Kovac, Villarreal'in geçen sezon La Liga'da elde ettiği üçüncülüğün, onların kıta çapındaki elit seviyesini ortaya koyduğunu vurguladı. Maçın başlama vuruşu öncesinde konuşan Hırvat teknik adam, "Geçen yıl üçüncü oldular ve üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar. Normalde İspanya'da ilk üç sıra bellidir. O grubun içine giriyorsanız, bu gerçekten bir şey ifade eder!" dedi.

Rakibin oluşturduğu taktik tehdide de değinen Kovac, şöyle devam etti: "Şimdi yeni bir teknik direktörleri var ama çok fazla topa sahip olarak İspanyol tarzında oynamayı sürdürüyorlar. Teknik açıdan çok sağlamlar ve uygulamada çok hassaslar. Top onlardayken bu takım çok az hata yapıyor. Topa sahip oldukları süreyi azaltmamız gerekecek. Top bizdeyken kendi oyunlarını oynayamazlar ve daha fazla savunma yapmak zorunda kalırlar, bunun da umarım bizim lehimize işlemesini sağlarız. Çok zor bir maç olacak."