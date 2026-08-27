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imago-sport-1081864744.jpgRainier Moura
Adhe Makayasa

Çeviri:

Santos yöneticisi Alexandre Mattos, Palmeiras'a 3-0 mağlup oldukları maçta Neymar'ın yokluğunu "strateji" meselesi olarak savundu

Neymar
Palmeiras - Santos FC
Palmeiras
Santos FC
Brezilya Kupası
Serie A

Santos Futbol İcra Direktörü Alexandre Mattos, Neymar'ın Palmeiras'a 3-0 kaybedilen Brezilya Kupası maçında kadroda yer almamasının tamamen taktiksel bir karar olduğunu vurguladı. Tecrübeli forvet, maç kadrosuna alınmadı ve bu durum fiziksel durumu ile oynanan sahanın sentetik zemini etrafında tartışma yarattı.

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    Çarşamba günkü Copa do Brasil ilk maçı için ön seyahat kadrosunda yer almasına rağmen Neymar, Palmeiras ile deplasmanda oynanan karşılaşmanın nihai maç kadrosuna şaşırtıcı şekilde dahil edilmedi. Tılsımlı yıldızından yoksun Santos, ev sahibi ekibe karşı koymakta çaresiz kaldı; Jose Manuel Lopez 34. dakikada perdeyi açtı, Andreas Pereira ise ilk yarının son anlarında farkı ikiye çıkardı. Lopez, bir saati biraz geçtikten sonra attığı ikinci golle 3-0'lık net galibiyeti perçinledi.

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  • imago-sport-1081864890.jpgRainier Moura

    Mattos, sakatlık endişelerini reddetti

    Santos Futbol İcra Direktörü Mattos, forvet oyuncusunun bir sakatlıkla uğraştığı ya da yalnızca Nubank Parque'deki yapay zeminle ilgili çekinceler nedeniyle kadro dışı bırakıldığı yönündeki iddiaları hızla yalanladı.

    Kulübün rotasyon politikasını açıklayan Mattos, GETV'ye şunları söyledi: "Neymar, her zaman Santos için yüzde 1.000 hazır. Her zaman. Neymar geçen yıl Atletico-MG'ye karşı sentetik zeminde oynadı. Yaklaşık 33, 34 yaşında. Bazı durumlarda iş yükünü yönetmemiz gerekiyor. Bu yüzden teknik ekip ve futbol yönetimi arasındaki karşılıklı anlaşmayla onu dinlendirmenin en iyisi olduğunu düşündük. Bu bir strateji meselesi."

  • Çim spekülasyonu kesin bir dille reddedildi

    10 numaranın sentetik zeminlerdeki fiziksel durumuna ilişkin dışarıdan gelen değerlendirmeler, Peixe yönetimi tarafından yokluğunun belirleyici nedeni olarak kesin bir dille reddedildi. Yıldız forvetin sağlık durumunun iyi olduğunu yineleyen kulüp başkanı, şu ifadeleri kullandı: "Yüzde 100 hazır ve burada [Nubank Parque] tam bir gönül rahatlığıyla oynardı. Bunu geçen yıl Atletico'ya karşı oynayarak zaten kanıtladı."

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    Peixe'yi derbi sınavları bekliyor

    Santos, bu hafta sonu Campeonato Brasileiro'da ezeli rakibi Corinthians ile karşılaşmadan önce derhal toparlanmak zorunda. Cuca'nın ekibi daha sonra, rövanşta Palmeiras'ı konuk ettiğinde üç gollük dezavantajı kapatmanın göz korkutan sınavıyla karşı karşıya kalacak. Bunu, Internacional deplasmanındaki zorlu mücadele izleyecek. Neymar'ın yeniden ön plana çıkması, hücum güçlerini artırmaları ve sezonu her iki kulvarda da kurtarmaları için kritik önem taşıyor.

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