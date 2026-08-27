Rainier Moura
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Santos yöneticisi Alexandre Mattos, Palmeiras'a 3-0 mağlup oldukları maçta Neymar'ın yokluğunu "strateji" meselesi olarak savundu
Verdao, rotasyonlu konuk ekibi cezalandırdı
Çarşamba günkü Copa do Brasil ilk maçı için ön seyahat kadrosunda yer almasına rağmen Neymar, Palmeiras ile deplasmanda oynanan karşılaşmanın nihai maç kadrosuna şaşırtıcı şekilde dahil edilmedi. Tılsımlı yıldızından yoksun Santos, ev sahibi ekibe karşı koymakta çaresiz kaldı; Jose Manuel Lopez 34. dakikada perdeyi açtı, Andreas Pereira ise ilk yarının son anlarında farkı ikiye çıkardı. Lopez, bir saati biraz geçtikten sonra attığı ikinci golle 3-0'lık net galibiyeti perçinledi.
- Rainier Moura
Mattos, sakatlık endişelerini reddetti
Santos Futbol İcra Direktörü Mattos, forvet oyuncusunun bir sakatlıkla uğraştığı ya da yalnızca Nubank Parque'deki yapay zeminle ilgili çekinceler nedeniyle kadro dışı bırakıldığı yönündeki iddiaları hızla yalanladı.
Kulübün rotasyon politikasını açıklayan Mattos, GETV'ye şunları söyledi: "Neymar, her zaman Santos için yüzde 1.000 hazır. Her zaman. Neymar geçen yıl Atletico-MG'ye karşı sentetik zeminde oynadı. Yaklaşık 33, 34 yaşında. Bazı durumlarda iş yükünü yönetmemiz gerekiyor. Bu yüzden teknik ekip ve futbol yönetimi arasındaki karşılıklı anlaşmayla onu dinlendirmenin en iyisi olduğunu düşündük. Bu bir strateji meselesi."
Çim spekülasyonu kesin bir dille reddedildi
10 numaranın sentetik zeminlerdeki fiziksel durumuna ilişkin dışarıdan gelen değerlendirmeler, Peixe yönetimi tarafından yokluğunun belirleyici nedeni olarak kesin bir dille reddedildi. Yıldız forvetin sağlık durumunun iyi olduğunu yineleyen kulüp başkanı, şu ifadeleri kullandı: "Yüzde 100 hazır ve burada [Nubank Parque] tam bir gönül rahatlığıyla oynardı. Bunu geçen yıl Atletico'ya karşı oynayarak zaten kanıtladı."
- O JOGO PHOTO PRESS
Peixe'yi derbi sınavları bekliyor
Santos, bu hafta sonu Campeonato Brasileiro'da ezeli rakibi Corinthians ile karşılaşmadan önce derhal toparlanmak zorunda. Cuca'nın ekibi daha sonra, rövanşta Palmeiras'ı konuk ettiğinde üç gollük dezavantajı kapatmanın göz korkutan sınavıyla karşı karşıya kalacak. Bunu, Internacional deplasmanındaki zorlu mücadele izleyecek. Neymar'ın yeniden ön plana çıkması, hücum güçlerini artırmaları ve sezonu her iki kulvarda da kurtarmaları için kritik önem taşıyor.
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