Getty Images
Çeviri:
Santos'un genç yıldızı, antrenman sahasında yaşanan kavganın ardından sözleşmesinin feshedilmesini talep ederken, Robinho Jr. tarafından saldırı suçlamasıyla karşı karşıya kaldı
Santos, Neymar olayıyla ilgili soruşturma başlattı
Santos, antrenman tesislerinde yaşanan bir kavga iddialarının ardından resmi bir açıklama yaparak, konuyla ilgili resmi işlem başlattığını doğruladı. Kulüp, Pazar günü yapılan antrenman sırasında Neymar’ın 18 yaşındaki takım arkadaşı Robson de Souza Jr. (daha çok Robinho Jr. olarak bilinir) ile tartıştığı yönündeki iddialara hızlı bir şekilde yanıt verdi.
Kulüp şu açıklamayı yaptı: "Santos FC, başkanlığın kararıyla, geçtiğimiz Pazar günü (3 Mayıs) CT Rei Pelé'de yapılan antrenman sırasında Neymar Jr ve Robson de Souza Jr (Robinho) adlı sporcuların karıştığı olayı analiz etmek üzere, olayın meydana gelmesinden hemen sonra bir iç soruşturma süreci başlatıldığını bildirir. Soruşturmayı yürütmekten kulübün hukuk departmanı sorumludur."
- Getty Images Sport
Robinho Jr. saldırı suçlamasında bulundu
Globo Esporte’ye göre, genç forvetin avukatları kulüp aleyhine resmi işlem başlattığı için durum, basit bir antrenman sahası kavgasının ötesine taşmıştır. Ciddi bir gelişme olarak, avukatlar antrenman sırasında tecrübeli 10 numaralı oyuncunun davranışlarına ilişkin önlem alınmasını ve şeffaflık sağlanmasını talep eden bir belge sunmuştur.
Belgelere göre, Robinho Jr., Neymar'ın genç oyuncuya "saldırgan bir şekilde hakaretler savurduğunu, ayağını çelip düşürdüğünü ve yüzüne şiddetli bir tokat attığını" iddia ediyor. Genç oyuncunun tarafı, antrenman seansının görüntülerini yayınlanmasını ve kulüpteki "asgari güvenlik koşullarının eksikliği"ni tartışmak üzere bir toplantı yapılmasını talep ediyor.
Antrenmandaki top sürme çalışmasının ardından gerginlik doruğa ulaştı
İddiaya göre, çatışmanın kökeni, Palmeiras ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ertesi günü gerçekleştirilen Pazar günkü antrenman seansındaki belirli bir ana dayanıyor. Yedek oyuncular arasında yapılan yüksek tempolu bir antrenman sırasında, Neymar'ın 18 yaşındaki genç oyuncunun bir çalımına yenik düşmesi üzerine sinirlendiği bildirildi.
Neymar'ın, durumun hararetli bir tartışmaya ve fiziksel itiş kakışa dönüşmeden önce genç oyuncuya "sakin ol" uyarısında bulunduğu söyleniyor. Bazı haberlerde ikilinin olaydan kısa süre sonra soyunma odasında barıştığı belirtilse de, daha sonra yapılan yasal bildirim, Robinho Jr.'ın temsilcilerinin, Santos yönetiminin tecrübeli oyuncunun "dürtüsel tavrını" ele alma şeklinden memnun olmadıklarını gösteriyor.
- Getty Images Sport
Takım, Copa Sudamericana maçı için yola çıktı
Yaklaşan hukuki fırtınaya ve devam eden iç soruşturmaya rağmen, her iki oyuncu da Paraguay deplasmanı kadrosuna dahil edildi. Santos, bu Salı günü Copa Sudamericana D Grubu maçında Recoleta ile karşı karşıya gelecek.
Kulüp, konunun hukuk departmanı tarafından ele alındığını belirtse de, takım kıtasal sınavına hazırlanırken Neymar'ın "baba" figürü ile genç Robinho Jr. arasındaki garip dinamik yoğun bir şekilde mercek altına alınacak. Neymar'ın antrenman sahasındaki "düşüncesiz tavrından" dolayı özür dileme girişimlerinin ardından, her iki oyuncu da heyetle birlikte seyahate çıktı.