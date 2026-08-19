Sao Paulo, Morumbis'teki iç saha avantajını iyi kullanarak Bolivar'ı 3-1 mağlup etti ve Copa Sudamericana'da çeyrek finale yükseldi. Geçen hafta La Paz'da yüksek rakımda oynanan ilk maçta 1-1 berabere kalan Sao Paulo, toplamda 4-2'lik skorla tur atladı.

Bu galibiyet ayrıca Sao Paulo'nun can sıkıcı galibiyet hasretini de sona erdirdi; taraftarlar 26 Mayıs'tan bu yana ilk kez bir zafer kutladı. Takım şimdi, Recoleta'yı eleyerek gelen Boca Juniors ile patlamaya hazır bir çeyrek final eşleşmesinde karşılaşacak.