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imago-sport-1060094752.jpgSebastian Frej
Adhe Makayasa
Çeviri:

Sardar Azmoun'a uluslararası kariyeri için can simidi: İran, yıldız golcüyü yaklaşan hazırlık maçları için yeniden kadroya çağırdı

S. Azmoun
İran
Özbekistan - İran
Özbekistan
Hazırlık Maçları
Rusya - İran
Rusya
Dünya Kupası

İran Teknik Direktörü Amir Ghalenoei, üretken golcü Sardar Azmoun'u Özbekistan ve Rusya'ya karşı oynanacak hazırlık maçları için açıkladığı 26 kişilik kadroya alarak tecrübeli forvete milli takımda bir çıkış yolu sundu. Dubai merkezli forvet, milli yetkililerle yaşadığı sürtüşmenin ardından Dünya Kupası kadrosuna tartışmalı şekilde alınmamasından dört ay sonra Team Melli'ye geri döndü.

  • Forvet, kadroya geri dönüyor

    Azmoun'un yeniden kadroya çağrılması, mayıs ayında İran'ın Dünya Kupası kadrosuna tartışmalı şekilde alınmamasının ardından yaşadığı kısa süreli milli takım uzaklığını sona erdirdi. Gerilim, bölgede tırmanan jeopolitik çatışma ortamında forvet oyuncusunun sosyal medyada yaptığı ve İranlı yetkilileri öfkelendirdiği bildirilen bir paylaşımdan kaynaklandı. Teknik direktör Ghalenoei, 91 milli maçta 57 gol atan tecrübeli bir golcünün kanıtlanmış bitiriciliğinden yararlanmak için şimdi bu anlaşmazlığı bir kenara bıraktı.

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  • imago-sport-1065407762.jpgAnadolu Agency

    Forvet, derin minnettarlığını dile getirdi

    Pazar günü İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj ile yapılan yüz yüze görüşme, 31 yaşındaki forvetin milli takıma dönüşünün önünü açtı. Azmoun, milli takım kadrosuna dönüşünün resmen doğrulanmasının ardından duygularını sosyal medyada açıkça paylaştı.

    Milli formayla yakaladığı ikinci şansı değerlendiren eski Bayer Leverkusen forveti şunları yazdı: "Dürüst olmak gerekirse, hislerimi nasıl kelimelere dökeceğimi bilmiyorum. 2014'ten bugüne kadar bu formayla çok şey yaşadım. Geldim, gittim, dışarıda kaldım, geri döndüm... ama hiçbir zaman, orada olmadığım zamanlarda bile, kendimi milli takımdan ayrı hissetmedim."

    Team Melli'ye olan kalıcı bağlılığını, içinde en ufak bir kırgınlık olmadan yineleyen golcü oyuncu şöyle devam etti: "Milli takımı, gösterdiğimden çok daha fazla özledim. Bugün yeniden çağrıldığımı öğrendiğimde, mutluluğum tıpkı ilk seferdeki gibiydi. Kimseye kızgın değilim, kanıtlamam gereken de hiçbir şey yok. Sadece, sevdiğim ülke için yeniden tüm kalbimle mücadele etme şansını bulduğum için mutluyum."

  • Turnuvadaki hayal kırıklığı yeniden düşünmeye zorluyor

    Kanıtlanmış bir ceza sahası golcüsünün yokluğu, İran'ın yaz başında Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaşamasına pahalıya mal oldu. İran Milli Takımı, Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır karşısında aldığı beraberliklerin ardından gruptan acı bir şekilde elendi. Turnuvadaki yedinci katılımında ilk kez eleme turlarına kalamaması, teknik ekibi hücum planını yeniden değerlendirmeye ve ön hattaki verimliliği artırmaya yöneltti.

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  • imago-sport-1060285442.jpgSebastian Frej

    Turnuva öncesinde zorlu sınavlar var

    İran, perşembe günü Özbekistan ile karşılaşacak ve beş gün sonra Rusya’ya karşı mücadele edecek. Her iki karşılaşma da Ghalenoei’nin 7 Ocak’ta Suudi Arabistan’da başlayacak Asya Kupası öncesinde hücum hattındaki kombinasyonlarını netleştirmesi açısından hayati hazırlık niteliği taşıyor. Azmoun, milli takıma yeniden çağrılmasını hemen maç kazandıran performanslara dönüştürmek için istekli olacaktır.

Hazırlık Maçları
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İran
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