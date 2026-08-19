Getty Images Sport
Çeviri:
Sao Paulo, Bolivar'ı yenerek Copa Sudamericana'da çeyrek finale yükseldi ve Boca Juniors'ın rakibi oldu
Çeyrek finale yükselmeyi garantilemek
Sao Paulo, Morumbis'teki iç saha avantajını iyi kullanarak Bolivar'ı 3-1 mağlup etti ve Copa Sudamericana'da çeyrek finale yükseldi. Geçen hafta La Paz'da yüksek rakımda oynanan ilk maçta 1-1 berabere kalan Sao Paulo, toplamda 4-2'lik skorla tur atladı.
Bu galibiyet ayrıca Sao Paulo'nun can sıkıcı galibiyet hasretini de sona erdirdi; taraftarlar 26 Mayıs'tan bu yana ilk kez bir zafer kutladı. Takım şimdi, Recoleta'yı eleyerek gelen Boca Juniors ile patlamaya hazır bir çeyrek final eşleşmesinde karşılaşacak.
- Getty Images Sport
Baskın hücum performansı
Ev sahibi ekip maça iyi başladı ve Iago ile Danielzinho'nun sol kanattaki etkili iş birliğini kullanarak 18. dakikada kilidi açtı. Danielzinho'nun ortasında Luciano, kaleci Carlos Lampe'yi harika bir voleyle mağlup etti.
Bolivar, ikinci yarıda Asprilla'nın Rafael'i uzak mesafeden güçlü bir şutla avlamasıyla skora denge getirip kısa süreliğine ev sahibi taraftarı şaşkına çevirdi. Ancak Sao Paulo, VAR incelemesinin ardından verilen penaltıyı Jonathan Calleri'nin gole çevirmesiyle kısa süre sonra yeniden öne geçti.
Galibiyeti perçinlemek
Sabino, ikinci yarının 31. dakikasında Artur'un kullandığı kornerde ön direkte topa yükselip kafayı vurarak takımının tur atlamasını garantiledi. Belirleyici gol, Bolivar'ın geç bir geri dönüş yapma umutlarını tamamen söndürdü ve ev sahibi taraftarlar arasında büyük sevinç yarattı.
İki gollü avantajı cebine koyan São Paulo, karşılaşmanın kalan bölümünde topa rahatça hükmetti. Savunma da son düdüğe kadar toplam skordaki üstünlüğü korumak için sağlam durdu.
- AFP
Yaklaşan maçlar öncesinde
Dikkatler şimdi Boca Juniors karşısındaki göz kamaştıran maç ufukta belirirken yeniden yurt içi yükümlülüklere çevrildi. Sao Paulo, 23 Ağustos'ta Brezilya Şampiyonası'nda deplasmanda Chapecoense ile karşılaşacak.
Ardından ligde Red Bull Bragantino ve Atletico-MG'ye karşı oynanacak maçlar, kadronun derinliğini test edecek. Takım, yurt içindeki görevleriyle kıtasal hedeflerini dengelerken galibiyet ivmesini korumayı amaçlıyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun