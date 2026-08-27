Santos Futbol İcra Direktörü Mattos, forvet oyuncusunun bir sakatlıkla uğraştığı ya da yalnızca Nubank Parque'deki yapay zeminle ilgili çekinceler nedeniyle kadro dışı bırakıldığı yönündeki iddiaları hızla yalanladı.

Kulübün rotasyon politikasını açıklayan Mattos, GETV'ye şunları söyledi: "Neymar, her zaman Santos için yüzde 1.000 hazır. Her zaman. Neymar geçen yıl Atletico-MG'ye karşı sentetik zeminde oynadı. Yaklaşık 33, 34 yaşında. Bazı durumlarda iş yükünü yönetmemiz gerekiyor. Bu yüzden teknik ekip ve futbol yönetimi arasındaki karşılıklı anlaşmayla onu dinlendirmenin en iyisi olduğunu düşündük. Bu bir strateji meselesi."