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'Şapkalarla oynayacağız!' - Mikel Arteta, Arsenal patronu uzun taç kriziyle karşı karşıya kalırken Premier League'in kural değişikliğiyle ALAY ETTİ
Arteta havlu yasağını eleştirdi
Arteta, oyuncuların taç atışları öncesinde topu kurulamak için havlu kullanmasını yasaklayan yeni Premier League talimatına duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Geçen sezon takımının Ben White ve Declan Rice'ın uzun taçtaki uzmanlığından sık sık yararlandığı İspanyol teknik adam, havluların kaldırılmasının takımların hücum bölgesinin son bölümündeki duran top durumlarına nasıl hazırlandığında önemli bir değişimi temsil ettiğine inanıyor.
Yeni protokollere değinen Arsenal menajeri, uzman oyuncuları için topu kuru tutmaya yönelik olası yaratıcı çözümler hakkında şaka yaptı. Arteta, yakın zamanda düzenlenen bir basın toplantısında, "Havluları kullanamamak zaten başlı başına büyük bir mesele" dedi. Şakayla karışık şekilde şunu ekledi: "Bakalım ne yapacağız. Belki şapkayla oynarız!"
- IPS
Yeni sezon için yeni protokoller
Kural değişikliği, etkili oyun süresini artırmayı amaçlayan ve İngiliz futbolunda zaman geçirmeye yönelik daha geniş kapsamlı bir sıkı denetimin parçası. Önceki sezonlarda havlu kullanımı, santra öncesinde karşılaşan iki kulübün karşılıklı onayını gerektiren gri bir alandı. Geçen sezon bu konuda dikkat çeken bir olay yaşandı; Riccardo Calafiori, Newcastle United kalesi yakınında havlu kullanmaya çalıştı ancak hakem Jarred Gillett devreye girip, iki takım da kullanımına onay vermediği için havluyu aldı.
Yeni düzenlemeler, yıldız oyuncuların artık topu ceza sahasına uzun menzilli şekilde göndermeden önce titizlikle kurulayamayacağı anlamına geliyor. Bu taktik geçen sezon geniş çapta eleştirilmişti.
Taktik gecikmelere sıkı denetim
Havlu yasağının ötesinde Premier League, oyunu hızlandırmak için kale vuruşları ve taç atışlarında geri sayımlar ile sıkı şekilde denetlenecek oyuncu değişikliği pencereleri de dahil olmak üzere çeşitli önlemler getiriyor. Sakatlık protokolleri de oyundaki taktiksel duraklamaları caydırmak amacıyla sıkılaştırılıyor. Sakatlanan saha oyuncuları artık tedavi gördükten sonra en az bir dakika saha dışında kalmak zorunda. Kritik nokta ise, bir kaleci tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyarsa, o takımın bir saha oyuncusunun da bir dakika boyunca sahayı terk etmek zorunda olması.
Arsenal da geçmişte zaman geçirmeye yönelik davranış suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Bunun en dikkat çekici örneği, Brighton teknik direktörü Fabian Hurzeler'in David Raya'yı üç ayrı durumda tedavi görmesi nedeniyle eleştirmesi olmuştu. Bu olay, Arsenal'in 1-0 kazandığı dar galibiyet sırasında yaşanmıştı.
Bununla birlikte Arteta, kadrosunun bu değişikliklere uyum sağlayabileceğinden emin. "Premier League ve hakemler bizimle birlikteydi; her şeyi açıklayıp üzerinden geçtiler" dedi. "Sezon başladığında bunun nasıl gelişeceğini, nelerin daha uygulanabilir, nelerin daha az uygulanabilir olduğunu ve bizim neye uyum sağlamamız gerektiğini göreceğiz.
"Herkesin ayrıntılara, tüm yeniden başlatmalara ve geri sayımlara bu kadar çok odaklandığını biliyoruz. Bu da başka bir şey, farklı bir dinamik, farklı bir tempo getirecek. Bu yüzden gerçekten çok merak ediyorum. Bunlar gerçekten iyi kurallar çünkü yapmaya çalıştığımız şey oyunda kalma süresini ve maçların akıcılığını artırmak; bu da daha iyi ve umarım işe yarar."
- AFP
Cardiff zaferinin ardından ivme kazanıyor
Arsenal, Wembley'deki baskın performansının ardından yeni Premier League sezonuna büyük bir moralle giriyor. Arsenal, Enzo Maresca'nın Manchester City'sini 3-0 yenerek 2014'ten bu yana bir Community Shield finalindeki en farklı galibiyeti aldı ve sezonun ilk kupasını müzesine götürdü. Arteta'nın ekibi şimdi bu ivmeyi doğrudan yeni sezona taşımayı hedefliyor; cuma günü Premier League'in açılış maçında Coventry ile karşılaşacak.
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