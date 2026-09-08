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Adhe Makayasa

Çeviri:

Sarı Denizaltı'ya dikkat! Niko Kovac, formda Dortmund'u Villarreal'i küçümsememesi konusunda uyardı

N. Kovac
Dortmund - Villarreal
Dortmund
Villarreal
Şampiyonlar Ligi
Bundesliga

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Niko Kovac, Signal Iduna Park'ta Villarreal ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi açılış maçı öncesi takımından ayaklarını yere basmasını istedi. İspanyol ekibi lige galibiyetsiz bir başlangıç yapmış ve geçen sezon aynı eşleşmede 4-0 kaybetmiş olsa da Kovac, Sarı Denizaltı'nın üst düzey taktiksel ve teknik kaliteyi koruduğunda ısrar ediyor.

  • Alman devi odaklanma talep ediyor

    Borussia Dortmund, 2026-27 Şampiyonlar Ligi lig aşaması serüvenine salı akşamı Villarreal'i ağırlayarak başlayacak. Alman ev sahibi, Bundesliga'daki ilk iki maçını kazanmasının yanı sıra DFB-Pokal'da da rahat şekilde tur atlayarak bu karşılaşmaya müthiş bir form grafiğiyle geliyor. Borussia Dortmund, geçen sezon aynı eşleşmede İspanyol rakibini 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmiş olsa da Kovac rehavete karşı uyardı.

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    Kovac, İspanyol ekollerine saygı duyuyor

    Kovac, Villarreal'in geçen sezon La Liga'da elde ettiği üçüncülüğün, onların kıta çapındaki elit seviyesini ortaya koyduğunu vurguladı. Maçın başlama vuruşu öncesinde konuşan Hırvat teknik adam, "Geçen yıl üçüncü oldular ve üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar. Normalde İspanya'da ilk üç sıra bellidir. O grubun içine giriyorsanız, bu gerçekten bir şey ifade eder!" dedi.

    Rakibin oluşturduğu taktik tehdide de değinen Kovac, şöyle devam etti: "Şimdi yeni bir teknik direktörleri var ama çok fazla topa sahip olarak İspanyol tarzında oynamayı sürdürüyorlar. Teknik açıdan çok sağlamlar ve uygulamada çok hassaslar. Top onlardayken bu takım çok az hata yapıyor. Topa sahip oldukları süreyi azaltmamız gerekecek. Top bizdeyken kendi oyunlarını oynayamazlar ve daha fazla savunma yapmak zorunda kalırlar, bunun da umarım bizim lehimize işlemesini sağlarız. Çok zor bir maç olacak."

  • Konuk ekip Avrupa’da telafi peşinde

    Sarı Denizaltı şu anda La Liga'da küme düşme hattına yakın sıralarda bulunuyor; iç sahadaki açılış maçlarında iki beraberlik ve iki yenilgi aldı. Ayrıca geçen sezon Avrupa'da geçirdikleri kötü kampanyanın da telafisini yapmaya kararlılar; yedi yenilginin ardından 35. sırada elenmişlerdi. Salı günü Westfalenstadion'a yapılacak deplasman, Castellon ekibi için Avrupa'nın ağır toplarından birine karşı ne kadar iddialı olduğunu kanıtlama adına hayati bir fırsat niteliği taşıyor.

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    Kadrodaki eksikler derinliği test ediyor

    Dortmund, stoper Filippo Mane'nin sakatlık geçirmesi sonrası hafta sonu Hoffenheim karşısında alınan galibiyetin ardından savunmada bir revizyona gitmek zorunda. Savunmadaki kriz, Giannis Konstantelias ile Emre Can'ın süren yokluklarının yanı sıra Nico Schlotterbeck ve Ramy Bensebaini'nin disiplin kaynaklı cezalarıyla daha da derinleşiyor. Olumlu tarafta ise Daniel Svensson ile Konstantinos Karetsas, yalnızca iş yüklerini yönetmek için antrenmana katılmadıktan sonra forma giymeye tamamen hazır.

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