi. Son sözleri, bu karar verildikten sonra sözleşme durumunun daha öncelikli hale gelebileceğini ima ediyor olabilir.

    Peki ya o noktada Wiegman'ın ayrılmak istediği anlaşılırsa ne olacak? Hollanda'ya taşınırken, taşınmadan bir yıl önce haber vererek Hollanda'ya bolca zaman tanımıştı. Bu nedenle FA, gerekirse onun yerini doldurmak için zorlu süreci yönetmek için benzer bir süreye sahip olmayı umacaktır.

    Ancak şimdilik, öncelikli görev bu. İngiltere, Salı günü Ukrayna ile ilk Dünya Kupası eleme maçına çıkacak, ardından Cumartesi günü İzlanda'yı ağırlayacak. Dünya şampiyonu İspanya'nın da yer aldığı zorlu bir grup ve sadece grup birincisi Brezilya'daki turnuvaya otomatik olarak katılma hakkı kazanacak. Diğer takımlar ise play-off'lara katılacak.

    Lionesses, işin o noktaya gelmemesini ve Haziran ayında yerlerini garantilemelerini umuyor. Eğer böyle olursa, İngiltere Dünya Kupası için en iyi hazırlıkları yapmak için bolca zamana sahip olacak ve FA da Wiegman ve bu takımın geleceği konusunda karar verebilecek.

