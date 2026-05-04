Santos'un genç yıldızı, antrenman sahasında yaşanan kavganın ardından sözleşmesinin feshedilmesini talep ederken, Robinho Jr. tarafından saldırı suçlamasıyla karşı karşıya kaldı

Santos, antrenman tesislerinde yaşanan bir kavga iddialarının ardından resmi bir açıklama yaparak, konuyla ilgili resmi işlem başlattığını doğruladı. Kulüp, Pazar günü yapılan antrenman sırasında Neymar’ın 18 yaşındaki takım arkadaşı Robson de Souza Jr. (daha çok Robinho Jr. olarak bilinir) ile tartıştığı yönündeki iddialara hızlı bir şekilde yanıt verdi.

Kulüp şu açıklamayı yaptı: "Santos FC, başkanlığın kararıyla, geçtiğimiz Pazar günü (3 Mayıs) CT Rei Pelé'de yapılan antrenman sırasında Neymar Jr ve Robson de Souza Jr (Robinho) adlı sporcuların karıştığı olayı analiz etmek üzere, olayın meydana gelmesinden hemen sonra bir iç soruşturma süreci başlatıldığını bildirir. Soruşturmayı yürütmekten kulübün hukuk departmanı sorumludur."