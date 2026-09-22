Pazar günü İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj ile yapılan yüz yüze görüşme, 31 yaşındaki forvetin milli takıma dönüşünün önünü açtı. Azmoun, milli takım kadrosuna dönüşünün resmen doğrulanmasının ardından duygularını sosyal medyada açıkça paylaştı.

Milli formayla yakaladığı ikinci şansı değerlendiren eski Bayer Leverkusen forveti şunları yazdı: "Dürüst olmak gerekirse, hislerimi nasıl kelimelere dökeceğimi bilmiyorum. 2014'ten bugüne kadar bu formayla çok şey yaşadım. Geldim, gittim, dışarıda kaldım, geri döndüm... ama hiçbir zaman, orada olmadığım zamanlarda bile, kendimi milli takımdan ayrı hissetmedim."

Team Melli'ye olan kalıcı bağlılığını, içinde en ufak bir kırgınlık olmadan yineleyen golcü oyuncu şöyle devam etti: "Milli takımı, gösterdiğimden çok daha fazla özledim. Bugün yeniden çağrıldığımı öğrendiğimde, mutluluğum tıpkı ilk seferdeki gibiydi. Kimseye kızgın değilim, kanıtlamam gereken de hiçbir şey yok. Sadece, sevdiğim ülke için yeniden tüm kalbimle mücadele etme şansını bulduğum için mutluyum."