Havlu yasağının ötesinde Premier League, oyunu hızlandırmak için kale vuruşları ve taç atışlarında geri sayımlar ile sıkı şekilde denetlenecek oyuncu değişikliği pencereleri de dahil olmak üzere çeşitli önlemler getiriyor. Sakatlık protokolleri de oyundaki taktiksel duraklamaları caydırmak amacıyla sıkılaştırılıyor. Sakatlanan saha oyuncuları artık tedavi gördükten sonra en az bir dakika saha dışında kalmak zorunda. Kritik nokta ise, bir kaleci tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyarsa, o takımın bir saha oyuncusunun da bir dakika boyunca sahayı terk etmek zorunda olması.

Arsenal da geçmişte zaman geçirmeye yönelik davranış suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Bunun en dikkat çekici örneği, Brighton teknik direktörü Fabian Hurzeler'in David Raya'yı üç ayrı durumda tedavi görmesi nedeniyle eleştirmesi olmuştu. Bu olay, Arsenal'in 1-0 kazandığı dar galibiyet sırasında yaşanmıştı.

Bununla birlikte Arteta, kadrosunun bu değişikliklere uyum sağlayabileceğinden emin. "Premier League ve hakemler bizimle birlikteydi; her şeyi açıklayıp üzerinden geçtiler" dedi. "Sezon başladığında bunun nasıl gelişeceğini, nelerin daha uygulanabilir, nelerin daha az uygulanabilir olduğunu ve bizim neye uyum sağlamamız gerektiğini göreceğiz.

"Herkesin ayrıntılara, tüm yeniden başlatmalara ve geri sayımlara bu kadar çok odaklandığını biliyoruz. Bu da başka bir şey, farklı bir dinamik, farklı bir tempo getirecek. Bu yüzden gerçekten çok merak ediyorum. Bunlar gerçekten iyi kurallar çünkü yapmaya çalıştığımız şey oyunda kalma süresini ve maçların akıcılığını artırmak; bu da daha iyi ve umarım işe yarar."